Sarnen Zwei Personen verletzt bei Auffahrunfall auf der A8 Am Sonntagnachmittag hat sich auf der Autostrasse in Sarnen eine Auffahrkollision ereignet. Dabei wurden zwei 89-Jährige verletzt. 16.01.2022, 21.00 Uhr

Zum Unfall gekommen ist es am Sonntag um 15.10 Uhr auf der Autostrasse A8 in Sarnen in Fahrtrichtung Luzern. Ein Autolenker fuhr im Stau auf das Fahrzeug vor ihm auf. Dabei verletzte sich der 89-jährige Autofahrer sowie seine gleichaltrige Beifahrerin, wie die Kantonspolizei Obwalden mitteilte. Der Rettungsdienst brachte beide mit unbekannten Verletzungen in ein ausserkantonales Spital.