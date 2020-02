Schreckmoment am Titlis: Kind fällt mehrere Meter vom Sessellift Am Samstag ist im Skigebiet Titlis ein Kind unter dem Bügel eines Sesselliftes durchgerutscht. Die Mutter hielt es eine Zeit lang an den Armen fest. Das Kind blieb unverletzt. 17.02.2020, 10.25 Uhr

(rai) Nachdem die Mutter das Kind während 300 Metern an den Armen festhielt, liess sie es an einer weniger hohen Stelle los. So fiel es drei bis vier Meter in die Tiefe. Das berichtete Tele 1 am Sonntagabend. Der Sturz ging glücklicherweise glimpflich für das Kind aus, es blieb unverletzt. Laut Augenzeugen sei kein Personal anwesend gewesen.