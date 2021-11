Sarnen Nach Auftritt am Urrock-Festival: Statt nach Indien ging es für die Rockstars in die Quarantäne Die indische Rockband Girish and the Chronicles war der Abräumer des Urrock-Festivals. Eigentlich sollten sie mit neuem Selbstvertrauen schon längst wieder zu Hause in Indien sein. Doch Frontmann Girish und Gitarrist Suraz mussten vor dem Heimflug in Quarantäne. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 30.11.2021, 13.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Das war wie in einem dieser klassischen Filme über die Schweiz, die wir zu Hause zu sehen bekommen.» Girish Pradesh, der junge Rockmusiker aus dem indischen Sikkim, strahlt. Umgehauen haben ihn die Berge nicht, sie bedeuten eher Heimatgefühle, schliesslich liegt Sikkim im östlichen Himalaja, wo schneebedeckte Gipfel das normalste der Welt sind. Er habe die Schweiz so wunderschön erwartet, erzählt Girish, der zum ersten Mal hier war. Wie zum Beispiel die Aussicht in ihrem Hotel Pax Montana Flüeli-Ranft. Diese dürfen sie schliesslich sogar wesentlich länger als erwünscht geniessen, doch davon später.

Girish and the Chronicles am Urrock-Festival Sarnen. Bild: André A. Niederberger (Sarnen 13. November 2021)

Dass ihm und seinen Kollegen aus der Band Girish and the Chronicles auffiel, dass in der Schweiz alles sehr teuer ist, erstaunt eigentlich nicht. Auch nicht, dass sie schnell merkten, wie wichtig Pünktlichkeit hier ist, oder dass alles bis ins Letzte sehr gut organisiert ist. Doch halt, wie war das? «Yes», sagt Girish und lacht, «in der Schweiz ist wirklich alles und jedes organisiert, sogar die Bäume und die Pflanzen, wie und wo sie wachsen».

Grosse Nervosität vor erstem Auftritt in Europa

Diese Unterhaltung fand vor fast zwei Wochen statt – einige Tage nach dem Urrock-Festival in Sarnen. Bestens gelaunt sassen Sänger Girish, Gitarrist Suraz, Bassist Yogesh und Drummer Nagen kurz vor ihrer Abreise im Hotel Krone Sarnen. In die Heimat würden sie nicht nur einige Souvenirs mitbringen («Schweizer Schokolade schmeckt super!»), sondern etwas viel Wichtigeres: Selbstvertrauen. Vor ihren ersten Konzerten in Europa im Rahmen des Urrock-Festivals in Sarnen seien sie schon mächtig nervös gewesen, räumte Girish ein. Schliesslich seien da Hardrock- und Metal-Fans gewesen, die von ihrem Lieblingsstil natürlich einiges verstehen und wüssten, was sie wollen und mögen. «Wir hatten ja keine Ahnung, wie das Publikum auf eine Band aus Indien reagieren würde. Wir mussten einfach unser Bestes geben und haben von ganzem Herzen gespielt.»

Girish and the Chronicles aus Indien im Hotel Krone Sarnen: Sänger Girish, Bassist Yogesh, Drummer Nagen und Gitarrist Suraz (von links). Vorne in der Mitte: Festivalorganisator Stephan Brüderlin. Bild: Philipp Unterschütz (Sarnen, 17. November 2021)

Girish and the Chronicles ernteten tatsächlich Begeisterung und wurden zum eigentlichen Abräumer des Urrock-Festivals. Das bestätigt auch Festivalorganisator Stephan Brüderlin. «Auch wenn sie nervös waren, die sind 16 Jahre im Business und wissen, wie man eine tolle Show macht. Sie waren für mich definitiv eine der besten Bands am Festival.» Die indische Band ist beim Festivalchef und seinem Team so gut angekommen, dass mit ihnen bereits für nächstes Jahr wieder ein Deal steht.

Girish Pradesh in Action am Urrock. Bild: André A. Niederberger (Sarnen, 13. November 2021)

Doch kurz vor der Abreise kam die grosse Ernüchterung. Der PCR-Test, den die Band für den Heimflug machen musste, schlug bei Girish und Gitarrist Surez an. Nur zwei Mitglieder durften fliegen, Girish und Surez sassen seither in der Quarantäne im Hotel Paxmontana und mussten die schöne Aussicht zwangsläufig weiter geniessen.

Trotz der schwierigen Situation zuversichtlich geblieben

Prompt beantwortete Girish unsere E-Mail-Anfrage nach ihrem Befinden. Sie seien gemeinsam in einem Zimmer mit Balkon untergebracht und hätten zu ihrer Erleichterung keinerlei Symptome gehabt. Leider müssten sie nun ein neues Flugticket kaufen, da eine erneute Umbuchung nicht mehr möglich gewesen sei. Überhaupt sei die finanzielle Belastung für sie das grösste Problem. «Wir versuchen aber das Beste aus der Situation zu machen und optimistisch zu bleiben», schreibt Girish.

«Die Mitarbeiter des Hotels waren äusserst zuvorkommend und haben dafür gesorgt, dass wir uns inmitten dieses Chaos sehr wohlfühlten.» Auch die Leute vom Urrock-Festival hätten ihnen viel geholfen beim Einkaufen, bei der Verlängerung des Visums und anderem. «Wir sind dankbar, dass sie ihr Bestes getan haben, um für uns da zu sein, in jeder Hinsicht.» Einen besonderen Dank schickt Girish auch an die Jungs von der Band Fighter V, die ihnen ebenfalls geholfen hätten.

«Gott sei Dank gibt es das Internet», so Girish weiter. So hätten sie mit ihren Freunden und Familien Kontakt gehalten. «Wir haben nicht wirklich an der Musik gearbeitet, sondern die Zeit damit verbracht, unsere Bilder und Videos vom Urrock-Festival zu bearbeiten und in unseren sozialen Medien zu posten.» Ausserdem hätten sie sich auf die Veröffentlichung ihrer neuen Single mit Video vom 2. November vorbereitet.

Sänger Girish Pradesh (links) und Gitarrist Suraz Sun auf dem Balkon ihres Zimmers im Hotel Paxmontana in der Quarantäne. Bild: PD

«Am Freitag hat es zum ersten Mal geschneit, das war ein unvergessliches Erlebnis.» Es ist erfreulich, wie die beiden Musiker mit der Situation umgehen. «Ich glaube, wir haben wirklich erfahren, was eine Pandemie bedeutet. Aber wir haben uns von dem Gefühl einer so schlimmen Situation nicht von der grossartigen Zeit ablenken lassen, die wir in diesem schönen Land verbracht haben», schreibt Girish.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen