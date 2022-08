So feierte Sarnen den Nationalfeiertag

Sarnen Alt Gemeindepräsident Manfred Iten : «Fleiss, Innovation und Schaffenskraft machten die Schweiz zu dem, was sie ist» Die Sarnerinnen und Sarner feierten den Geburtstag der Schweiz im Seefeld – mit Rede, Gottesdienst, Musik und Feuerwerk. Matthias Piazza 01.08.2022, 18.46 Uhr

Festredner Manfred Iten, ehemaliger Gemeindepräsident von Sarnen. Bild: Matthias Piazza (Sarnen, 1. August 2022)

«Weisst du, es gibt überall so viele fantastische Länder, Naturschönheiten, Gebirge und Landschaften, ihre Menschen. Aber es gibt nur ein Land, in welchem ich das fast alles auf kleinstem Raum vorfinde, mit Ausnahme des Meeranstosses, dafür aber mit wunderbaren Seelandschaften.» Dies habe sein Schwiegersohn, von Beruf Pilot bei der Swiss, auf die Frage geantwortet, was denn der grosse Unterschied sei zwischen den weltweiten Destinationen und der Schweiz, erwähnte der Sarner alt Gemeindepräsident Manfred Iten am Montag an seiner 1.-August-Rede im Sarner Seefeld. «Sauberkeit, Stabilität, Infrastruktur, Pünktlichkeit. Es ist alles da.»

Doch sollte der Blick in die Geschichte nicht fehlen, denn er mache sichtbar, dass es nicht selbstverständlich sei, in welchem kleinen Paradies wir leben dürfen. «Fleiss, Innovation und Schaffenskraft, zusammen mit der Politik, machten die Schweiz zu dem, was sie ist.» Er warnte davor, das Gestern komplett in Frage zu stellen. Viel hätten die Vorfahren nicht falsch gemacht. «Denn sonst könnte ich wohl nicht vor Ihnen stehen, frei sprechen, die prachtvolle Natur geniessen, den Wohlstand in Form all der tollen und intakten Infrastruktur in Sarnen, Obwalden und der Schweiz erleben und benützen.»

Der Jodlerklub Echo vom Glaubenberg. Bild: Matthias Piazza (Sarnen, 1. August 2022)

Die Sarnerinnen und Sarner strömten zahlreich zur Nationalfeier im Seefeld mit ökumenischem Gottesdienst, verschiedenen Verpflegungsständen und musikalischer Unterhaltung. Krönender Abschluss bildete das Feuerwerk auf dem See mit musikalischer Begleitung.

Die Feldmusik Sarnen bei ihrem Auftritt. Bild: Matthias Piazza (Sarnen, 1. August 2022)