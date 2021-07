Sarnen: Gilbert & Oleg laden ein zu ihrem «Fahrieté»-Theater

Sarnen Uraufführung im Sarner Seefeld: Ein aufmüpfiger Robin Hood im Theater auf Rädern Gilbert & Oleg laden mit ihrem «Fahrieté»-Theater in Sarnen zu einer Uraufführung: Ihr neuer Freiheitskämpfer ist Robin Hood. <strong>Romano Cuonz</strong> 01.07.2021, 15.11 Uhr

Zwischen Obwalden und dem aufstrebenden Theaterduo Gilbert & Oleg aus dem jurassischen Courtelary besteht so etwas wie eine ganz grosse Liebe. Gleich zu Beginn ihrer Karriere – vor mehr als zehn Jahren – traten Andreas Vettiger und Dominik Rentsch als Duo Gilbert & Oleg im Schuppen einer Kernser Gartenbau AG auf. Seither zog es die beiden Künstler immer wieder ins Sarneraatal, wo der Kleinkunstveranstalter Hansjörg Zurgilgen für sie zum Freund geworden ist. Zur Eröffnung des Kulturraums «Freeheit» in der Sarner «Krone» inszenierten sie auf der Kleinkunstbühne das Freiheitsdrama «Wilhelm Tell». Natürlich ganz auf ihre Weise: humor- und fantasievoll historisch, aber eben immer auch voller zeitkritischer Anspielungen.

Mit ihrem «Fahrieté» präsentiert das Duo Gilbert & Oleg eine ganz neue Kunstgattung in Sarnen. Bild: PD

Später war Andreas Vettiger mit seiner Märchenbibliothek im umgebauten Wagen vor der Schule Alpnach zu Gast. Und nun setzen Gilbert & Oleg gar noch das Tüpfelchen aufs i: Ihre neueste, während der Coronakrise geschaffene Produktion «Robin Hood – The Great Resist» werden sie im Sarner Seefeld uraufführen. Wer die beiden kennt, ist sicher gespannt auf ihre neuen Ideen. Doch allein schon das Drum und Dran, welches sie sich zu 25 Jahren Theaterarbeit einfallen liessen, frappiert: Das Duo fährt nämlich als Gauklertruppe auf Rädern mit vier Wagen, zwei Traktoren, einer Pizzeria, zwei Bussen und einem Auto vor. Damit illustriert das Ensemble die von ihm geprägte neue Kunstgattung: «Fahrieté». Gleich neben dem Kinderspielplatz soll die spektakuläre Bühne, die sich je hälftig vor und in den Wagen befindet, entstehen. Nicht nur für einen, sondern für gleich fünf Tage sind Gilbert & Oleg in Obwalden zu Gast. Und da werden sie, neben besagter Uraufführung, noch zwei weitere Stücke zum Besten geben.

Alter Held wird gefährlich aktuell

Nachdem die beiden Künstler zuerst einmal unserem Nationalhelden Willhelm Tell und dessen Widersacher Gessler ihre Stimme geliehen haben, laden sie ihr Publikum nun zu einer Reise in den Sherwood Forest ein. In jenen düsteren Wald, wo man auf Englands legendäre Helden Robin Hood, Little John und Mary-Anne trifft. Natürlich lässt das Duo Robin Hood, den Rächer der Armen und Unterdrückten, gegen die Herrschenden kämpfen. Wie in der weltbekannten Legende steht er auch in ihrem Stück für den Triumph des Guten über das Böse, für Mut und Aufbegehren gegen Unterdrückung, für Freundschaft und Loyalität – kurz für die Sehnsucht nach einem freien Leben.

Doch Gilbert & Oleg wären nicht sich selbst, wenn sie es beim mehr oder weniger historischen Heldentum belassen würden. Bei ihnen weiss man plötzlich nicht mehr, gegen welche Unterdrücker der Bogenschütze ins Feld zieht: ob gegen jene aus dem dunklen Mittelalter? Oder doch eher gegen jene, die uns ziemlich nahestehen? Versprochen ist: Gilbert & Oleg werden mit ihren alten und doch neuen Helden zum Nachdenken anregen. Zum Nachdenken über uns und unsere eigene Biografie. Erzählt und gesungen wird das humorvolle «Drama» mit einem ausgeklügelten System verschiebbarer und abstrakter Bühnenelemente, die bald den Wald, bald die Burg oder einen Klostergang darstellen können.

Zahlreiche weitere Attraktionen geplant

Im Stück «Illusion oder Wirklichkeit?» glauben die beiden Akteure an eine Karriere als Moderatoren beim Fernsehen. Die Idee wird dann mit dem Livepublikum gleich einmal erprobt. Zuschauerin und Zuschauer machen mit. Werden Teil einer plötzlich ziemlich realistischen Illusion. Übrigens: Der grosse Spass ist das eine, dazu aber gibt es immer auch noch eine kulinarische Seite. Dafür sorgt das zur Gauklertruppe gehörende Team in der Bar und vor allem auch in der haus- beziehungsweise wageneigenen Pizzeria.

«Gilbert & Oleg’s Fahrieté» im Seefeld Sarnen: 7. und 8. Juli, 20 Uhr: «Robin Hood – The Great Resist». 9. Juli, 20 Uhr: «Gastkonzert: The Sheiks.» 10. Juli, 20 Uhr: «Illusion oder Wirklichkeit?» und 11. Juli, 17 Uhr: «Zum Goldenen Gaukler».