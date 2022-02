OiO-Organisator Ruedi Müller will Altes wie Neues ehren

Sarnen Oldtimerfestival-Organisator Ruedi Müller will dieses Jahr Altes ehren, sich aber Neuem nicht verwehren Das Oldtimerfestival O-iO in Sarnen verharrt keineswegs starr in der Geschichte. Nach zwei Jahren kommt es zum Comeback mit einem brandaktuellen Thema: moderne alternative Antriebe treffen auf ihre historischen Vorgänger. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 07.02.2022, 16.30 Uhr

Am O-iO geht es 2022 als Themenschwerpunkt um alternative Antriebe. Im Bild ein 1918 Detroit Electric in Sarnen am O-iO 2018. Bild: PD

Nach den jüngsten Vorgaben des Bundes und den Aussichten bezüglich der Corona-Schutzmassnahmen sieht es momentan wirklich gut aus, dass an Pfingsten am 4. und 5. Juni endlich wieder das beliebte Festival «Oldtimer in Obwalden» (O-iO) stattfinden kann. So, wie man es früher gewohnt war, wenn der Hauch der Geschichte durch Sarnen wehte, mit bis zu 550 Oldtimern und Tausenden von oft auch noch zeitgemäss gekleideten Besucherinnen und Besuchern.

Organisator Ruedi Müller steckt mitten in den Vorbereitungen, so ganz sicher ist er sich der Sache aber noch nicht. «Ich bin vorsichtig geworden, nachdem ich in den vergangenen zwei Jahren jeweils Hunderte von Stunden aufgewendet habe, und das O-iO dann schliesslich doch abgesagt werden musste.»

Wurde mit Dampf betrieben: 1900 Locomobile am O-iO 2019. Bild: PD

Doch der umtriebige Ramersberger hat sich einiges ausgedacht, was dem O-iO zu einem erfolgreichen Comeback verhelfen wird. Unter dem Motto «Altes ehren, sich Neuem nicht erwehren. O-iO: Mobilität gestern, heute und morgen» stellt Müller ein, wie er zu Recht sagt, «Riesenthema» in den Mittelpunkt seines Oldtimerfests. «Ich bin überzeugt, unsere Leidenschaft, unsere Tradition hat nur dann eine Zukunft, wenn wir uns dem lebendigen Diskurs mit der Gegenwart und der Zukunft stellen.» Im Moment sind die E-Mobilität und andere alternative Antriebe dafür wohl die Hauptaspekte.

Modernste alternative Antriebe und ihre historischen Vorbilder zu sehen

Und doch, ganz neu ist das Thema am O-iO ja nicht. Immer wieder wurden historische Fahrzeuge mit alternativen Antrieben gezeigt. Ruedi Müller nahm nun erneut mit den Besitzern Kontakt auf und fragte sie, ob sie als Repräsentanten der Vergangenheit im diesjährigen Konzept mitziehen würden. «Die waren sofort dabei. Nach diesem ‹Anker in der Geschichte› rief ich Garagisten im Sarneraatal an, die Marken mit alternativen Antrieben ihrem Portfolio führen, und fragte, ob sie Probefahrten anbieten möchten.»

Und das Konzept geht auf: Als Schwerpunkt werden am O-iO in der Poststrasse in Sarnen am Samstag, 4. Juni, alternative Antriebe gezeigt: Oldtimer und aktuelle Modelle mit modernen Antrieben von bislang sieben Garagen. Darunter werden Elektro- und Wasserstoffantriebe vertreten sein. Und auch das Elektrizitätswerk Obwalden EWO ist mit Ladelösungen für Elektrofahrzeuge dabei.

Zwei der aktuellen Fahrzeuge mit alternativen Antrieben, die am O-iO gezeigt werden: der vollelektrische Ford Mustang Mach-E (links) und der Toyota Mirai mit Wasserstoffantrieb.

Ansonsten soll das O-iO im gewohnten Rahmen stattfinden, die über 500 parkierten Oldtimer können im ganzen Dorf bestaunt werden, wie immer ist das Festival ein besonderes Gratis-Vergnügen für die ganze Familie an Pfingsten. Die traditionelle Ausfahrt am Sonntag führt nach Beromünster.

Alternative Antriebe gab's schon früher Anfang des 20. Jahrhunderts wurden Kutschen in Grossstädten, wie beispielsweise New York und London, keine Konzessionen mehr erteilt. Das Problem war der «Mist

und der Gestank des Urins der Zugpferde». Deshalb musste übrigens auch der Kotflügel eingeführt werden, damit nicht alles in der ganzen Gegend herumspritzte.

Autos galten hingegen als sauberer. 1900 sollen in den USA 40 Prozent der Automobile mit Dampf, 38 Prozent elektrisch und nur 22 Prozent mit Benzin betrieben worden sein. Das

Verhältnis änderte sich drastisch, als 1911 der elektrische Anlasser erfunden wurde. Benzin konnte in Kanistern mitgenommen werden und so konnte die Reichweite massiv vergrössert werden. Benziner gewannen die Oberhand und wurden zum Standard.



Immer, wenn fossile Brennstoffe rar oder zu teuer waren, suchte man nach Alternativen. Im Zweiten Weltkrieg bauten gewiefte Zeitgenossen ihre Autos und LKW auf Holzvergaser um. Die Notlösung verschwand, sobald wieder genügend fossile Brennstoffe verfügbar waren. Die Erdölkrisen von 1973 und 1979/1980 sorgten für einen erneuten Auftritt der Elektroautos. Aber die Reichweite genügte bei weitem nicht, es gab keine Ladeinfrastruktur und Motorleistungen wie bei einem 2CV standen dem Durchbruch im Weg. 2012 bastelte Elon Musk aus Laptop-Batterien einen Mega-Akku und baute diesen in einen Lotus ein. Damit überbot er alles, was bis jetzt in Sachen «Alternative Antriebe» bekannt war. Endlich ein Fahrzeug mit anständiger Reichweite und Power. Der Nutzen des kleinen Roadsters war sehr eingeschränkt, die Performance jedoch unglaublich.

