Altersheim Am Schärme in Sarnen wird weiter ausgebaut

Sarnen Nach der Inbetriebnahme des Neubaus Schmetterling: Die Residenz Am Schärme wird weiter ausgebaut Beim ersten Altersheim in Obwalden werden umfassende Sanierungen vorgenommen: Neu erhält das älteste Gebäude 50 Alterswohnungen und ein grösseres Restaurant. Die Arbeiten haben bereits begonnen. Markus Villiger 28.07.2022, 05.00 Uhr

1972, also vor 50 Jahren, wurde die private Stiftung Betagtenheim Obwalden gegründet. Der erste Stiftungsratspräsident war Bankdirektor Walter Schneider aus Sarnen. Die Verantwortlichen der Stiftung gingen damals davon aus, dass ein Betagtenheim auf dem ehemaligen Kapuzinerklosterareal in Sarnen den räumlichen Verhältnissen für den ganzen Kanton Obwalden genügen würde. Dieser Gedanke ist auch in der Stiftungsbezeichnung Betagtenheim Obwalden festgelegt.

Roman Wüst, der Direktor der Residenz Am Schärme. Bild: PD

Das erste Gebäude direkt neben der Kapuzinerkirche mit den fünf Stockwerken und dem Restaurant im Erdgeschoss genügte während Jahrzehnten den Anforderungen. Das Gebäude kam «aber ins Alter und muss nun umfassend saniert werden», wie Direktor Roman Wüst im Gespräch mit unserer Zeitung darlegt.

In der Höhe wird am Gebäude nichts verändert. Nach den Plänen des Architekturbüros Burch und Partner aus Sarnen wurde am 1. Juni 2022 mit den Sanierungs- und Umbauarbeiten zu 50 neuen Zwei- und Drei-Zimmer-Appartements begonnen. Mit der Inbetriebnahme des Hauses wird im Herbst 2023 gerechnet. Die Stiftung investiert für die umfangreichen Arbeiten 19,5 Millionen Franken.

Das Haus Looschä der Residenz Am Schärme wird saniert. Im Bild die Visualisierung der Südfassade. Visualisierung: PD

Bisheriges Restaurant wird durch grösseres ersetzt

Die früheren Bewohnerzimmer werden zu Alterswohnungen mit zwei oder drei Zimmern umgebaut und erhalten einen Balkon mit Sicht auf die umliegenden Berge. Die Bezeichnung für dieses Gebäude hat eine interessante Namensgebung, die aus Vorschlägen der Mitarbeitenden stammt. Es ist das erste Gebäude auf dem Areal Schärme, das im Jahr 1979 eröffnet wurde und als das erste Altersheim in Obwalden bezeichnet werden darf. Das Haus trägt neu den Namen «Looschä», eine Referenz zur Lage am Eingang der erneuerten Parkanlage der Residenz Am Schärme. Für den Umbau des Hauses Looschä hat die Stiftung die Baubewilligung für die Sanierung und Erweiterung des Restaurants und die Umnutzung der Pflegezimmer in Kleinwohnungen erhalten.

Auch der Aussenraum wird im Zuge der Sanierungsarbeiten erneuert. Visualisierung: PD

Für das Leben «Am Schärme» ist es wichtig, dass das Dorf ins Haus kommt, so trägt das öffentliche Restaurant wesentlich zum lebendigen Schärme-Charakter bei. Im Parterre, wo sich seit Jahrzehnten das Restaurant und die gesamte Küche mit der Produktion und der Abwäscherei befand, wird nun Platz geschaffen für ein vergrössertes Restaurant mit 180 Sitzplätzen gegenüber 110 im damaligen Restaurant. Dazu kommen weitere Aussensitzplätze. In der Übergangsphase wird das Restaurant im Provisorium Villa Bistro (Haus 2) geführt. Die rund 60 Sitzplätze werden bei schönem Wetter mit grosszügigen Aussenplätzen ergänzt. «Auch im Provisorium Villa Bistro sind auswärtige Gäste herzlich willkommen», sagt Direktor Roman Wüst.

Auch das Restaurant erhält eine Umwandlung und wird vergrössert. Visualisierung: PD

Stiftung fusionierte und erhält erweiterte Zwecke

Die 1972 gegründete Stiftung Betagtenheim Obwalden, Sarnen, fusionierte am 25. April 2012 mit der Interkantonalen Spitex-Stiftung, Wilen, zur neuen Institution «Stiftung Zukunft Alter – Wohnen und Betreuung». Gleichzeitig wurde auch der Stiftungszweck erweitert. Die Stiftung bezweckt die Errichtung und Führung von Institutionen sowie die Schaffung von Infrastruktur für das sichere Wohnen im Alter mit der Erbringung von umfassenden Pflege- und Betreuungsdienstleistungen. Im Rahmen der Stiftungszweckerweiterung wurde auch die Möglichkeit verankert, Liegenschaften zu erwerben, zu mieten, zu verwalten und zu veräussern. Die Stiftung will den Stiftungszweck so weit als möglich mit Eigenmitteln realisieren, um damit die Unabhängigkeit zu bewahren. Am 1. Juli 2015 übergab Architekt Ali Stöckli aus Sarnen das Stiftungsratspräsidium an lic. oec. Hanspeter Kiser, Fürigen.

Die Stiftung, die sich in den vergangenen 50 Jahren mit kleinen Schritten zu einem beachtlichen Unternehmen entwickelt hat, beschäftigt im Schärme 186 Personen, das sind 138 Vollzeitstellen (davon 27 Lernende). Insgesamt verfügt die Residenz Am Schärme im Endausbau im Herbst 2023 insgesamt 157 Betten sowie 75 Wohnungen. Im Kurhaus am Sarnersee in Wilen, das ebenfalls zur Stiftung gehört, konnten im vergangenen Jahr 15'417 Übernachtungen verzeichnet werden. Für das Jahr 2022 rechnet Roman Wüst mit 16'000 Logiernächten. Das Kurhaus beschäftigt 45 Personen. Der Direktor sagt auch, dass sich der Stiftungsrat in der jüngsten Zeit mit der Vision der integrativen Medizin (Komplementär- und Schulmedizin vereint) befasst hat. Das Projekt «KurPur» nehme immer konkretere Formen an. «Kuren muss eine eigene Disziplin werden», ergänzt Roman Wüst.

