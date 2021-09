«Jazz in Sarnen» bietet nun auch Jungtalenten eine Bühne

Sarnen/Lungern «Jazz in Sarnen» bietet diesen Herbst auch Jungtalenten eine Bühne Die Konzertreihe «Jazz in Sarnen» startet in seine Herbstsaison. Neu sind auch junge Talente der Musikschule Sarnen mit dabei. 13.09.2021, 17.19 Uhr

Donnerstags gibt es ab sofort wieder «Jazz in Sarnen». Nebst den acht Formationen, die jeweils mit sicherer Hand vom Obwaldner Musiker Joel Kuster ausgesucht werden, dient die Konzertreihe zugleich als Plattform für junge Talente. Anlass dazu gibt das 50-Jahr-Jubiläum der Musikschule Sarnen. Deren Nachwuchsformationen treten als Vorbands jeweils ab 20 Uhr auf. Losgeht es diesen Donnerstag mit den «Aquivers» – einer Pop-Combo – im Kultur-Event-Keller Freeheit.

Mit Floriano Inacio Jr. wartet im Anschluss ein Jungmeister des Brazil-Jazz auf. Der in São Paulo geborene Pianist, der heute in Zürich lebt, bringt die Liebe zum Samba-Jazz aus seiner Heimat mit und trägt damit ein Stück Sommer in die Herbstzeit. Seine swingenden Improvisationen verschmelzen Kulturen und Rhythmen und leben vom Austausch mit seinen Mitmusikern. Begleitet wird der Jazz-Virtuose von Humberto Amésquita (Posaune), Dudu Penz (Bass) und Paulo Almeida (Schlagzeug).

Der Pianist Floriano Inacio Jr. präsentiert in Sarnen seinen Samba-Jazz. Bild: PD

Kurze Verschnaufpause im Oktober

Nach drei Konzerten im September legt «Jazz in Sarnen» im Oktober dann eine kurze Pause ein. Anfang November wird die Konzertreihe in Lungern fortgesetzt. Denn auch dieses Jahr versuchen die Veranstalter, den Jazz nicht nur im Obwaldner Hauptort erfahr- und hörbar zu machen, sondern ihn unter die Leute und insbesondere auch einem jungen Publikum nahezubringen.

Die Konzerte finden in Einklang mit den Covid-Bestimmungen des Bundes statt. Es herrscht somit eine Zertifikatspflicht, um allen Besucherinnen und Besuchern sowie Musikern bestmöglichen Schutz und Gesundheit zu gewähren. (pd/lur)

Hinweis: Mehr Infos und das Programm sind auf jazzinsarnen.ch zu finden.