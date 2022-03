Sarnen «Taptim Thai» wird 25 Jahre alt: Warum der thailändische Küchenchef seine Köstlichkeiten gerne für Europäer kocht Das «Taptim Thai» in Wilen ist weit über die Kantonsgrenzen hinaus bekannt. Heute feiert das wohl renommierteste thailändische Restaurant in Obwalden seinen 25. Geburtstag. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 07.03.2022, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Thailand isst man mit Löffel und Gabel. Ersterer in der rechten, letztere in der linken Hand. Das Essen wird dabei mit der Gabel auf den Löffel geschoben. Wer die Speisekarte des thailändischen Restaurants Taptim Thai im Seehotel Wilerbad in Wilen genau liest, erfährt das. Und was etwas ungelenk beginnt, entwickelt sich bald zu einer ausgefeilten Technik. Küchenchef Thitisak Srikaew, von allen Max genannt, wäre stolz.

Der Chefkoch des «Taptim Thai», Thitisak Srikaew, auch Max genannt. Bild: Kristina Gysi (Wilen, 4. März 2022)

Der 53-Jährige – er ist sich fast sicher, dass das sein Alter ist – deutet auf ein Bild im Eingang des Restaurants. Es zeigt einen 15 Jahre jüngeren Max, unter dessen Kochmütze ein dunkler Haarschopf hervorlugt. Das Haar, das sich heute noch unter der Kochmütze kraust, ist grau. Max ist seit 1998 im thailändischen Restaurant des Seehotels Wilerbad, das heute sein 25-Jahr-Jubiläum feiert. Und er macht seine Sache gut, wie ein Mittagessen im «Taptim Thai» zeigt.

Die Sonne scheint wärmend durch das Fenster des Restaurants, der Blick auf den Sarnersee und die Berge dahinter ist etwas getrübt. Wohl wegen der Pollen, die Anfang März bereits durch die Luft schwirren. Keine 15 Minuten dauert es, bis die gebratene Entenbrust auf einem kleinen Rechaud zum Verzehr bereitsteht. Garniert ist sie mit Lauch und Rüebli an einer Anis-Honig-Sauce, dazu gibt es Reis.

Geschäft lief gerade in der Coronazeit gut

Um über gutes Essen zu schreiben, muss man etwas darüber wissen. Die Autorin dieses Textes ist kein Gourmet, aber eines kann sie mit Sicherheit sagen: Das Essen ist köstlich. «Bei uns ist alles original thailändisch», sagt Max später im Gespräch. Viele Gewürze und auch ein Teil des Gemüses stamme aus Thailand, das Fleisch komme aus der Schweiz, aus Frankreich oder aus Ungarn. Derzeit arbeitet Max mit drei weiteren thailändischen Köchen zusammen. Die letzte Köchin wurde Anfang der Coronazeit angestellt. Das Geschäft lief da, bis auf die beiden Lockdowns, besonders gut. «Ich brauchte unbedingt mehr Leute», so der Chefkoch.

«Taptim Thai» ist eines der wenigen thailändischen Restaurants in Obwalden. Seine 25-jährige Geschichte ist von Erfolg geprägt, das Konzept geht auf. Der thailändische Bereich des Restaurants Wilerbad liegt, räumlich getrennt vom Rest des Restaurants, beim Eingang zur Linken. Der Fenstersims ist geschmückt mit Bambusröhren, goldene Statuen zieren den Raum. Typisch asiatisch, jedoch dezent statt überladen. Auch die Phoomin-Schwestern Sunan und Pranom könnte man zur Grundausstattung des «Taptim Thai» zählen: Sunan arbeitet bereits seit der Eröffnung vor 25 Jahren im Restaurant-Service, ihre Schwester Pranom kam zwei Jahre später nach.

Europäische Gäste vertragen zu scharfes Essen nicht

Verändert habe sich in den 24 Jahren, in denen Max hier arbeitet, vor allem das vegetarische und vegane Angebot. Menus dieser Art seien deutlich beliebter geworden. Unverändert ist jedoch der Schärfegrad der Speisen: «Wir können hier nicht so scharf kochen, wie es in Thailand üblich ist», so Max. Die meisten Gäste würden das wohl kaum ertragen. «Deshalb kochen wir immer mittelscharf und würzen nur dann nach, wenn es gewünscht wird.» Aus diesem Grund sei es um einiges einfacher, für die europäische Kundschaft zu kochen. «Thailändische Kunden haben eine genaue Vorstellung davon, wie etwas schmecken muss und fragen meist nach Zutaten, die wir nicht haben», erzählt Max und lacht.

«Bei Europäerinnen und Europäern kommt das kaum vor.»

Nach dem Gespräch bindet sich Max seine Schürze wieder um und verabschiedet sich mit einem herzlichen Lachen. Dann verschwindet er hinter der Schiebetür zur Küche, um ein weiteres Gericht der thailändischen Küche zu zaubern – wie er es hier seit 1998 tut.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen