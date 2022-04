Sarner Schüler bauen Seifenkisten für das O-iO

Sarnen Mit Holz und Metall: Schüler fertigen Seifenkisten fast im Alleingang Das Projekt soll dem Fachkräftemangel entgegenwirken und somit Kinder und Jugendliche für handwerkliche Berufe begeistern. Florian Pfister Jetzt kommentieren 18.04.2022, 15.44 Uhr

Eine Holzplatte, Räder, ein Lenkrad und ganz viele Schrauben. Viele Einzelteile – ein Ziel: Eine Seifenkiste soll entstehen. «Es macht mega Spass», sagen alle Schüler des Teams 6 sofort. Kein Wunder, denn sie dürfen die Seifenkiste fast ganz alleine zusammenbauen. Im Rahmen einer Projektwoche der Schule Sarnen haben sich zehn Teams mit je rund sechs Schülern in verschiedene Betriebe aufgemacht, die in diesem Fall sozusagen zu Rennställen umfunktioniert werden. An Tag 1 schleifen die Schüler Metalle, an Tag 2 lernen sie Holz zuzuschneiden, um das Chassis, die Motorhaube und den Sitz parat zu machen.

Das Team 6 baut in der Oldtimer Galerie Frieden eine Seifenkiste zusammen. Bild: Florian Pfister (Sarnen, 13. April 2022)

Um gemeinsam die verarbeiteten Einzelteile zu einem fahrtüchtigen Untersatz zusammenzuschrauben, findet sich das Team 6 in der Oldtimer Galerie Frieden ein. «Es ist besser als Schule», witzelt Levin. Timo wiederum sagt:

«Der einzige Nachteil ist, dass wir früh aufstehen müssen.»

Um halb acht müssen die Fünft- bis Siebtklässler beginnen, damit alles rechtzeitig fertig wird. Doch die Seifenkiste sei das frühe Aufstehen absolut wert, sagt Ennio. So etwas Grosses zusammenzubauen wie eine Seifenkiste, ist für alle Schüler des Teams neu. Gut haben sie professionelle Unterstützung der Oldtimer Galerie.

Arno bohrt. Bild: Florian Pfister (Sarnen, 13. April 2022)

Seifenkistenrennen findet am O-iO statt

Inhaber Simon Frieden ist zugleich OK-Mitglied des O-iO. Erwähnenswert, weil während des Oldtimer-Events das Seifenkisten-Projekt seinen krönenden Abschluss finden wird. Am 4. Juni treten die zehn Gruppen in einem Rennen gegeneinander an. Simon Frieden sagt:

«Es ist toll, dass die Schüler aus verschiedenen Fachgebieten etwas lernen können.»

Die Aufgaben würden verständlich beigebracht, damit die Schüler gleich selbst Hand anlegen können. «Natürlich gibt es Dinge, die die Mitarbeiter erledigen müssen, aber die Schüler machen 90 Prozent der Arbeiten.»

Selbstsicher im Schweissen: Damian. Bild: Florian Pfister (Sarnen, 13. April 2022)

Dass Simon Frieden für das Projekt zwei Mitarbeiter weniger für den normalen Betrieb zur Verfügung hat und er die Schüler auch selbst unterstützt, stelle überhaupt kein Problem dar. Er sagt:

«Im Bau der Seifenkisten steckt viel Herzblut. Die Mitarbeiter sind von sich aus auf mich zugekommen und haben sich begeistert gezeigt.»

So unter anderem Syfrig Celestino. «Das ist ein sehr cooles Projekt», sagt er. «Viele Schüler wissen schon sehr viel. Das hat mich überrascht.»

Ein paar hundert Meter weiter schuftet das Team 7 beim Wheelpark, mit nicht weniger Elan und Spass. Es ist ein kleiner Meilenstein, als das Lenkrad montiert wird. Spätestens jetzt ist die Seifenkiste als solche erkennbar, wenn sie die Räder vorher nicht ohnehin schon verraten haben. Nicht immer alles sitzt gleich. Wenn mal eine Schraube etwas zu schräg hineingebohrt wird, hilft der Fachmann aus.

Nevio (in Rot) und Patrick montieren das Lenkrad. Bild: Florian Pfister (Sarnen, 13. April 2022)

Nur Jungs nehmen diesmal am Projekt teil

2018 fand das Projekt «Schule macht Handwerk» erstmals statt. Eigentlich sollte es alle zwei Jahre wiederholt werden. Aus bekannten Gründen findet der Seifenkistenbau erst jetzt seine Fortsetzung. Die Schule Sarnen hat das Projekt zusammen mit Mitgliedern des «Wirtschaftsapéro Sarnen» ins Leben gerufen. Es soll den Schülerinnen und Schülern in Sarnen die verschiedenen handwerklichen Berufe in ihrem Umfeld erlebbar machen. Es ist nur eines von mehreren Projekten, welche die Schule Sarnen durchführt. Für die Seifenkisten haben sich im Gegensatz zum Jahr 2018 in diesem Jahr nur Jungs entschieden, auch wenn Mädchen genauso willkommen wären.

Das Projekt entstand unter den Aspekten des Fachkräftemangels und der Förderung des dualen Bildungssystems und ist Teil einer Aktion der Gemeinde, der Schule Sarnen, lokalen Handwerkern und Unternehmern. Für Bildungsdirektor Christian Schäli ist es sehr wichtig, dass es solche Projekte gibt.«Der Fachkräftemangel ist derzeit allgegenwärtig, unter anderem auch in technischen Berufen.» Er fügt an:

«Ich bin überzeugt, je früher Kinder und Jugendliche beispielsweise Interesse an technischen Bereichen entwickeln, desto eher wählen sie ihren Beruf auch danach aus.»

Er nennt als anderes Projekt beispielsweise den Tüftelpark Pilatus, welcher den Jugendlichen ein «offenes Tüfteln» oder Kurse anbietet, um so die Faszination für Technik zu vermitteln.

«Es ist beeindruckend, mit welchem Engagement sich die Betriebe für die Jungen eingesetzt haben und so Kontakte zur Berufswelt ermöglichten», sagt Christian Schäli weiter. «Ich bin sicher, dass genau dieser Einsatz bei den Kindern und Jugendlichen, den Eltern und der Bevölkerung ankommt und so die Berufsbildung als Ganzes stärkt.»

