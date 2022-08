Kanti Obwalden führt "Bring Your Own Device" ein

Schule In der Kanti Obwalden bringen die Lernenden nun ihre eigenen Laptops mit Nach und nach sollen alle Schülerinnen und Schüler ihre eigenen elektronischen Geräte zum Unterricht mitbringen. Die Eltern der unteren Klassen erhalten dabei eine Entschädigung. Florian Pfister 24.08.2022, 15.34 Uhr

Der Regierungsrat hat das neue Schulprogramm und somit die Entwicklungsziele der nächsten vier Schuljahre der Kantonsschule Obwalden erlassen. Das betrifft die Schuljahre 2022/23 bis 2025/26, wie der Kanton Obwalden in einer Medienmitteilung schreibt.

Unter anderem werden Veränderungen in der IT-Infrastruktur vorgenommen. Neu gilt das Konzept «Bring Your Own Device» (Byod). Das heisst also, dass die Schülerinnen und Schüler seit dem angebrochenen Schuljahr ihren privaten Laptop oder andere elektronische Geräte in die Schule mitbringen und auch ausserhalb des Unterrichts damit arbeiten. Dies geschehe im Zuge der Digitalisierung und der Veränderungen in den Lehr- und Lernformen. Den Anfang machen die Schülerinnen und Schüler der 1. und 4. Klasse. Die Einführung in den anderen Klassen folge in den nächsten Schuljahren.

Im aktuellen Schuljahr bringen die Schülerinnen und Schüler aus der 1. und 4. Klasse ihre eigenen Laptops mit in den Unterricht. Symbolbild: Patrick Hürlimann

Da die Schule während der obligatorischen Volksschulzeit unentgeltlich ist, erhalten die Eltern der betroffenen Schülerinnen und Schüler als Entschädigung eine Pauschale ausbezahlt. Dieser Betrag von 150 Franken wird also während den ersten drei Gymi-Jahren jährlich ausgezahlt, wie Francesca Moser, Leiterin Amt für Volks- und Mittelschulen, auf Anfrage ausführt. «Ein Laptop braucht bestimmte Anforderungen. Mit insgesamt 450 Franken bezahlt die Schule somit etwa die Hälfte an ein entsprechendes Gerät.» Den Rest müssten die Schülerinnen und Schüler respektive ihre Eltern selbst bezahlen, da die weiteren drei Jahre nicht mehr zur obligatorischen Schulzeit gehören.

Sowohl die Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler als auch die Eltern sollen nach dem ersten Semester im Schuljahr 2022/23 befragt werden, was ihre Erfahrungen mit diesem Konzept sind. Byod sei bei den Lernenden der nächste Schritt, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten der Schule von den Vorteilen der Digitalisierung für die Bildung profitieren können. Das Potenzial und die Bedeutung der neuen Technologien im Unterricht seien jedoch schwierig abzuschätzen. Neue Möglichkeiten sollen erkundet und, sofern bewährt, in den Unterricht aufgenommen werden.

Ältere Schüler sollen bei Hausaufgaben helfen

Neu wird auch das Projekt «Betreutes Lernen» aufgebaut. Dabei handelt es sich um ein freiwilliges Angebot für die Schülerinnen und Schüler der 1. und 2. Klassen, welche so beim Lösen ihrer Hausaufgaben und Vorbereiten ihrer Prüfungen unterstützt werden. Ältere sollen jüngeren Schülerinnen und Schülern beim Lösen der Hausaufgaben und bei der Prüfungsvorbereitung helfen. Dabei werden auch Defizite bei den Lernstrategien thematisiert und erweitert.

Zudem will die Kantonsschule Obwalden ihr Angebot zur Förderung der körperlichen und geistigen Gesundheit analysieren. Wie es in der Mitteilung heisst, forderten in den vergangenen zwei Jahren politische Vorstösse und Studierende der Kantonsschule mehr Unterstützung bei sozialen und psychischen Problemen in der Form von schulischer Sozialarbeit. Das Rektorat habe als Reaktion darauf die Vertrauenslehrpersonen als niederschwelliges Angebot eingeführt und die Information über die bestehenden Hilfsangebote verbessert. Nun sollen Vorschläge zur Deckung dieses Bedarfs erarbeiten werden.