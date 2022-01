Sarnen Lälli-Zunft präsentiert die 40. Auflage ihres «Prangers» Nebst den Obwaldner Spitzenpolitikern widmet sich die Fasnachtszeitschrift «D'r Pranger» dieses Jahr auch einem gewissen Tennisstar. Robert Hess 24.01.2022, 05.00 Uhr

Man mag den Grund dafür gar nicht mehr hören, doch auch die Fasnacht 2022 ist für die Sarner Lälli-Zunft nur halb so lustig wie in den meisten der vergangenen 101 Jahren ihres Bestehens. «Leider können wir deshalb auch heuer die traditionelle ‹Pranger-Rätschätä› wieder nicht durchführen», verkündete «Chefredaktor» Hannes Zumstein am Freitagabend im Zunftlokal Altes Spritzenhaus. «Wir müssen uns mit einem Pranger-Presse-Apéro begnügen und wünschen dazu allen viel Vergnügen», reimte Ur-Fasnächtler Zumstein.

Sie präsentierten den «Pranger» (von links): Guido Fanger, Zunftmeister Roland I. und «Pranger»-Chef Hannes Zumstein. Bild: Robert Hess (Sarnen, 21. Januar 2022)

Eingeläutet wird die 40-Jahr-Jubiläumsausgabe der satirischen Fasnachtszeitschrift «D'r Pranger» auf der Frontseite von Zunftmeister Roland I. Auf total 24 farbenfrohen Seiten kommen neben den gewöhnlichen Bürgerinnen und Bürgern wie immer die höchsten Politikerinnen und Politiker zum Zuge. Um damit alles in bester Rangordnung bleibt, sind die oberste Dame und die restlichen Herren der Regierung sowie die ganzrechts-eidgenössische Monika Langstrumpf und der locker-Mitte-bodenständige Erich auf einer Doppelseite prominent platziert. Die Gewöhnlichen kommen auf über 20 Seiten links und rechts der Magistraten zu Wort. Wer mehr über die Obwaldner Sünder wissen will, kann sich für neun Franken den Jubiläumspranger inklusive Gratislos an einer der vielen Verkaufsstellen besorgen.

So präsentiert sich die Titelseite des diesjährigen «Prangers». Bild: Robert Hess

«Djoki-Star» verpasste Redaktionsschluss

Gerüchteweise verlautete am Freitag, dass die «Pranger»-Chefredaktion bei der Jubiläumsausgabe etwas internationaler werden wollte. Dem impfwütigen Obwaldner Volk sollte der anders gewickelte «Djoki-Star» präsentiert werden. Doch leider verpasste der Tennisler wegen eines Gastspieles bei den australischen Richtern den «Pranger»-Redaktionsschluss.

Zum Trost gab das Sänger-Duo Max Lohner und Sepp Gasser am Freitag einen taufrischen Vers zum Besten: «Wenn me meint, me chönni alles chaufe, mit eigener Chraft sogar uf Wasser laufe. Meinsch dui gar, du sigsch der liebi Gott: Statt Applaus, dui ärntisch nur no Spott. De landisch dui, grad ufem Schleudersitz: Es isch zum Lache, de ganzi Djokowitz.» Ein weiterer Sänger begeisterte zum Schluss der Vernissage die Lälli-Zünftler: Der «Huismaa Diller» alias Christian Dillier – selbstverständlich mit Zugabe.