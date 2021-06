Sarner Optiker will Kurzsichtigkeit bei Kindern bremsen

Obwalden Sarner Optiker will Kurzsichtigkeit bei Kindern rechtzeitig bremsen Studien zeigen, dass mit Smartphones, Tablets und Co. die Kurzsichtigkeit bei Kindern zunimmt. In Sarnen gibt es nun kostenlose Beratung. Romano Cuonz 12.06.2021, 05.00 Uhr

Die Kindergärtlerin Lia sitzt im Augenoptikgeschäft auf einem grossen Stuhl. Um sie herum lauter Hightech-Geräte. Diese vermögen ihre Augen ganz genau zu messen. Jens Singer, ein Experte für Augenoptik, stellt ihr Frage über Frage. Prüft Lias Sehvermögen ganz genau. Nach der Untersuchung ist klar: Lia braucht noch keine Brille.

Optiker Jens Singer untersucht, ob Lia kurzsichtig ist. Bild: Romano Cuonz (Sarnen, 8. Juni 2021)

Doch eine solche Entwarnung ist nach der Coronapandemie alles andere als selbstverständlich. Jens Singer, Geschäftsführer der Optik Ott AG in Sarnen, stellt fest: «Eine am 21. Januar 2021 veröffentlichte Studie bestätigt klar, dass die Kurzsichtigkeit – mit dem Fachausdruck Myopie – bei Kindern und Jugendlichen dramatisch zunimmt.»

Will heissen: Die Kinder sehen zwar in die Nähe nach wie vor gut, doch in der Ferne wird das Bild für sie unscharf. Das Längenwachstum des Augapfels, das die Kurzsichtigkeit verursacht, wird durch den zunehmenden Gebrauch von Smartphones, Tablets und anderen Bildschirmgeräten begünstigt. All dies aber kam während des Homeschoolings vermehrt zum Einsatz. Jens Singer ist als Optiker wie als Vater besorgt:

«Je mehr die Kurzsichtigkeit bei den Kleinen fortschreitet, desto grösser ist das Risiko für Augenkrankheiten im höheren Alter.»

Dazu zählen etwa der graue und der grüne Star oder sogar Netzhautablösungen.

Es gibt aber auch eine gute Nachricht: Heute verfügt man über Möglichkeiten, etwas dagegen zu unternehmen. Dem stimmt auch Augenarzt János Weber von der «Medbase» im Mattenhof Kriens voll zu. «Solange sich die Augen noch im Wachstum befinden, haben wir gute Chancen, die Entwicklung der Kurzsichtigkeit zu bremsen», sagt er. Dazu brauche es nach der Diagnose durch den Augenarzt aber eine seriöse Myopie-Beratung beim Augenoptiker. Eine solche wolle man nun in Obwalden gemeinsam lancieren. In der Tat: Optik Ott beispielsweise hat sich auf das Myopie-Management bei Kindern und Jugendlichen spezialisiert.

Rechtzeitig das Richtige tun ist das A und O

«Früher hat man für kurzsichtige Kinder, auf ein Rezept des Augenarztes hin, eine Brille angepasst und abgegeben», schildert Jens Singer. Dieses Prozedere galt es dann oft jährlich zu wiederholen, weil die Kurzsichtigkeit wachstumsbedingt fortschreitet. Doch jetzt sei das anders. «Dank wissenschaftlicher Arbeit wissen wir heute, wie wir in den Prozess der zunehmenden Kurzsichtigkeit erfolgreich eingreifen können», stellt Jens Singer fest. Mit Kontaktlinsen, und neuerdings eben auch speziellen Brillengläsern, könne man dafür sorgen, dass Myopie weniger zunehme. Oder sogar gebremst werde. Dabei gelte, so Jens Singer:

«Je früher wir einschreiten, desto wirksamer ist der Effekt.»

Vier Schritte brauche es zum Erfolg: «Eine ausführliche Untersuchung, das Anpassen von speziellen Brillengläsern, die Beobachtung der Sehkorrektur und regelmässige Kontrollen mit Updates.» Ein grosser Vorteil: Das Kind braucht nicht mehr so häufig eine neue Brille. In Australien berechnete eine Studie, dass die Kurzsichtigkeit mit den neuen Methoden und den dafür angepassten Sehhilfen um rund die Hälfte verringert wird. «Bremsende Korrekturen im Kindesalter sind immer sinnvoller als hohe Korrekturen im Alter», ist Jens Singer überzeugt.

Vorbeugen ist noch besser als Heilen

Noch vor 20 Jahren hatten es Kinder, die Brillen tragen mussten, oft schwer. Da konnte es schon einmal vorkommen, dass man ihnen «Brillenschlange» oder Ähnliches nachrief. Das hat sich geändert. «Nicht zuletzt auch dank Harry Potter ist die Brille bei Kindern salonfähig geworden», weiss Jens Singer. Auch die Brillenmodelle seien inzwischen auf Kindergesichter abgestimmt worden. Heute könnten die Kinder ihre modische Brille aus einem grossen Angebot auswählen.

Noch besser als das Heilen aber wäre zweifellos ein Vorbeugen. Augenarzt János Weber rät: «Häufige Bewegung in der Natur, eine gesunde Ernährung und eine Reduktion des Medienkonsums können dazu beitragen, dass sich die Augen von Kids und Jugendlichen optimaler entwickeln.» Der Arzt ist sogar überzeugt, dass «Gamen» draussen weniger problematisch ist, als wenn man es in Räumen tut. Genügend Sauerstoff und Vitamine sorgten überdies dafür, dass sich die Konzentration, die bei Kurzsichtigkeit meist abnehme, wieder verbessere. Die Devise also lautet: «Mehr Zeit im Freien verbringen und Nahsehpausen einlegen.»