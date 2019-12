Sarner Bibliothek erweitert E-Book-Angebot Dank einem neuen Verbund gibt es in der Kantonsbibliothek nun auch englischsprachige Medien. Philipp Unterschütz 16.12.2019, 17.01 Uhr

Rund 117'000 Ausleihungen durfte die Obwaldner Kantonsbibliothek 2018 verzeichnen. Davon waren etwa 10 Prozent oder 12'000 davon E-Books. Bis im November dieses Jahres waren es bereits 14'000 digitale Ausleihungen. «Das zeigt, dass das Bedürfnis der Bevölkerung nach E-Books generell steigt», sagt Kantonsbibliothekar André Sersa. Schon 2013 wurde in der Zentralschweizer Bibliothekslandschaft mit der Gründung des regionalen E-Medien-Verbundes «DiBiZentral», der «digitalen Bibliothek Zentralschweiz», ein Meilenstein gelegt.

Nun erweitert die Kantonsbibliothek Obwalden das digitale Angebot ab sofort um «OverDrive». Die Kantonsbibliothek schliesst sich dafür dem Verbund «eBooks Switzerland» an, der vor allem englischsprachige E-Books und digitale Hörbücher über diese Plattform anbietet. «OverDrive» ist nach eigenen Angaben Branchenführer in der Ausleihe für öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken im Bereich der angelsächsischen Literatur.

Kantonsbibliothek bietet Zugriff auf 130000 Werke

Das Bedürfnis nach englischen E-Books sei sicher nicht derart gewachsen wie nach deutschen, meint André Sersa. «Aber wir haben auch einen Bildungsauftrag und der ist in diesem Fall wichtiger als nur die Nachfrage allein.» «OverDrive» sei ein amerikanisches Produkt mit einem tollen Angebot. Über eBooks Switzerland bekommen Obwaldner Leseratten auf einen Schlag Zugriff auf rund 3000 englische Titel aus allen Sparten des geschriebenen Wortes. «Die 3000 Franken, welche wir für den Beitritt zu eBooks Switzerland aufwenden, sind nicht viel für das, was wir dafür bekommen», freut sich André Sersa.

Die Bibliotheken Schaffhausen waren 2015 die ersten, welche «OverDrive» in der Schweiz eingeführt haben. Dem Verbund eBooks Switzerland gehören in der Zentralschweiz ausser Obwalden die Bibliothek Zug, der Bibliotheksverband Region Luzern, die Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern sowie die Kantonsbibliotheken Uri und Nidwalden an.

Für die Benutzung der digitalen Bibliothek braucht es einen Bibliotheksausweis der Kantonsbibliothek Obwalden und ein aktives Jahresabonnement.

Die Kantonsbibliothek Obwalden hat laut Kantonsbibliothekar André Sersa etwa 6000 eingeschriebene Benutzer, momentan sind rund 2200 Jahresabos aktiv. Diese geben einen Zugriff auf insgesamt gegen 130000 Werke, 65000 in der Bibliothek selber, 60000 über die «DiBiZentral» und neu 3000 Werke über «OverDrive».

Hinweis

Die Einschreibegebühr für die Kantonsbibliothek Obwalden kostet einmalig 5 Franken, die Jahresabos für digitale Medien 20 Franken, für digitale Medien und Print 50 Franken.

Weitere Infos: www.kbow.ch