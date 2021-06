Sarnen Sportwagen prallt frontal in Motorrad – Töfffahrer ist erheblich verletzt Ein Auto ist auf der Schwanderstrasse frontal mit einem Töff zusammengestossen. 15.06.2021, 15.11 Uhr

Das Auto knallte frontal in den Töff. Bild: Kantonspolizei Obwalden

(lur)

Ein Sportwagen ist am Montag kurz nach 19 Uhr auf der Schwanderstrasse oberhalb Sarnen in Richtung Stalden unterwegs gewesen. Kurz nach der Abzweigung Ramersberg geriet das Auto in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem korrekt entgegenkommenden Töff, wie die Obwaldner Kantonspolizei mitteilt.

Der Töfffahrer verletzte sich beim Unfall erheblich und musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Am Personenwagen und am Motorrad entstand ein Sachschaden in der Höhe von mehreren 10'000 Franken. Für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge musste die Schwanderstrasse für rund eine Stunde komplett gesperrt werden.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang führt die Kantonspolizei Obwalden. Allfällige Augenzeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter

041 666 65 00 bei ihr zu melden.