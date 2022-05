Sarnen/Stans Fast einstimmig: Die Kundinnen und Kunden der Migros wollen auch künftig keinen Alkohol im Sortiment Eine Umfrage in den beiden Hauptorten von Obwalden und Nidwalden zeigt: Die Ablehnung des Verkaufs von Alkohol in Filialen der Migros ist gross. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 31.05.2022, 18.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Erklärungen brauchte es keine. Alle kannten die laufende Debatte über den Verkauf oder Nicht-Verkauf von Alkohol in der Migros. Dennoch gestaltete sich die Umfrage in Nidwalden und Obwalden nicht allzu einfach.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Gerade in Sarnen brauchte es einiges an Zeit und Überredungskünsten, um den Passantinnen und Passanten ein Statement zu entlocken. Doch der Tenor war im Obwaldner Hauptort einstimmig: Nein. Die Migros solle auch in Zukunft keinen Alkohol im Sortiment aufnehmen.

Albert Ettlin, Sarnen. Bild: Kristina Gysi (Sarnen, 31. Mai 2022)

So sagt etwa Albert Ettlin: «Einige Befürworter sind der Meinung, es sollten in den meisten Läden dieselben Produkte erhältlich sein. Wenn dem so ist, müsste man aber auch Tabak in der Migros verkaufen. Das will man dann aber nicht.» Bis anhin habe jeder seinen Wein oder sein Bier irgendwo kaufen können. Das könne auch gut in einem anderen Laden als der Migros der Fall sein.

Noah Hänni, Kägiswil. Bild: Kristina Gysi (Sarnen, 31. Mai 2022)

Dem pflichtet auch Noah Hänni, Schüler der Kantonsschule Obwalden, bei: «Es gibt schon genügend Läden, in denen Alkohol verkauft wird.» Ausserdem habe man bereits über die Frage abgestimmt und schon damals sei das Vorhaben abgelehnt worden. «Ich finde, man sollte dem treu bleiben», so Hänni.

Alban Dillier, Sarnen. Bild: Kristina Gysi (Sarnen, 31. Mai 2022)

«Gottlieb Duttweiler wollte, dass kein Alkohol in den Migros-Filialen verkauft wird», sagt Alban Dillier über die Haltung des Firmengründers. Mit dem Denner-Sortiment sei dies aber quasi umgangen worden. «Dass die Migros die Verantwortung in dieser Frage nun an ihre Kundschaft abwälzt, ist eine feige und komische Entscheidung», so Dillier. Dies störe ihn im Kern mehr, als wenn die Migros künftig Alkohol verkaufen würde.

Ronja Studer, Sachseln. Bild: Kristina Gysi (Sarnen, 31. Mai 2022)

Für Ronja Studer aus Sachseln ist es vor allem eine Platzfrage: «Die Migros ist mir jetzt schon zu eng und es kommt immer mehr dazu.» Gerade in der Sarner Filiale werde ständig umgeräumt. «Es braucht nicht auch noch Alkohol, nur damit es Alkohol hat.» Ausserdem gebe es einige Meter weiter andere Detailhändler mit entsprechendem Sortiment. «Die Migros ist bis anhin dafür gestanden, keinen Alkohol zu verkaufen und es hat immer funktioniert», so Studer. «Zudem bin ich kein grosser Fan der Volksdroge.»

Nadine Meienberg, Buochs. Bild: Kristina Gysi (Stans, 31. Mai 2022)

Gut 14 Kilometer weiter, im Zentrum von Stans, weht ein anderer Wind. Oder zumindest ein Lüftchen. «Solange die Ausweiskontrolle gemacht wird, finde ich das okay», sagt Nadine Meienberg aus Buochs. Wenn in der Migros kein Alkohol angeboten werde, würde die Kundschaft einfach auf andere Anbieter ausweichen. Persönlich spiele es ihr aber keine grosse Rolle: «Ich gehe meist in Läden, um Lebensmittel zu kaufen. Wenn ich dann noch Alkohol brauche, entscheide ich vorher spontan, wo ich einkaufen gehe.»

Barbara Würthner, Ennetmoos. Bild: Kristina Gysi (Stans, 31. Mai 2022)

Für Barbara Würthner aus Ennetmoos ist klar: Diese Neuerung braucht es nicht. Sie selbst trinke kaum Alkohol und wenn sie Wein für den Besuch brauche, könne sie diesen auch bei einem anderen Anbieter holen. «Es kann gerne so bleiben, wie es ist», sagt sie.

Claudio Limacher, Hergiswil. Bild: Kristina Gysi (Stans, 31. Mai 2022)

Auch Claudio Limacher aus Hergiswil trinkt unter der Woche so gut wie nie. «Für mich ist das deshalb nicht so relevant», sagt er. Dennoch fände er es auch deswegen sympathischer, würde der Grosshändler an seinem Prinzip festhalten. «Die Migros ist für alles andere bekannt, aber sicher nicht für Alkohol», so Limacher. Das dürfe auch gerne so bleiben. «Aber wenn die Genossenschafter abstimmen, dass sie ihn im Sortiment haben wollen, dann soll es so sein.»

Amos Zweig, Stans. Bild: Kristina Gysi (Stans, 31. Mai 2022)

Den Sympathiepunkt erwähnt auch Amos Zweig: «Ich finde es sympathisch, dass die Migros bis anhin keinen Alkohol verkauft hat», sagt er. «Und das aus Prinzip, ohne den Gewinn maximieren zu wollen.» Für ihn sei das ein grosser Pluspunkt gewesen. «Es wird schon so viel Alkohol konsumiert», sagt Zweig. Er selbst trinke nicht viel. Dennoch fügt er bei: «Am Ende liegt die Entscheidung aber natürlich bei der Migros selbst.»

Oder in diesem Fall bei den Genossenschafterinnen und Genossenschaftern. Die Auswertung der entscheidenden Urabstimmung ist auf den 4. Juni angesetzt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen