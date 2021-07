Obwaldner Treuhänder steht wegen Wirtschaftsdelikten vor Gericht

Sarnen Gerichtsfall: Hat er sich persönlich bereichert oder den Schaden begrenzt? Ein 65-jähriger diplomierter Treuhänder stand vor dem Kantonsgericht Obwalden. Ihm wurde vorgeworfen, von 2005 bis 2009 verschiedene Wirtschaftsdelikte begangen zu haben. Robert Hess 27.07.2021, 17.58 Uhr

«Der Beschuldigte hat während Jahren das Vertrauen missbraucht, das Gesellschafter von Firmen in ihn gesetzt haben», erklärte der Vertreter der Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsdelikte der Kantone Nidwalden, Obwalden und Uri am Montag in seinem Plädoyer vor dem Kantonsgericht Obwalden. Als strafbare Handlungen legte der ausserordentliche Staatsanwalt Damian Graf dem 65-jährigen diplomierten Treuhänder und Revisionsexperten qualifizierte ungetreue Geschäftsbesorgung, Urkundenfälschung sowie das mehrfache Erschleichen einer falschen Beurkundung zu Last. Er sei dafür schuldig zu sprechen und mit einer Freiheitsstrafe von zwölf Monaten sowie einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu je 30 Franken zu bestrafen. Beides sei bedingt zu vollziehen bei einer Probezeit von drei Jahren.