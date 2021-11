Sarnen So viel Spenden wie noch nie: Winterhilfe lobt Solidarität der Obwaldner Am Freitag trafen sich die Delegierten der Winterhilfe Schweiz in der Metzgern in Sarnen. Marion Wannemacher 07.11.2021, 10.58 Uhr

Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik gründeten 1936 in der Schweiz als Antwort auf die Weltwirtschaftskrise die Winterhilfe. Über eine Million Menschen waren damals arbeitslos. Die Solidarität zeigte sich in der ersten Spendenaktion. Mit über einer Million Franken unterstützte die Schweizer Bevölkerung die neue Hilfsorganisation. Heute, 80 Jahre später, geht wieder eine Welle der Hilfsbereitschaft durch die Schweiz: Im vergangenen Geschäftsjahr hat die Organisation schweizweit über 50'000 Menschen unterstützt, darunter 27'000 Kinder. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es 41'000 Menschen und im Jahr vor Corona 31'000.

Von links: Karin Durrer, Geschäftstellenleiterin Winterhilfe Obwalden, Thierry Carrel, Präsident Winterhilfe Schweiz, Christoph Amstad, Patronatsmitglied und Paula Halter-Furrer, Präsidentin Winterhilfe Obwalden.

Bild: Marion Wannemacher (Sarnen, 5. November 2021)

Es sind beeindruckende Zahlen, welche die Winterhilfe Schweiz an ihrer Delegiertenversammlung vorlegte. Diese fand am vergangenen Freitag in der Metzgern in Sarnen statt. Mit dabei waren auch alt Bundesrat Samuel Schmid, bis vor einem Jahr Zentralpräsident, und sein Nachfolger Thierry Carrel, Herzchirurg am Unispital Zürich. «Willkumm zionis», hiess Paula Halter-Furrer, Präsidentin der Winterhilfe Obwalden, die Versammlung in schönster Lungerer Mundart willkommen.

Thierry Carrel, Präsident der Winterhilfe Schweiz.

Bild: Marion Wannemacher (Sarnen, 5. November 2021)

Corona traf vor allem die «Working Poors» in der Schweiz

Regierungsrat und Patronatsmitglied Christoph Amstad erklärte den Delegierten in seiner Begrüssung, dass zum Sicherheits- und Justizdepartement auch das Sozialamt gehöre. «Wir wissen somit sehr gut, dass der Einsatz der Winterhilfe Schweiz oft genau jene Personen unterstützt, die an der Schwelle zur Armut leben oder sonstige Hilfe benötigen», sagte er.



«Wir haben Corona sehr stark bemerkt», sagte Monika Stampfli, Geschäftsführerin des Dachverbandes, im persönlichen Gespräch. «Die ‹Working Poors› kamen auf keinen grünen Zweig.» Vor allem Haushalte, die bereits davor knapp ihren Lebensunterhalt hätten bestreiten können, habe die Krise getroffen.



Solidarität zeigt sich in Spendensumme

Auf Nachfrage erklärte Paula Halter, dass die Winterhilfe Obwalden das Thema Corona dagegen vor allem in der Spendenbereitschaft, nicht aber bei den Gesuchen gespürt habe. Eine Rekordsumme von 176'000 Franken haben die Obwaldner im vergangenen Vereinsjahr gespendet – so viel wie noch nie seit der Gründung auf Kantonsebene 1996. Im Vorjahr waren es 104'000 Franken gewesen, 2014/15 rund 60'000 Franken. «Die Obwaldner zeigen so ihre grosse Solidarität», betont die Präsidentin.



Paula Halter-Furrer, Präsidentin Winterhilfe Obwalden.

Bild: Marion Wannemacher (Sarnen, 5. November 2021)

Laut Geschäftsstellenleiterin Karin Durrer wurden im vergangenen Jahr 272 Gesuche bewilligt, ebenfalls so viele wie noch nie. Im Jahr davor waren es 241 gewesen. Dabei ist die Hemmschwelle gross. «Es liegt in der Mentalität der Obwaldner und Obwaldnerinnen, sich nicht von sich aus zu melden», weiss Paula Halter. Oft seien es Angehörige, Nachbarn oder Freundinnen, die für die Bedürftigen nachfragten. Auch die Ortsvertreterinnen seien sensibilisiert, wenn sich jemand in einer Notlage befinde.



Hilfe so konkret wie möglich

Die Winterhilfe Obwalden unterstützt nach wie vor mit Geld aus der jährlichen Spendensammlung, dem Verkauf von Winterhilfe-Sternen und Birnel. Sie zeigt sich ausserdem auf dem Weihnachtsmarkt in Sarnen. Die Hilfe für Bedürftige fällt jeweils konkret aus: beispielsweise in Form von Bettwaren, Kleider- oder Essensgutscheinen, Schultaschen zur Schuleinführung, die Übernahme der Zahnarztkosten oder gar die Finanzierung des Musikschulunterrichts oder eines Saisonabos für den Wintersport. Die Abgrenzung ist klar: «Wir finanzieren keine Leistungen, die der Sozialdienst übernehmen muss», so Paula Halter.



691 Obwaldnern wurde im vergangenen Vereinsjahr geholfen, davon 307 Kindern. 21 Prozent der Personen sind alleinerziehende Elternteile, neu dazu gekommmen sind ältere Menschen, die nicht viel an ihre AHV einzahlen konnten. «Es ist eine Generation, die daran gewöhnt ist, für die eigenen Bedürfnisse selber aufzukommen. Sie geben so viel aus, wie sie haben», so Karin Durrer. Für sie sei eine Fahrt auf den Pilatus Luxus, ergänzt Paula Halter. Auch das ist übrigens eine Möglichkeit, wie die Winterhilfe unterstützen kann.