Kulturveranstaltung Moschti findet wieder statt

Sarnen Ukrainischer Stier trifft Obwaldner Kultur An der Kreativveranstaltung Moschti zeigt Lubava Sokol aus Kiew eine Skulptur, die an Kriegserlebnisse von Kindern angelehnt ist. 22.06.2022, 16.57 Uhr

Lubava Sokols Skulptur im Atelier Farbe & Experiment, in Zusammenarbeit mit Kindern gefertigt. Bild: PD

Nach zwei Jahren Unterbruch findet die Kreativveranstaltung Moschti wieder statt. 16 Kulturschaffende zeigen am Freitagabend, 24. Juni 2022, einen breiten Strauss an kulturellen Manifestationen.

Der Anlass findet laut Mitteilung der Veranstalter im Atelier Farbe & Experiment an der Industriestrasse in Sarnen statt. Das Atelier von Teddy Amstad, wo normalerweise Kinder die Expertinnen und Experten sind, wird für einen Abend zum Brennpunkt des aktuellen Kultur- und Kreativschaffens Obwalden. Vera Lutz vom Organisationskomitee sagt: «In Kurzvorträgen, Kurzperformances, Kurzkonzerten und Kurzkapriolen erzählen die Kreativköpfe aus Obwalden von ihren Höhenflügen, präsentieren Kurzstücke übers Senkrechtsstarten, reden über Schmetterlinge im Bauch und Spinnereien im Kopf.»

Kinder sollen wieder schlafen können

Ein spezieller Beitrag wird die Kiewer Künstlerin Lubava Sokol leisten. Die Modedesignerin hat eine eigene Bekleidungsmarke, musste mit ihrem Sohn fliehen und fand Unterschlupf in Sarnen. Im Atelier Farbe & Experiment hat sie die Bildhauerei entdeckt. Lubava Sokol startete ein Skulpturenprojekt, das sie zusammen mit ukrainischen Kindern und deren Müttern umsetzte. Lubava Sokol wird in der Mitteilung folgendermassen zitiert: «Ich arbeite mit Kindern, die gezwungen waren, ihr Land zu verlassen, um ihr Leben zu retten. Sie litten unter Ängsten und konnten nicht schlafen, weil sie Angst vor Sirenen, Raketengeräuschen und schrecklicher Donner haben! Es herrscht ein schrecklicher Krieg! Diese Kinder brauchen Hilfe. Mein Ziel ist es, ihnen wieder einen ruhigen, süssen Schlaf zu ermöglichen.»

Lubava Sokols Beitrag ist einer von 16 Kurzvorträgen. Zwei letzte Zeitfenster sind noch offen für Menschen, die gerne zeigen wollen, was sie beschäftigt, und die gerne in einen regen Austausch mit anderen Verrückten treten wollen. Beiträge können via E-Mail an peter@moschti-ow.ch angemeldet werden.

Der Abend beginnt um 18 Uhr mit einem Risotto. Die eigentliche Veranstaltung startet um 20 Uhr und sowohl in den zwei Pausen als auch vor und nach der Veranstaltung gibt es Zeit für das Wichtigste: Netzwerken. Das Vernetzen ist das Ziel der Moschti. Der Abend vermittelt ein vielseitiges und widersprüchliches Angebot von und mit lokalen Kreativschaffenden. Von der Musikproduktion bis zur Aktionsmalerei, von der Kulturorganisation bis zu Kunstvernichtung. Die Moschti wird von der Kulturförderung Obwalden unterstützt.