Ukraine-Krieg: Wie ein Obwaldner mit zwei Freunden helfen konnte

Sarnen / Záhony Wie ein Obwaldner mit zwei Freunden Hilfe und Hoffnung in die Ukraine brachte Während dreier Tage sammelten die Geschwister Wick mit unzähligen Helfenden Sach- und Geldspenden für die Ukraine. Einen Teil davon brachte Quirin Wick selbst in den Osten – mit dem Auto, um Flüchtenden ein Taxi in den Westen anbieten zu können. 08.03.2022, 18.00 Uhr

Montagabend, 28. Februar. Zwei Freunde treffen sich zum Gamen. Sie kommen auf die beklemmende, katastrophale Situation zu sprechen, die sich in der Ukraine anbahnt. Den beiden Männern ist schnell klar: Sie wollen aktiv werden und tun, was getan werden kann – für Frieden in Europa! Es folgt eine Whatsapp-Nachricht im Familienchat, dass sie planen, am Freitag mit einem Bus voller Hilfsgüter an die ukrainische Grenze zu fahren und auf dem Rückweg das Auto als Taxi für Geflüchtete in den Westen anzubieten.

Die Kleinbusse waren randvoll beladen. Bild: PD

So beginnt der Tagebuchbericht von Selma Wick. Sie schreibt über die Aktion dreier Männer, die beschlossen haben, zu helfen. Es ist auch eine Geschichte über das Leid vieler Ukrainerinnen und Ukrainer. Doch vor allem ist es eine Geschichte über die offenbar grenzenlose Solidarität und Nächstenliebe, die Menschen aufbringen können. Es ist eine Geschichte, die Hoffnung schenkt und zu Tränen rührt. «Und es ist ein Bericht, um den Unterstützenden für die nicht erwartete Grosszügigkeit und die vielen helfenden Hände zu danken», schreibt Selma Wick. Einer der drei Männer ist ihr Bruder Quirin. Die anderen beiden möchten aus beruflichen Gründen nicht namentlich genannt werden.

Die Solidarität war überwältigend

Es braucht nur einen Post auf Social Media. Das Vorhaben verbreitet sich wie ein Lauffeuer – und wir werden völlig überrannt. Ab Mittwoch, dem 2. März, bringen unglaublich viele Menschen wertvolle Hilfsgüter und Geldspenden zu unseren Sammelstellen in Sarnen und Zürich. Von überall her kommen helfende Hände dazu, die sich dem Sortieren der vielen Sachspenden annehmen.

Dieser Aufruf auf Instagram machte schnell die Runde. Bild: PD

«Wir waren von den vielen Spenden völlig überwältigt», sagt Quirin Wick auf Anfrage.

«Es machte uns glücklich und stolz, dass die Schweiz mit so viel Solidarität und Hilfsbereitschaft auf unseren Aufruf reagiert.»

So brachten die Menschen tonnenweise Spenden. Kleidung, die teilweise so neu war, dass noch das Preisschild dranhängte. Wick sagt: «Es waren keine Sachen, die man noch schnell aus der Altkleidersammlung gefischt hat. Die Leute haben sich etwas überlegt.» Hinzu kamen zahlreiche Geldspenden:

«Ich habe von mir völlig fremden Leuten 1000 Franken überwiesen bekommen.»

Aus Wicks Stimme sprechen zugleich Ungläubigkeit und unermessliche Freude.

Die Menschen wollen zurück in ihr Land

Die drei jungen Männer bereiten sich auf ihre bevorstehende Reise vor. Route definieren, Kontakte vor Ort herstellen und versuchen, Menschen zu finden, die sie an der Grenze mit in den Westen nehmen können. Dies ist gar nicht so einfach, denn viele Ukrainerinnen und Ukrainer wollen nicht weiter in den Westen. Sie wollen sich nicht an einem fremden Ort ein neues Leben aufbauen. Sie wollen zurück in ihr Land. Sie wollen dort weitermachen, wo sie vor einer Woche noch ein völlig normales Leben geführt haben. Der Durchhaltewille ist eindrücklich.

