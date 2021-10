SRK Unterwalden informiert an Aktionstagen über Demenz

Sarnen Lernende in der Pflege werden an Aktionstagen über Demenz informiert In Sarnen wurde an drei Aktionstagen daran erinnert, dass in Obwalden über 650 Menschen an Demenz leiden. Primus Camenzind 22.10.2021, 17.07 Uhr

Wohlwissend, dass im Kantonshauptort etwa 150 Demenzbetroffene leben, hat die Gemeinde Sarnen in Zusammenarbeit mit der Vereinigung Alzheimer Obwalden/Nidwalden im Frühjahr 2018 das Projekt «Demenzfreundliche Gemeinde Sarnen» lanciert. Zum Abschluss dieses Projektes fanden vom 16. bis 22. Oktober die «Aktionstage Demenz» statt.

«Über Demenz darf und muss bei uns geredet werden»,

gab Regula Gerig, Geschäftsleiterin der Alzheimervereinigung, dieser Zeitung beim Besuch einer Veranstaltung auf dem Sarner Dorfplatz und im angrenzenden «Spritzenhaus» zu verstehen.

Infobus, Film und Ausstellung

Am Ort des Geschehens trafen wir hauptsächlich junge Menschen an. Auf unsere Frage, wo sich denn die ältere Generation aufhalte, erklärte Regula Gerig: «Diese befindet sich in der Zunftstube des Spritzenhauses und schauen einen Film mit dem berühmten Klaus Maria Brandauer zum Thema Demenz.»

Beim Infobus der Unterwaldner Sektion des Schweizerischen Roten Kreuzes wurde mit FaGe-Lernenden über Demenz gesprochen. Bild: Primus Camenzind (Sarnen, 20. Oktober 2021)

Beim Infobus des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) Sektion Unterwalden informierte die stellvertretende Geschäftsleiterin Jeannette Mauron eine Klasse mit Fachangestellten Gesundheit (FaGe) in Ausbildung über die ambulanten Dienstleistungen ihrer Hilfsorganisation, von Pro Senectute und der Genossenschaft Zeitgut Obwalden. Im Erdgeschoss des Spritzenhauses befindet sich bis am 21. Oktober die Ausstellung «Brain Days» zum Thema Demenz unter dem Motto «Das Herz wird nicht dement». Die FaGe-Klasse erfuhr dort einiges über Krankheitsbilder, welche mit dem Gehirn in Zusammenhang stehen.

Gruppe von Fachangestellten Gesundheit in Ausbildung im «Begehbaren Hirn». Bild: Primus Camenzind (Sarnen, 20. Oktober 2021)

Begehbares Hirn im Zentrum

Esther Limacher betreut zwei Experimente, mit welchen das Schmerzempfinden getestet wird. «Anhand von elektronischen Impulsen werden laufend stärker werdende Empfindungen – von kribbelnd bis unangenehm – erzeugt und gemessen», erklärt uns die von der Gemeinde angestellte Leiterin der Beratungsstelle «Hilfe und Pflege in Sarnen». Gleich nebenan steht als zentrales Exponat der Ausstellung das «Begehbare Hirn», ein riesiger Nachbau des menschlichen Hirns. Im Innern werden dessen Veränderungen aufgrund von Parkinson, Demenz in verschiedenen Stadien oder auch Migräne in Bildern und Modellen dargestellt. Diese zeigen auch die Funktionen unseres Denkapparates und der Wahrnehmung durch die menschlichen Sinne.

Schmerztest der FaGe-Lernenden bei Esther Limacher, Beratungsstelle Hilfe und Pflege in Sarnen. Bild: Primus Camenzind (Sarnen, 20. Oktober 2021)

Kaum Fragen zum Handy

Etwas gar ruhig geht es noch bei der «Handy Fragestunde» im Freien zu und her. Melanie Näf von der Jugendarbeit Obwalden in Sarnen, Elias (14), Amanda (13) und Iria (15) warten auf die ältere Generation und darauf, dass diese nach dem Film bei ihnen vorspricht, damit Fragen und Bedienungsprobleme rund um das Smartphone geklärt werden können. Die drei «Teenies» trauen sich in ihrem selbstverständlichen Umgang mit Handys absolut zu, dass sie älteren Menschen behilflich sein und nützliche Tipps abgeben können. Noch nicht sicher ist das Trio allerdings, ob die ältere Generation auch wirklich vorbeikommt, um sich helfen zu lassen. Mit der Handy-Fragestunde sehen die Veranstalter auf keinen Fall einen Zusammenhang zur Demenz. Esther Limacher bekräftigt:

«Wir wollen einfach mit diesem nützlichen Angebot das Interesse der Bevölkerung zusätzlich wecken und die Jugendarbeit in unser Projekt einbinden.»

Trotz allem: Die Nachfrage blieb – wie befürchtet – bescheiden.

Handy-Fragestunde; von links: mit Elias (14), Amanda (13) und Iria (15) von der Jugendarbeit Sarnen. Bild: Primus Camenzind (Sarnen, 20. Oktober 2021)

Das Zielpublikum wandte sich nach dem Film mehrheitlich der Ausstellung und dem SRK-Informationsstand zu. Die Aktion des vergangenen Mittwochs dürfte für die zukünftigen Fachfrauen und -männer Gesundheit ein Volltreffer gewesen sein. Es bleibt jedoch zu hoffen, dass die Aufforderung «Über Demenz darf und muss bei uns geredet werden» an den Aktionstagen bei Alt und Jung angekommen ist.