Positives Ergebnis: Gemeinde Sarnen macht einen Gewinn von rund 2,5 Millionen Franken Der Einwohnergemeinderat kann der Sarner Stimmbevölkerung mit der Jahresrechnung 2019 erfreuliche Zahlen vorlegen. Anlässlich der Budgetberatung für das Budget 2021 soll eine Steuersenkung diskutiert werden. Simon Zollinger 16.04.2020, 18.15 Uhr

Blick auf Gemeindekanzlei Sarnen. Bild: Corinne Glanzmann (7. August 2018)

Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Aufwand von 69,141 Millionen Franken und einem Ertrag von 71,678 Millionen Franken ab und weist somit ein Gewinn von 2,537 Millionen Franken aus. Budgetiert gewesen war ein Ertragsüberschuss von 450’000 Franken. Dies ist der entsprechenden Medienmitteilung der Gemeindekanzlei Sarnen zu entnehmen. Mit dem erzielten Gewinn der Rechnung 2019 kann das Defizit aus dem Budget 2020 von mindestens 2,4 Millionen Franken, das vor allem aufgrund eines Steuerrabatts entstanden war, aufgefangen werden.

Der ausgewiesene Ertragsüberschuss von rund 2,5 Millionen Franken wird dem Eigenkapital zugewiesen. Er ergibt sich aus tieferen Kosten gegenüber dem Budget 2019 beim Personal-, Sach- und Betriebsaufwand und den geringeren ordentlichen Abschreibungen, vor allem aber aufgrund höherer einmaliger Erträge bei den Steuern, den Entgelten sowie dem Transferertrag. Der Steuerertrag fällt um 6,5 Millionen Franken höher aus. Darin enthalten ist ein einmaliger Sondereffekt bei den natürlichen Personen (Einkommens- und Vermögenssteuern).

4,5 Millionen Franken gehen in den kantonalen Finanzausgleich

Ein Mehrertrag ist zudem bei der Vermögenssteuer sowie den Sondersteuern angefallen. Bei den juristischen Personen konnten ebenfalls 0,4 Millionen Franken mehr verbucht werden. Der Beitrag in den kantonalen Finanzausgleich beträgt 4,458 Franken, das sind 0,8 Millionen Franken mehr, als im Budget 2019 vorgesehen war.

Die Investitionsrechnung 2019 umfasst Nettoinvestitionen in der Höhe von 4,8 Millionen Franken, was 46,7 Prozent der geplanten beziehungsweise budgetierten Nettoinvestitionen entspricht. Dabei fielen die Einnahmen (Subventionen, Beiträge, Anschlussgebühren) um 160’000 Franken höher aus als budgetiert. Die Bruttoinvestitionen von 7,1 Millionen Franken entsprechen 57,4 Prozent der budgetierten Ausgaben (12,4 Millionen Franken). Diese fliessen als Aufträge in das Gewerbe zurück.

Vermögen pro Einwohner kann gesteigert werden

Der Selbstfinanzierungsgrad der Gemeinde präsentiert sich mit 257,86 Prozent sehr positiv. Der Investitionsanteil wird gemäss vorgegebenen Parametern als mittlere Investitionstätigkeit taxiert, und der Selbstfinanzierungsanteil fällt mit 19,4 Prozent knapp noch in die Beurteilung «mittel». Mit der Rechnung 2019 konnte das Vermögen pro Einwohner – Sarnen hatte 2019 deren 10’453 – um über 640 Franken erhöht werden; es beträgt nun 2359 Franken.

Steuerrabatt oder Steuersenkung für 2021 werden diskutiert

Mit dem Ertragsüberschuss von 2,5 Millionen Franken aus der Rechnung 2019 zu Gunsten des Eigenkapitals, der bestehenden finanzpolitischen Reserve von 8 Millionen Franken und der diesjährigen Einlage von 6 Millionen Franken hat Sarnen eine gute Ausgangslage, um die kommenden Herausforderungen zu meistern. Der Gemeinderat wird anlässlich der Budgetberatung für das Budget 2021 einen allfälligen weiteren Steuerrabatt oder eine Steuersenkung für 2021 diskutieren. Es ist das oberste Ziel des Einwohnergemeinderates, den Finanzhaushalt so zu gestalten, dass die Gemeinde langfristig finanziell handlungsfähig bleibt, um die künftigen Herausforderungen bewältigen zu können. Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission Sarnens hat die Jahresrechnung 2019 geprüft und beantragt die Genehmigung derselben.