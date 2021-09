Technischer Defekt: Frau in Sarnen aus Chilbi-Bahn geschleudert

Sarner Chilbi Unfall wegen eines technischen Defekts – verletzte Frau konnte aus dem Spital entlassen werden Die Verriegelung hat versagt: Am Samstag wurde eine junge Frau in Sarnen aus einer Chilbi-Bahn geschleudert, wobei sie sich Prellungen und Schürfungen zuzog. Sie konnte nun aus dem Spital entlassen werden. 15.09.2021, 15.50 Uhr

Die 20-jährige Frau, welche am Samstag an der Sarner Chilbi aus dem Sitz eines Fahrgeschäfts geschleudert wurde, konnte das Spital mittlerweile wieder verlassen, schreibt die Kantonspolizei Obwalden in einer Mitteilung. Beim Sturz erlitt die junge Frau Prellungen und Schürfungen.