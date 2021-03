Sarnen «O-iO Oldtimer in Obwalden» ist bereits ausgebucht Auch die Besitzer der Fahrzeuge aus vergangenen Zeiten scheinen sich nach den alten Vor-Corona-Zeiten zu sehnen. So schnell wie dieses Jahr gingen die Anmeldungen noch nie ein. Über 550 Oldtimer werden dabei sein. Philipp Unterschütz 25.03.2021, 18.00 Uhr

Bald sind die historischen Fahrzeuge wieder in Obwalden unterwegs. Im Bild zwei Oldtimer oberhalb von Flüeli-Ranft auf der Bergroute Richtung Giswil-Brünig-Brienz. Archivbild: Robert Hess

Unsichere Zeiten verlangen nach unkonventionellen Methoden für Veranstalter. Der Ramersberger Ruedi Müller hat solche für das Oldtimer-Treffen «O-iO Oldtmer in Obwalden», das an Pfingsten am 22. und 23. Mai in Sarnen und Meiringen stattfinden soll, ergriffen. Er plant in drei Szenarien: Das O-iO findet wie gewohnt mit Programm und organisierter Fahrt nach Meiringen statt, wobei Teile von Sarnen und Meiringen gesperrt werden. Oder das O-iO darf nicht offiziell stattfinden, die Teilnehmer können aber auf eigene Faust nach Obwalden und Sarnen kommen. Oder die Massnahmen wie ein Lockdown wären derart streng, dass auch dies unmöglich ist.

O-iO-Veranstalter Ruedi Müller. Bild: Martin Uebelhart (20. Mai 2018)

Um die anfallenden Kosten decken zu können, mussten die Oldtimer-Fans im Internet «Tickets» für 20 Franken lösen. Eine Art Flatrate, in den Jahren zuvor kosteten diese jeweils 105 Franken für zwei Tage. Würde das O-iO nicht stattfinden können, wären die 20 Franken Unkostenbeitrag verloren. Sein Angebot packte Ruedi Müller in seinen 14-tätigen Newsletter «Oldtimerlinks a Gogo», den er an rund 4000 Oldtimer-Kolleginnen und-kollegen in der Schweiz, Deutschland und Österreich verschickt. Ruedi Müller erzählt:

«Das gefiel und berührte offensichtlich. Die Anmeldungen schnellten nach oben. Als ich merkte, dass es langsam eng werden könnte mit den Plätzen, mailte ich allen ehemaligen O-iO Teilnehmern, die sich noch nicht angemeldet hatten.»

Und tatsächlich – das O-iO ist mittlerweile «ausverkauft». Über 550 Oldtimer sind angemeldet und es gibt sogar eine Warteliste. «Das gab es noch nie, dass das O-iO schon zwei Monate vor dem Anlass komplett ausgebucht ist», freut sich Ruedi Müller. «Ein besonderer Dank gilt den Sponsoren, die auch in diesem Jahr dabei sind. Wobei völlig klar ist, dass es in dieser schwierigen Zeit viel weniger sind als jeweils sonst.»

Noch muss offen bleiben, was möglich sein wird

Was aber an Pfingsten genau möglich ist, muss vorerst noch offen blieben. Doch Ruedi Müller macht sich natürlich Gedanken.

«Im Moment gehe ich davon aus, dass O-iO nach Szenario 2 abläuft, das heisst, dass ich den Anlass wieder offiziell absagen muss, die Teilnehmer Obwalden aber trotzdem besuchen können; so wie bereits letztes Jahr.»

Selbstverständlich werde er sich wieder mit den zuständigen Behörden in Kontakt setzen, sobald der Bundesrat bekanntgebe, was an Pfingsten gelten wird. Zuschauerwerbung gibt es vorerst keine. «In normalen Jahren zählt bereits der O-iO Tross, also die Teilnehmer mit den Oldtimern, Behörden- und Medienvertreter, Sponsoren gegen 2000 Personen», erklärt Ruedi Müller. «Ab 1000 Personen spricht man von Grossanlässen, die wohl noch eine Weile verboten sein werden.»

Bereits tüchtig am Vorbereiten ist Müller nun für den Fall der Absage, bei dem die Oldtimerfans selbstständig in die Zentralschweiz fahren. «Ich bin daran, Routen durch unser schönes Obwalden elektronisch aufzubereiten, sodass die Teilnehmer sich im Kanton verteilen.» Ein aufwendiges Projekt, die Routen werden navigierbar sein, also ähnlich wie beispielsweise eine Strecke von A nach B in Google Maps. Die Abgabe dieser Routen wird ebenfalls berührungslos, per E-Mail, erfolgen.