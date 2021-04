Schweizer Armee Corina Gantenbein ist die erste Frau an der Spitze der Obwaldner Offiziere Corina Gantenbein, Berufsoffizier in der Schweizer Armee, schreibt Geschichte bei den Obwaldner Offizieren. Markus Villiger 07.04.2021, 16.30 Uhr

Corina Gantenbein ist die erste Präsidentin in der 165-jährigen Geschichte der Obwaldner Offiziere. Die Gesellschaft zählt 122 Mitglieder. Die heute 40-Jährige blickt im Gespräch mit unserer Zeitung zurück auf ihren Lebensweg und skizziert die wichtigsten Stationen.

Erste Präsidentin der Obwaldner Offiziere: die 40-jährige Corina Gantenbein. Bild: PD

Seit 2016 ist sie mit ihrem Ehepartner Richard Hauser in Kerns wohnhaft. Zuvor während fünf Jahren in Alpnach. Aufgewachsen ist Corina Gantenbein in Wildhaus SG. «Gegen Abschluss der Kantonsschule in Wattwil, als es um den Entscheid ging, welches Studium ich antreten wollte, war ich unschlüssig. Ein Wirtschaftsstudium an der HSG in St.Gallen hätte mich zwar gereizt, aber so richtig entschlossen war ich nicht», erzählt Corina Gantenbein von ihren ersten Absichten.

Nach dem Besuch eines Orientierungstags der ETH Zürich und weiteren Abklärungen meldete sie sich für die Rekrutierung an. Ihre Milizdienste hatte sie am Stück (mit kleineren Unterbrüchen zwischen den Schulen) absolviert. Gantenbein ist seit dem Jahr 2000 fast durchgehend im Militärdienst. Von 2004 bis 2007 folgte die Ausbildung an der Militär-Akademie an der ETH Zürich, und seit 2007 ist sie brevetierter Berufsoffizier. «Mir gefällt es, mit Menschen ein Ziel zu erreichen, auch wenn der Weg dahin nicht immer einfach ist», zieht sie eine erste Bilanz.

Offizielle Stabsübergabe steht noch aus

Der nach sechs Jahren als Präsident zurückgetretene Reto Mattli, Major im Generalstab, hielt bereits seit 2018 Ausschau nach neuen Vorstandsmitgliedern und hatte eigentlich auch «ein Auge» auf Corina Gantenbein. Im Gespräch sagt Reto Mattli: «Durch Corinas Ehepartner Richard Hauser, der ebenfalls Generalstabsoffizier und Mitglied der Offiziersgesellschaft Obwalden ist, brachten wir in Erfahrung, dass sie per Ende 2020 ihre Jahre als Bataillonskommandant abschliessen würde. Ich hoffte deswegen, dass durch die Abgabe des Kommandos neue Kapazitäten frei würden.

Offiziell hätte Corina Gantenbein an unserer Hauptversammlung im März 2020 aufgenommen und als neues Vorstandsmitglied vorgestellt werden sollen. Covid-19 schüttelte unsere Pläne dann etwas durcheinander, und so erfolgte direkt die Wahl zur Präsidentin an der diesjährigen virtuellen Hauptversammlung», so Mattli, und er ergänzt: «Wir hoffen, dass wir bald die Gelegenheit haben, wieder Anlässe in persona durchführen zu können, um die Stabsübergabe in der Offiziersgesellschaft Obwalden in würdigem Rahmen feiern zu dürfen.»

Die Rolle der Frau in der Schweizer Armee

Mattli ist es wichtig, festzuhalten, «dass wir uns nicht für Corina Gantenbein entschieden haben, weil sie eine Frau ist. Natürlich ist diese Tatsache aber ein wichtiger Aspekt in Bezug auf die Diversität in unserem von Männern dominierten Verein. Aktuell haben wir einen Frauenanteil von rund vier Prozent. Persönlich hoffe ich, dass die Diskussion um das Geschlecht in der Armee, aber auch in anderen Institutionen, bald der Vergangenheit angehört. Ich bin ein Verfechter von funktionsorientierten Anforderungsprofilen, und dabei ist die Frage nach dem Geschlecht in den meisten Fällen schlicht nicht relevant. Da wir jedoch noch nicht überall so weit sind, ist es nachvollziehbar, dass diese Art der Diversität teilweise gefördert oder unterstützt wird. Ich wünsche mir, dass dieser Ausgleich bald abgeschlossen ist, und bin mir bewusst, dass ich als männliches Mitglied unserer Gesellschaft und Familienvater auch meinen Teil dazu beitragen kann.»

Der abtretende Präsident Reto Mattli ist zuversichtlich, dass eine allgemeine Dienstpflicht für Frauen und Männer einen positiven Effekt auf die Gemeinschaft und auch auf die Kultur in der Armee hätte. Er würde einen solchen Vorstoss als Offizier und Bürger unterstützen. Diese Haltung stützt er nicht zuletzt auch auf seine Erfahrungen im Krisenmanagement in der Privatwirtschaft, wo Krisenteams aus Frauen und Männern bestehen. Er ist überzeugt, dass Frauen in der Armee sehr viel Positives bewirken, da andere Perspektiven in Lösungsfindungen einfliessen. Er glaubt auch daran, dass Frauen in der Armee ohne Unterstützung zeigen wollen, dass sie den Aufgaben ebenso gut oder gar besser gewachsen sind als ihre männlichen Kollegen.

Corina Gantenbein sagt dazu: «Ich bin der Meinung, dass der persönliche Mehrwert aus dem Militärdienst sowohl für Frauen wie auch für Männer gross ist. Die Rekrutenschule bietet einem jungen Militärangehörigen die Gelegenheit, die eigene Komfortzone zu verlassen. Neues und Ungewohntes zu erleben und sich in solchen Situationen zurechtzufinden und sich zu behaupten.» Abschliessend erwähnt die neue Präsidentin:

«Die Offiziersgesellschaft Obwalden

freut sich über Neuzugänge.

Weibliche und männliche Offiziere

der Schweizer Armee und/oder

der Kantonspolizei Obwalden

sind herzlich willkommen!»