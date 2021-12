Musikschule Sarnen gibt Adventskonzert «Best of Wiehnachtsstärnä»

Sarnen Zum 50. Jubiläumsjahr präsentiert die Musikschule Sarnen das Adventskonzert «Best of Wiehnachtsstärnä» Das Konzert findet am 16. Dezember in der Aula Cher in Sarnen statt. 14.12.2021, 11.22 Uhr

«Last Christmas», «Oh du fröhliche», und ja, der Kinderhit «Zimmetstärn hani gärn» fehlt auch nicht. Jetzt tönen sie wieder aus den Räumen der Musikschule Sarnen im Cher, die alten und neuen Weihnachtslieder. Gross und Klein, alles, was ein Instrument spielen kann, bereitet sich auf einen ganz besonderen Auftritt vor, auf das Adventskonzert im Jubiläumsjahr «50 Jahre Musikschule Sarnen».

Dieses steht unter dem Motto «Best of Wiehnachtsstärnä». Für das Publikum sollen die vielen verschiedenen und vielfältig musizierten Lieder und Instrumentalwerke, die zur Aufführung kommen, zu Weihnachtssternen werden, heisst es in einer Mitteilung. Weit über 100 Kinder und Erwachsene sind am Üben, allein zu Hause und zusammen mit anderen in den verschiedenen Ensembles. Vom Blockflötenchor bis zum Celloensemble, vom Jugendorchester bis zu den Kinderchören, von den Windkids bis zum Posaunensextett, Harfen, Klarinetten, Querflöten, Akkordeons, Klavier, Perkussion und natürlich die verschiedensten Formen der Gitarre – alle werden dabei sein.

Endlich wieder vor Publikum spielen

Durch das Programm führt Madlen Arnold, die viele als Momo oder gestiefelten Kater aus dem Märlitheater kennen. Ob sie am Adventskonzert ein Weihnachtsstern, ein Schmutzli oder vielleicht Rudolph das Rentier sein wird – oder etwas ganz Anderes?

Die Musikschule Sarnen freue sich, nach einem Jahr Pause nun wieder live vor Publikum spielen und singen zu dürfen, heisst es in der Mitteilung weiter. «Best of Wiehnachtsstärnä» findet am 16. Dezember um 18 Uhr in der Aula Cher in Sarnen statt. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer ab 16 Jahren braucht es lediglich ein Zertifikat und eine Schutzmaske, und schon ist man dabei. (sok)