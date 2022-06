Sound am See: Musiksommer am Sarnersee startet bald

Sarnen Musiksommer am Sarnersee startet bald Von Gipsy-Swing bis hin zum bluesigen Pop, ruhige Klänge und tanzbare Rhythmen: Sound am See präsentiert auch dieses Jahr ein abwechslungsreiches Programm. 30.06.2022, 14.52 Uhr

Seit der Gründung der Konzertreihe im Jahr 2016 konnte Sound am See jährlich mit unvergesslichen Konzertabenden im Sarner Seefeld überzeugen. 2022 findet die Konzertreihe zum sechsten Mal statt. Wie die Organisatoren in einer Mitteilung schreiben, wird der Event erstmals zu zwei zweitägigen Konzertwochenenden mit insgesamt zehn Bands und Formationen ausgeweitet. Zudem feiere in Zusammenarbeit mit dem Zentralschweizer Getränkehersteller «Zämä» die «Zämä am See-Bar» ihr Debüt. Die hauseigene Bar ergänze zudem das bestehende Angebot an Essens- und Getränkeständen.

Die Besuchenden genossen seit Gründung der Konzertreihe 2016 jedes Jahr das Musikfestival am Sarnersee. Bild: Marion Wannemacher (Sarnen, 24. Mai 2019)

Sound am See findet auch in diesem Jahr auf dem Platz vor der Hafenbar am Sarnersee in Sarnen statt, wie immer mit kostenlosem Eintritt. Den Auftakt machen Elritschi (19 bis 20.30 Uhr) und Erlch (21 bis 22 Uhr) am Freitag, 15. Juli. Am Samstag, 16. Juli, spielen Caspar von Nebenan (17.30 bis 18.30 Uhr), Arukta (19 bis 20 Uhr) und Al-Berto & the Fried Bikinis (20.30 bis 22 Uhr). Bluefate (19 bis 20 Uhr) und The Pocket Band (20.30 bis 22 Uhr) werden am Freitag, 5. August, auftreten. Und am letzten Konzertabend, am Samstag, 6. August, spielen folgende Bands: VAU (17.30 bis 18.30 Uhr), Club Arielle (19 bis 20 Uhr) und Taktlos (20.30 bis 22 Uhr). (inf)