Donnerstagabend, 3. März. Unser Atelier in Sarnen ist mit Hilfsgütern vollgestellt. Wir nehmen Kontakt auf mit einer Schaltstelle in Basel, die innert kürzester Zeit ein Logistikzentrum aufgebaut hat. Doch auch dieses ist völlig überschwemmt von Hilfsgütern. Sie können nichts mehr annehmen. Die Polizei weist uns weg.

Das vollgestellte Atelier in Sarnen. Bild: PD

Wir fahren mit dem vollgeladenen Bus weiter nach Pratteln. Dort haben sich Ukrainerinnen und Ukrainer in grossen Hallen organisiert. Wir werden herzlich in Empfang genommen. Innerhalb kürzester Zeit sind die Hilfsgüter aus Obwalden auf Paletten sortiert, danach geht es weiter zu unserem Sammelpunkt in Zürich. Diese ist bereits sehr gut gefüllt. Und wir sind ein zweites Mal überfordert mit der Masse.

Doch es braucht nicht lange, da kommen uns Menschen zu Hilfe, sortieren Pampers, durchforsten die Medikamentenspenden, binden Wolldecken zusammen und schnüren Essenspakete für Menschen, die auf der Flucht sind. Wir sind überwältigt von der unglaublichen Solidarität.

Diese Solidarität erklärt sich Wick mit der Nähe des Konflikts. «Unsere Generation ist sich das nicht gewohnt, wir sind von Kriegen bisher verschont geblieben», sagt er. «Jetzt ist alles sehr nah und deshalb irgendwie fassbar.» Wichtig ist ihm auch, keine Partei zu ergreifen.

«Es geht nicht darum, sich auf eine Seite zu stellen, sondern den Menschen zu helfen, die es gerade brauchen»,

sagt er. Das wäre denn ebenso ein russischer Lastwagenfahrer, der sich wegen seiner gesperrten Bankkarte kein Essen mehr kaufen kann. «Sie können auch nichts dafür», so Wick.

Zu dritt fuhren sie ins Ungewisse

Freitag, 4. März. Tag der Abreise. Schon fast ist alles bereit, als uns die Nachricht erreicht, dass die Menschen vor Ort die Geldspenden in möglichst kleinen Noten bräuchten. Mit einem Rucksack voller 50-Euronoten im Wert von über 12’000 Euro – so unglaublich viel ist in dieser kurzen Zeit gespendet worden – sind wir auf dem Weg an die Zürcher Bahnhofstrasse, um das Geld in kleinere Noten zu wechseln. Nach einem Verhör wegen Geldwäschereiverdacht und unklarer Geldherkunft betritt der Filialleiter das Besprechungszimmer und sagt: «Das können wir eigentlich nicht machen. Aber unter diesen Umständen will ich, dass es möglich ist.» Auch hier: Die Unterstützung ist riesig.

Zur gleichen Zeit bepacken die drei Fahrer ihren Bus mit den wichtigsten Hilfsgütern. Um kurz nach 18 Uhr fahren sie los. 16 Stunden Fahrt in den Osten liegen vor ihnen. Was sie erwarten wird, wissen sie nicht.

«Angst hatten wir eigentlich keine, aber Respekt, der angesichts der Lage sicher angebracht ist», so Wick. Eine Fahrt in die Ungewissheit. Die Stimmung während der Reise war angespannt, doch die Männer wussten, dass sie das Richtige und etwas Gutes tun.

«Wir haben wohl etwas blauäugig darauf vertraut, dass es schon gut kommt»,

sagt Wick. Und so kam es auch. Es sei eindrücklich gewesen, wie sich die Menschen vor Ort organisiert hätten und wie viel Hilfe bereits da gewesen sei. «Man merkte, dass die Menschen das alles gemeinsam bewältigen wollen.»

