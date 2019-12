Sarner Maturand ist auf der Spur des Bären Um den Bären als Einwanderer geht es in Livio Tecchiatis Maturaarbeit. Zu Wort kamen Experten und Interessensvertreter. Marion Wannemacher 24.12.2019, 05.00 Uhr

Livio Tecchiati mit 3000 bis 7000 Jahre alten Bärenschädeln aus den Sachsler Bergen und vom Pilatus. Bild: Marion Wannemacher (Sarnen, 11. Dezember 2019)

Das Thema Braunbär in Obwalden ist emotional belegt. Entsprechend traf die Präsentation von Livio Tecchiati auf Interesse. Der Maturand aus Sarnen hatte sich mit der «Einwanderungsproblematik des Braunbären in Obwalden» befasst. Aufmerksam auf das Thema war er bereits im Mai 2018 geworden. «Ich las einen Artikel in der Zeitung, dass der Bär in Engelberg ist.» Für ihn habe von vornherein fest gestanden, dass seine Maturaarbeit etwas mit Natur zu tun haben solle. Der Wolf habe ja schon genug Aufmerksamkeit. So wurde es der Bär.