Sarnen wird Sitz des ersten Instituts für Justizforschung

Der Verein für Justizforschung Obwalden gründet in Zusammenarbeit mit der Universität Luzern ein neues Institut für Justizforschung mit Sitz in Sarnen und enger Anbindung an die Universität Luzern. Das Institut nimmt seine Tätigkeit im Herbst auf.

Philipp Unterschütz 26.08.2022, 15.08 Uhr