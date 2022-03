Bildung «Innovation muss nachhaltig und fassbar sein»: Schule Sarnen erhält mit Cornelia Slattner eine neue Rektorin Per 1. April tritt Cornelia Slattner die Nachfolge von Béa Sager als Rektorin der Schule Sarnen an. Die Luzernerin kennt die Bildungsstätte bereits seit 14 Jahren und möchte diese mit innovativen Projekten und einem regen Austausch zwischen Bevölkerung und Schule voranbringen. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 12.03.2022, 05.00 Uhr

Nach einem Gespräch mit Cornelia Slattner, jener Frau, die am 1. April neue Rektorin der Schule Sarnen wird, sind mindestens zwei Dinge klar. Erstens: Gläser auf einem Tablar zu balancieren, ist keine ihrer Stärken (Slattners Worte). Zweitens: Dafür hat sie viele andere.

Cornelia Slattner ist ab dem 1. April die neue Rektorin der Schule Sarnen. Bild: PD/Katja Imfeld

Slattner ist seit 14 Jahren an der Schule Sarnen tätig. Seit 2018 als Prorektorin und zuvor als Schulleiterin und Klassenlehrerin. Der Wechsel ins Rektorat bedeutete, letztere Funktion loszulassen – und das war für sie kein leichter Entscheid: «Ich arbeite gerne mit Jugendlichen zusammen. Ihre Themen und den Weg zur Berufsfindung mitzuverfolgen, war sehr spannend.» Und nun also von der Prorektorin zur Rektorin. Die 43-Jährige sagt, sie sei ein neugieriger Mensch und offen für Neues. «Rektorin an der Schule Sarnen zu werden, ist eine einmalige Gelegenheit.»

Abkürzungen nimmt Slattner keine. Die Stelle war ausgeschrieben, und sie bewarb sich im regulären Prozess. Auch seien zeitgleich Stellen an anderen Schulen ausgeschrieben gewesen, aber für die Luzernerin war klar: «Wenn ich Rektorin werde, dann hier.» Dies sei die Schule, die in ihrem Herzen lebe. Dass die Wahl durch den Einwohnergemeinderat Sarnen schliesslich auf sie fiel, freute Slattner dann umso mehr. «Ich bin nicht ein Mensch, der sich zurücklehnt und wartet, dass mir das Glück zugeflogen kommt», sagt sie. «Ich habe alles gegeben, um diese Stelle zu bekommen.» Und offensichtlich war «alles» genug.

Sie möchte das schulische Netzwerk festigen und ausbauen

Die langjährige Erfahrung an der Schule Sarnen kommt Slattner nun zugute: «Da ich bereits seit vielen Jahren in der Gesamtschulleitung und im Rektorat arbeite, kenne ich die Abläufe, die Menschen hier und die Schulkultur bereits sehr gut.» Nun liege es an ihr, die grossartige Arbeit, die ihre Vorgängerin Béa Sager geleistet habe, weiterzuführen. «Die Schule Sarnen ist wahnsinnig gut vernetzt», so Slattner. Man arbeite mit verschiedensten Dienst- und Fachstellen wie Jugendarbeit, Familienberatung, schulpsychologischem Dienst und der Gemeinde zusammen. «Ich spüre eine Verantwortung, dieses Netzwerk zu erhalten und weiter zu stärken.»

Nebst ihrer Ausbildung zur Sekundarlehrerin an der Universität Fribourg liess sich Slattner in Stuttgart zur Spiel- und Theaterpädagogin ausbilden, wie die Gemeinde Sarnen in einer Mitteilung schreibt. Weiter verfügt sie über ein Certificate of Advanced Studies (CAS) in Informatik- und Kommunikationstechnologien in Schulen und absolvierte 2021 den Master of Advanced Studies in Schulmanagement an der PH Luzern.

Sie tritt «das Erbe der Pandemie» an

Den Wechsel vom Klassenzimmer ins Rektorat hat Slattner nie bereut: «Ich habe auch jetzt noch täglich mit Kindern und Jugendlichen und ihren unterschiedlichen Themen zu tun», sagt sie. «Ob Tagesstruktur, Umsetzung des Lehrplans 21 oder Begabungsförderung, es ist eine extrem vielfältige Arbeit.» Eine Arbeit, in deren Zentrum immer das Wohl und die Befähigung der Schülerinnen und Schüler steht. Bei Letzterer setzt Slattner stark auf Innovation. So arbeite ein Schulentwicklungsteam etwa an Ideen für neue Unterrichtsformen, die schliesslich vor allem für die Kinder spür- und erlebbar gemacht werden sollen. «Innovation darf kein theoretisches Konstrukt sein, sondern muss nachhaltig und fassbar sein», so die künftige Rektorin.

Respekt hat Slattner hinsichtlich ihres neuen Amtes vor «dem Erbe der Pandemie», wie sie es selbst nennt. «Die vergangenen zwei Jahre haben die Schulen in eine schwierige Position gerückt», sagt sie. So habe die Pandemie emotionale Auswirkungen auf Schülerinnen und Schüler sowie auf Lehrpersonen und Eltern gehabt. «Hier muss ein grosser Fokus gesetzt werden», sagt Slattner. Elternabende oder andere schulische Anlässe, die im Normalfall zu einem gesunden und wichtigen Austausch zwischen Schule und Bevölkerung beitragen, konnten kaum durchgeführt werden. Deshalb sei es jetzt wichtiger denn je, in die Beziehungs- und Zusammenarbeit zu investieren. «Denn wenn die Schule als Partnerin wahrgenommen wird, kann Wunderbares entstehen», ist sich Slattner sicher.

