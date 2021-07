Reportage Camping Sarnersee Gehen oder Bleiben? Noch 50 Zentimeter bis zu den vorderen Plätzen, dann werden sie nass Die Stimmung auf dem Camping am Sarner Seefeld reicht bei den Gästen von nervös bis entspannt. Die Leitung hat die Lage im Griff.

Marion Wannemacher 14.07.2021, 15.03 Uhr

«Wir diskutieren gerade unsere Situation. Wir wissen nicht, wie es in den kommenden 24 Stunden weiter geht und überlegen, ob wir Richtung Süden weiterfahren», erzählt Raphael Schäfer, Familienvater aus dem Bernbiet. Die fünfköpfige Familie hat ihren Camper VW-Bus mit Aussicht auf den Sarnersee parkiert, davor steht ein grossräumiges Familienzelt. Gemeinsam mit den Nachbarn, einer Familie aus dem Aargau, erörtern sie die Lage.



Sie besprechen, wie es weitergeht: ab in den Süden oder noch bleiben? Von links Sabrina Schäfer, Manuela und (halbverdeckt) Christian Ringgenberg, ganz rechts Raphael Schäfer. Bild: Marion Wannemacher (Sarnen, 14. Juli 2021)

Die Schäfers nehmen es entspannt. Die Stimmung sei gut, bescheinigen sie. Wenn es regnet, werden halt Regenkleider angezogen. Es gebe ein Alternativprogramm. Gestern seien sie im Verkehrshaus gewesen. Die Kinder störe das Wetter am wenigsten. Schon eher ein mulmiges Gefühl hat Manuela Ringgenberg. Die Mutter zweier Kinder aus dem Aargau fragt sich:

«Bleiben die Strassen frei, kannst du auch noch vom Platz fahren, wenn das Hochwasser kommt?»

Adrian Barmettler, Betriebsleiter vom Camping und Seefeld-Park Sarnen ist in diesen Tagen ein gefragter Mann. Ständig läutet sein Smartphone. Besorgte Camper wollen von ihm eine Einschätzung der Lage. Eine SRF-Reporterin vom Regionaljournal meldet sich an, Feuerwehrleute bringen vorsorglich eine Pumpe. Barmettler wohnt in Engelberg. Zur Zeit übernachtet er auf dem Camping, viel Schlaf bekommt er sicher nicht. Er berichtet:

«Seit 2016 bin ich auf dem Platz, seit zwei Jahren Betriebsleiter. So hoch habe ich den Wasserstand noch nie erlebt.»

Betriebsleiter Adrian Barmettler. Bild: Marion Wannemacher (Sarnen, 14. Juli 2021)

Trotzdem wirkt Barmettler gelassen und beruhigt besorgte Gäste. Lagebeurteilungen mit Feuerwehr und Führungsstab der Gemeinde sowie das Abrufen der Pegelstände zählen zu seinen vordringlichsten Aufgaben. Er erklärt:

«Seit Dienstag ist der Seespiegel um 50 Zentimeter angestiegen. Wenn er noch um weitere 50 Zentimeter ansteigt, werden die vorderen sechs bis acht Stellplätze am See nass.»

Vorübergehend ist die Zeltwiese gesperrt, der Seeweg nicht mehr passierbar.

Stimmung der Gäste ist sehr unterschiedlich

«Die Stimmung ist schon angespannt, einfach ungewiss», sagt der Betriebsleiter. «Für unerfahrene Gäste ist die Lage schwieriger einzuschätzen», erklärt er. Glücklicherweise sei der gesamte Platz in Folge des Hochwasser von 2005 um eineinhalb Meter angehoben worden. Die Stimmung der Gäste reiche von recht entspannt bis zu etwas nervös.

«Seit Mitte der Woche verzeichnen wir fünf Prozent Stornierungen. Das sind Gäste, die nicht erst anreisen. Etwa zehn Prozent reisen verfrüht ab.»



Zu diesen zählen auch Marianne und Hermann Wiedmer aus Oey-Diemtigen.

Marianne und Hermann Wiedmer aus Oey-Diemtigen verlassen den Campingplatz auf dem Sarner Seefeld. Bild: Marion Wannemacher (Sarnen, 14. Juli 2021)

Der Camper steht bereits abfahrbereit vor der Rezeption. «Eigentlich wollten wir bis Samstag bleiben, Freitag wird aber das Wetter auch nicht besser. Es sieht nicht so gut aus. Und immer nur im Camper zu sitzen, macht auch keinen Spass», erzählt sie. Tragisch nehmen das beide nicht. Dem Ehepaar ist das Thema Hochwasser nur allzu vertraut. Im Frühling 2005 hatten beide ihr Geschäft für Schuhe und Orthopädie eröffnet, am 22. August wurde es durch das Hochwasser zerstört. «Am Geburtstag der zehnjährigen Tochter durfte sie mit dem Super-Puma ausfliegen», erzählt Hermann Wiedmer und setzt trocken hinzu: «Ihr hat’s gefallen.»

Am Einpacken sind die Freundinnen Nicole Wiederkehr und Melanie Clerc aus dem Kanton Freiburg.

Ihr Zelt hielt dicht: Nicole Wiederkehr (links) und Melanie Clerc aus dem Kanton Fribourg packen zusammen. Bild: Marion Wannemacher (Sarnen, 14. Juli 2021)

«Wir fahren nicht früher ab, wir hatten genau von Samstag bis heute gebucht», erzählt Nicole Wiederkehr. «Anfänglich haben wir unser Zelt näher am See aufgebaut und sind dann aber gezügelt.» Sie freut sich, dass ihre getroffenen Vorkehrungen dem Wetter stand hielten:

«Wir haben eine Extra-Schicht zwischen Zelt und Boden gepackt. Es war eine Lotterie, aber wir konnten im Trockenen schlafen.»

Ihre Laune hat unter dem Wetter jedenfalls nicht gelitten. Beide finden die in Sarnen verbrachten Ferien «spannend, interessant und abenteuerreich».



Entspannt sieht Betriebsleiter Adrian Barmettler auch die Entwicklung der gesamten Saison. Zwar habe der Vorsommer wettermässig nicht viel geboten. Dank dem Camping-Boom und sicher auch coronabedingt habe man aber einen Rekord an Gästezahlen für Mai und Juni zu verzeichnen. Juli und August seien ohnehin schon die stärksten Monate. «Wenn wir jetzt nicht durchs Wetter haufenweise Stornierungen haben und womöglich einen schöneren Herbst, könnte das eines unserer stärksten Jahre werden», so hofft er.