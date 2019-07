Schicken Sie uns Ihre Sonnenbilder Haben Sie ein besonderes Bild von einem Sonnenaufgang oder -untergang aus Obwalden oder Nidwalden, das Sie unseren Lesern zeigen möchten? Markus von Rotz

Sonnenaufgang auf dem Stanserhorn. (Leserbild: Peter Loup)

Die warme Sommerzeit lockt in die Höhe, vielleicht zu einem herrlichen Sonnenauf- oder -untergang. Haben Sie Bilder solcher Naturereignisse aus unseren beiden Kantonen, die Sie mit unseren Lesern gerne teilen würden? Schicken Sie uns diese bis Montag, 29. Juli, per e-mail (siehe Link unten). Falls Sie an einem Ort waren, wo man nicht so einfach hinkommt, schicken Sie einen kurzen Beschrieb zum Weg mit. Bitte schicken Sie das Bild in Originalgrösse.

Mailadresse Nidwaldner Zeitung

Mailadresse Obwaldner Zeitung