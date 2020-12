Sarnen Schaf muss nach einem mutmasslichen Wolfsangriff getötet werden Ein Wolf soll Schafe in Wilen gerissen und verletzt haben. Das meldet ein Leser am Freitagnachmittag via Video. Der Wildhüter bestätigt: Es könnte sich um einen Wolf gehandelt haben. Chiara Zgraggen 18.12.2020, 16.52 Uhr

Ob ein Wolf die Tiere tödlich verletzt hat, wird erst die Speichelanalyse in einigen Wochen zeigen. Videoscreenshot

Ein Mann hält ein Schaf in seinen Armen, zeigt es so in die Kamera, dass eine grosse, klaffende Wunde frei liegt. «Vermuteter Wolfsriss Holzmatt Wilen.» So beginnt ein Video, welches am Freitagnachmittag in dieser Redaktion eingetroffen ist. Der Mann ist Walter Bürgi, Mitglied der Vereinigung zum Schutz von Jagd- und Nutztieren vor Grossraubtieren Zentralschweiz. Er wurde zu Rate gezogen, da auf der Holzmatt in Wilen ein Wolf gewütet haben soll. «Zwei bis drei Schafe sind tot, das Mutterschaf aus dem Video ist stark verwundet», sagt er auf Nachfrage.