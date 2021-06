Kulturverein nutzt Hirschen Sarnen im Sommer

Zwischennutzung Ein Ort zum Zusammenkommen für alle Sarner: Kulturverein nutzt Hirschen während dem Sommer Der Verein Kultur hoch 3 hat diesen Sommer einiges vor in Sarnen. Er nutzt das Abbruch-Objekt Hirschen für die Sommermonate, um kulturelle Anlässe zu bieten.

Marion Wannemacher 21.06.2021, 15.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lynn Bösiger, Kevin Awuor und Mithurhia Raselli diskutieren die Einstellung der nächsten Szene. Im Hirschen drehen die drei Kantischüler der Klasse 4b einen Film für ihren Trailer zu Martin Suters Roman «Lila, Lila». In der Szene trifft Protagonist David Kern seine künftige Liebe Marie zum ersten Mal. Marie alias Mithurhia setzt sich an den Stammtisch in dem Restaurant, in dem Kern, gespielt von Kevin Awuor, kellnert.

Ein Team der Klasse 4b der Kantonsschule Obwalden dreht einen Film im Hirschen. Von links stehend: Lynn Bösiger, Mithurhia Raselli und Kevin Awuor.

Bild: Marion Wannemacher (Sarnen, 17. Juni 2021)

Auch wenn das Projekt nichts mit der derzeitigen Nutzung des Hirschen zu tun hat: Es passt genau in das kunterbunte Programm des «Kulturhuis Sommerhirsch». Dieses richtet sich auch an Jugendliche.



Der Verein Kultur hoch 3, hinter dem drei Frauen aus Sarnen stehen, bietet unter dem Namen «Kulturhuis Sommerhirsch» nicht nur donnerstags bis samstags von 17 bis 23 Uhr eine Sommerbeiz im Garten an, sondern auch viele unterschiedliche Veranstaltungen. Bei dem Trio handelt es sich neben Claudia Snippe um Katharina Romano und Laura Hofmann.

Alle drei haben einen unterschiedlichen beruflichen Hintergrund: Hofmann sorgt auf diversen Festivals als Gastrounternehmerin für ein Catering, Snippe leitet in Sarnen die Waldspielgruppe Blätterdach und Romano arbeitet in der Gesundheitsförderung. «Ich bin leidenschaftliche Gastgeberin», erzählt Romano, die aus Österreich stammt und ursprünglich Restaurant-Fachfrau gelernt hat.



Katharina Romano und Claudia Snippe sind beide aus Sarnen. Bild: Marion Wannemacher (Sarnen, 17. Juni 2021)

Ein Bericht im «Info Sarnen» im Februar hatte sie auf die Idee gebracht, die Gemeinde nach einer Zwischennutzung des Hirschen zu fragen. Sie reichte ein Kurzkonzept mit Angeboten für Familien mit Kindern und Jugendlichen ein. «Zu unserer ursprünglichen Idee, samstags ein Gastroangebot bereitzuhalten, kam immer mehr dazu», erklärt Claudia Snippe. «Monatlich organisieren wir einen Flohmarkt. Wir bieten Nähkurse, Upcycling-Kurse und eine Kleidertauschbörse an», erzählt sie. Dabei ist ihnen wichtig, dass die Angebote für Jugendliche gratis und damit niederschwellig sind.



Ein Ort für alle Sarner zum Zusammenkommen

Zu den Gründen, warum sich die Frauen engagieren, sagt Snippe: «Wir möchten, dass sich die Sarner Bevölkerung nach der Coronazeit wieder näherkommt. Wir wollen Platz bieten zum Zusammenkommen, um sich auszutauschen und kennen zu lernen und zum Kreativsein.»

Das Trio hat Talent zum Organisieren. In der Küche sind alle Küchengeräte des Hirschen nicht mehr in Funktion. Sie kochen nun auf Gas, haben einen eigenen Kühlschrank und eine eigene Abwaschmaschine organisiert. Per Gratisinserat erhielten sie fünf Nähmaschinen für ihre Nähkurse. Im Keller gibt es einen Raum zum «Tanzen im ‹Chüehlhuis›» mit Discokugel und Bluetooth-Box.



Claudia Snippe mit einer der Nähmaschinen für die Nähkurse. Bild: Marion Wannemacher (Sarnen, 17. Juni 2021)

Bei den Sarnern hat sich die Sommerbeiz schon rumgesprochen: «Unsere Eröffnung war ein Erfolg», freut sich Snippe. Unter den Platanen laden Tische und eine Lounge ein zum «Chillen». Die Cocktailkarte bietet Auswahl. Mit einer kleinen Zusammenstellung vorwiegend vegetarischer Gerichte aus aller Welt scheinen sie den Geschmack der Besucher zu treffen. Der Erlös aus der Beiz fliesst direkt ins Projekt.

Verein kann den Hirschen nur im Sommer nutzen

Seit 2015 befinden sich das ehemalige Kino und der Hirschen im Besitz der Gemeinde Sarnen. Diese betont, dass der Verein nur für die kommenden drei Monate den Hirschen bei einer Selbstfinanzierung der Nebenkosten nutzen kann. Die zuständige Projektgruppe der Gemeinde ist derzeit an der Bedürfnisabklärung. Beide Liegenschaften gehören zur Kurzone, das Gebiet ist für öffentliche Nutzungen bestimmt. Auch die Abklärung durch den Gemeinderat, ob eine Umzonung in eine Wohn- und Gewerbezone oder in eine öffentliche Zone denkbar wäre, läuft noch.



Dass der Verein Kultur hoch 3 noch keine Lösung für die Zeit danach gefunden hat, stört die engagierten Frauen wenig: «Irgendwo wird ein Türchen aufgehen», zeigt sich Snippe optimistisch.

Hinweis: Das Projekt «Kulturhuis Sommerhirsch» ist auch auf Facebook und Instagram zu finden.