Die Anspannung war überall spürbar

Samstag, 5. März. Am Morgen treffen die drei Männer in der Grenzstadt Záhony im Nordosten Ungarns, angrenzend an die Slowakei und die Ukraine, ein. Hier kommen Züge direkt aus Kiew an. Vor Ort sind seit zwei Tagen private Hilfsorganisationen, die das Verteilen von Material und Nahrungsmitteln übernommen haben. Innerhalb kürzester Zeit ist der Bus geleert und die Güter verteilt.

Die jungen Männer wollen nun das viele Geld, welches als Unterstützung für die Weiterreise und den Kauf von Lebensmitteln gedacht ist, verteilen. Selbst unter den Geflüchteten ist die Solidarität gigantisch. Nicht selten hören sie: «Wir haben noch Geld. Gebt es Menschen, die keines mehr haben.» Die Situation ist surreal, beklemmend und doch noch voller Hoffnung und Zuversicht. Die Menschen, die es bis hierhergeschafft haben, sind vorerst in Sicherheit vor den unmenschlichen Zuständen in ihrer Heimat. Doch nun müssen sie weiterkommen.

«Die Stimmung am Bahnhof war erdrückend», erzählt Quirin Wick. Auf den ersten Blick hätte man die Menschen für Reisende halten können.

«Aber wenn man genauer hinsah, merkte man, dass sie gezeichnet sind. Sie wollten nicht wegreisen. Sie waren auf der Flucht.»

Die Anspannung war omnipräsent – in den Gesichtern der anwesenden Polizisten und im Dröhnen von Helikoptermotoren.

In der Grenzstadt Záhony kauften die Männer weitere Güter ein, um diese anschliessend weiter zu verteilen. Bild: PD

Frau mit zwei Kindern fährt mit in den Westen

Die drei Schweizer knüpfen Kontakt mit einer Mutter, die mit zwei ihrer Kinder geflüchtet ist. Ihr Mann und ihr ältestes Kind sind in der Ukraine, und werden auch dort bleiben. Sie selbst spricht kein Wort Englisch. Sie geben ihr Geld für die Weiterreise. Die Frau bricht in Tränen aus und umarmt die jungen Männer lange. Sie will nach Nürnberg, wo eine Hilfsorganisation ihr für die nächste Zeit Unterstützung zugesichert hat.

Die Männer nehmen sie mit und die lange Reise in den Westen geht weiter. Die Kinder, vier- und achtjährig, sind während der elfstündigen Autofahrt mucksmäuschenstill; nur im Schlaf schreit das Mädchen dreimal auf und fuchtelt mit ihren kleinen Händen. Man kann sich nicht vorstellen, was die Kinder in den letzten Tagen alles erlebt haben.

Sonntagmorgen, 6. März. Ankunft in der Schweiz. Nach über 48 Stunden fast ohne Schlaf und nach unglaublich berührenden und eindrücklichen Begegnungen kommen die drei Männer zu Hause an. Doch: Was jetzt? Die Situation, in die über 44 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer innerhalb kürzester Zeit katapultiert worden sind, bewegt, schmerzt und lässt einen ohnmächtig zurück.

Sie wollen weitermachen

«Nicht ohnmächtig geworden sind die drei jungen Männer, die einstehen für unsere demokratischen Werte, den Glauben an Frieden in Europa und die Hoffnung, dass wir als Gesellschaft etwas aus der Vergangenheit gelernt haben», schreibt Selma Wick am Ende ihres Tagebuchberichts.

Ohnmächtig werden möchten die drei Männer auch in Zukunft nicht. «Wir wollen mehr machen», sagt Quirin Wick. Die Idee eines Vereins ist entstanden, der vom nun bereits aufgebauten Netzwerk profitieren kann. «Vielleicht fahren wir nochmals hin oder wir helfen von der Schweiz aus», so der 28-Jährige. Denn auch hier würde bald mehr Hilfe benötigt. «Die Leute kommen. Sie werden Teil unserer Gesellschaft und es ist unsere Aufgabe, ihnen das zu ermöglichen.»

