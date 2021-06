Obwalden Saucenhersteller hilft Nachwuchs-Profis Die Sarner Firma Bruno’s Best hat ein Sponsoringprogramm für junge Sportler lanciert. 29.06.2021, 18.52 Uhr

Diese Jungtalente kommen in den Genuss des Förderprogramms. Bild: PD/David Biedert

Das Obwaldner Familienunternehmen Bruno’s Best hat im Beisein der Gründerfamilie, des Olympiasiegers Mario Gyr und des Spitzenschwingers Joel Wicki sein neues Unterstützungsprogramm «Brunos Talents» lanciert, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt. Mit diesem Nachwuchssponsoring sollen Sporttalente unterstützt werden, wie Tennisspieler Dominic Stricker, das Beachvolleyball-Duo Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré, die Skifahrerin Delia Durrer oder auch der Snowboarder Jonas Hasler. Auch sie waren beim Startschuss fürs Programm mit dabei.

Mit der Lancierung des neuen Sponsoringprogramms intensiviere das Unternehmen seine Bemühungen, vielversprechende Nachwuchstalente auf ihrem Weg an die Spitze finanziell und ideell zu unterstützen.

Unterstützung in Zeit vor dem Durchbruch wichtig

Am Anlass betonte Olympiasieger Mario Gyr die Wichtigkeit, Emotionen im Sport zu geniessen, aber auch auf Widrigkeiten mit Klugheit, Flexibilität und Kreativität reagieren zu können. «Als Talent kann man relativ lange von seinem Talent leben. Aber irgendwann kommt der Tag, an dem man sich beweisen muss. Dann entscheidet sich, ob man ein Champion wird oder ein ewiges Talent bleibt», wird Gyr zitiert. «Bruno’s Best» wisse aus eigener Erfahrung, dass vor allem in der Zeit vor dem Durchbruch Unterstützung enorm wertvoll ist. «Wir wären heute nicht dort, wo wir sind, wenn wir in der wichtigen Anfangsphase nicht auf Hilfe anderer hätten zählen dürfen», so Marketingleiter Daniel Arnold. «Bei Joel Wicki konnten wir mit unserem Engagement einen Beitrag für seinen heutigen Erfolg leisten. Gerne möchten wir diese Erfahrung und dieses Know-how auch mit anderen Nachwuchstalenten teilen», lässt sich Arnold zitieren.

Daraus sei die zum Förderprogramm «Brunos Talents» entstanden. Junge, motivierte und talentierte Sportlerinnen und Sportler werden mit dem Nachwuchssponsoring finanziell unterstützt und erhalten auch eine Plattform, wo sie sich mit Gleichgesinnten, aber auch mit erfolgreichen Sportlergrössen treffen, austauschen und von ihnen profitieren können. Derzeit unterstützt das Unternehmen folgende Nachwuchshoffnungen: