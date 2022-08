Säumerfest in Sarnen voller Vorfreude auf die Sbrinz-Route

Sarnen Säumerfest bringt Vorfreude auf die Sbrinz-Route auf den Dorfplatz Bevor am Montag die Säumer sich auf die traditionelle Sbrinz-Route nach Domodossola machen, wurde am Säumerfest in Sarnen gefeiert und informiert. Richard Greuter 21.08.2022, 13.07 Uhr

Säumer und Säumerinnen, zum Teil in urchigen Fellen gekleidet, präsentierten sich am alljährlichen Säumerfest auf dem Sarner Dorfplatz mit ihren Tieren dem Publikum. Jung und Alt nutzten die Gelegenheit, etwas über das Brauchtum und die Säumerkultur zu erfahren. Für die Jüngsten gab es auch Gelegenheit, auf einem Esel zu reiten. Einige Saumtiere zeigten sich recht «gwundrig» und pflegten den Kontakt mit den Festbesuchern auf ihre Weise.

Ein künftiger Säumer fängt früh an. Kinder dürfen auf dem Rücken eines Ponys reiten. Bild: Richard Greuter (Sarnen, 21. August 2022)

Die Säumerei ist eine Kultur, die in der Gründerzeit der Eidgenossenschaft entstand und vom 15. bis 17. Jahrhundert ihre Blütezeit erlebte. Die alten Säumerpfade sind heute eine eindrückliche Kulturlandschaft. Für Säumer und Säumerinnen ist es «das urächte Erlebnis».

«Ich fand das Wandern mit Tieren viel schöner»

Am Montagnachmittag, 22. August, starten zwölf Säumer und Säumerinnen mit ihren Saumtieren und 24 Wandernde auf die traditionell Sbrinz-Route. Die insgesamt sieben Etappen führen über den Brünig via Meiringen und Obergesteln bis nach Domodossola. Geführt wird die Säumertour von Daniel Flühler, Präsident der Säumer und Train Vereinigung, während Daniel Grossniklaus vom Förderverein Sbrinz-Route im Hintergrund für die Unterkünfte sorgte.

Geführt wird die Säumertour seit 17 Jahren von Daniel Flühler, Präsident der Säumer- und Trainvereinigung. Bild: Richard Greuter (Sarnen, 20. August 2022)

Auf diese Tour freut sich auch Yolanda Eberhard aus Giswil. Die Touristik-Fachfrau lebte während zehn Jahren in Ostafrika, wo sie auch an Fusssafaris mit Tierbeobachtungen teilnahm. Zurück in der Schweiz fand sie das Interesse an der Säumerei. Anfänglich war sie als Wanderin, seit 2010 ist sie jeweils mit einem Pferd dabei. «Ich fand das Wandern mit Tieren viel schöner», meinte sie am Säumerfest. Eine der grössten Schlüsselstellen ist der Griespass, der die Säumer und Säumerinnen auf 2500 Meter über Meer führt. Der Pfad ist sehr steil und in abschüssigem Gelände – das verlangt vom Begleiter und Tier alles ab. «Wenn man oben ist, ist es das Grösste», schwärmt die begeisterte Säumerin.

Yolanda Eberhard aus Giswil läuft die Säumertour hinter Reto Niggli, dem Besitzer der beiden Haflingerstuten Silvana und Sarina. Bild: Richard Greuter (Sarnen, 20. August 2022)

Die Tiere gewöhnen sich an eine Reihenfolge

Dieses Jahr führt Yolanda Eberhard das Pferd Silvana. Vor ihr läuft Reto Niggli aus dem bündnerischen Fideris mit Sarina. Beide Haflinger-Stuten gehören dem Bündner, der am 21. August seinen 76. Geburtstag feierte.

Daniel Flühler (rechts), Präsident der Säumer und Train Vereinigung Unterwalden, gratuliert Reto Niggli aus Fideris zu seinem 76. Geburtstag. Bild: Richard Greuter (Sarnen, 21. August 2022)

In der gleichen Reihenfolge, wie die Tiere am Säumerfest angebunden sind, wird auf der Strecke gelaufen. Diese Reihenfolge darf auf der ganzen Tour nicht geändert werden. Für Daniel Flühler, der die Säumer und Wanderer nach Domodossola führt ist klar: Ein Wechsel darf es nicht geben, denn die Tiere gewöhnen sich aneinander. «Wichtig ist ausserdem», so Flühler weiter, «es muss eine Symbiose zwischen Mensch und Tier entstehen.»

Mit rassiger Musik und feinem Käse

In der Säumerbeiz garantierte der Küchenchef Mimo mit seinem Team für echte italienische Esskultur. Für musikalisch Unterhaltung mit viel italienischem Charme sorgten Josef Ambühl, Giulio Tonzi und Manuele Ferrera aus dem Formazzatal. Sie werden auch an den Etappenorten Riale und Premia aufspielen. «Ein schöner Kulturaustausch» findet Flühler.

Zum zweiten Mal fand gleichzeitig mit dem Säumerfest ein Alp-Sbrinz-Teilet statt. Bereits vor einem Jahr konnten sich Sbrinz-Freunde einen Sechzehntel oder mehr sichern und am Säumerfest abholen. Hergestellt wurde der Alp-Sprinz auf Alp Chieneren im Wiesenberg-Gebiet. Für Pius Oggier, der den Alp-Sbrinz-Teilet mit Karin Schweiger führte, ist klar: «Die Geschichte vom Sbrinz und die Säumerei gehören zusammen.»

Bereits zum zweiten Mal fand am Säumerfest ein Alp-Sbrinz-Teilet statt. Im Hintergrund verkauft Paula Dillier Käsespezialitäten. Bild: Richard Greuter (Sarnen, 20. August 2022)