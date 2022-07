Schweizer Armee Mehr Obwaldnerinnen wollen in die RS – zwei Kernserinnen berichten Simona Abächerli und Alessia Barmettler haben ganz verschiedene Gründe, zum Militär zu gehen. Sie erzählen über ihre Entscheidungen und Erwartungen. Marion Wannemacher Jetzt kommentieren 16.07.2022, 05.00 Uhr

Von links: Alessia Barmettler, Simona Abächerli, Kreiskommandant Heiri Wallimann. Bild: Marion Wannemacher (Sarnen, 5. Juli 2022)

Sie sind jung, erwartungsvoll und legen demnächst ihre bisherige berufliche Karriere auf Eis: Gerade hat Alessia Barmettler aus Kerns ihre Prüfung zur Fachfrau Gesundheit bestanden. Sie arbeitet weiter in ihrer Ausbildungsstätte, dem Seniorenzentrum Zwyden in Hergiswil. Bis Januar. Dann rückt die 18-Jährige ein in die Rekrutenschule (RS) nach Airolo und lässt sich zur Sanitätssoldatin ausbilden.

Simona Abächerli aus Kerns studiert Philosophie und Politikwissenschaft in Freiburg. Das Wintersemester wird sie in Turin verbringen – bis zum 16. Januar. Dann nämlich beginnt ihre Grundausbildung in Frauenfeld. Die 26-Jährige geht zu den Telematikern und leistet ihren freiwilligen Wehrdienst als Durchdienerin. Beide Frauen sind sich in einem Punkt einig: Es ist nicht gerecht, dass Männer Wehrdienst leisten müssen, während er für Frauen freiwillig ist.

Obwaldnerinnen auf Kurs in der Schweizer Armee

Kreiskommandant Heiri Wallimann. Bild: Marion Wannemacher (Sarnen, 5. Juli 2022)

Dass sich Obwaldnerinnen zum Militärdienst melden, kam bis 2004 nach Angaben von Kreiskommandant Heiri Wallimann sehr selten bis nie vor. Heute sind 2,7 Prozent aller Soldaten aus Obwalden Soldatinnen, in absoluten Zahlen 30. Seit Januar 2004 werden im Kanton auch die jungen Frauen zur Orientierungsveranstaltung eingeladen. «Seit diesem Zeitpunkt hat sich die Zahl gesteigert», konstatiert er. Der Kreiskommandant setzt die Entwicklung in Obwalden in Bezug zu den Bestrebungen des Schweizer Armeechefs Thomas Süssli, den Anteil der Frauen in der Armee von 0,8 Prozent im 2020 auf 10 Prozent bis 2030 zu erhöhen. «Wir sind auf Kurs», befindet Heiri Wallimann für Obwalden.

Die Bereitschaft der jungen Frauen, freiwillig Dienst in der Armee zu leisten, verdiene «den allerhöchsten Respekt», betont er ihnen gegenüber am gemeinsamen Treffen. «Ihr leistet nicht nur Dienst in unserer Armee, sondern ihr leistet auch einen Dienst für unsere Gesellschaft», sagt er. «Sicherheit ist ein hohes Gut, zu dem alle beitragen sollten.»

Simona Abächerli Bild: Marion Wannemacher (Sarnen, 5. Juli 2022)

Das findet auch Simona Abächerli: Als Kommunikationsfachfrau hat sie in einer Non-Profit-Organisation auf internationaler Ebene mit Menschen zu tun. Sie kam zu dem Schluss: «Unser System ist schützenswert.» Neben ihrem Wunsch, die Sicherheit in der Schweiz zu erhalten, hat sie aber auch ganz persönliche Gründe, zum Militär zu gehen: «Ich erhoffe mir, Kontakte zu knüpfen, aus meiner ‹Bubble› (Gesellschaftsblase) herauszukommen, Erfahrungen zu machen, zu denen man am Bürotisch weniger kommt.» Ein Treffen mit einer Soldatin aus Uri nach dem Orientierungstag brachte dann für sie die Klarheit, die sie für ihre Entscheidung noch gebraucht hatte.

Unterstützung aus der Familie

Simonas Familie war erstaunt, als sie von ihren Zukunftsplänen erzählte. Der ältere Bruder hatte Zivildienst geleistet, gerechnet hatte man in der Familie nicht mit ihrer Entscheidung. «Auch wenn sie mich vielleicht nicht zu 100 Prozent verstehen, werden sie mich unterstützen.» Positiv überrascht habe sie dagegen die Reaktionen aus dem Freundeskreis. Vielleicht sei das Thema «Frauen im Militär» doch mittlerweile akzeptierter, vermutet sie.

Alessia Barmettler Bild: Marion Wannemacher (Sarnen, 5. Juli 2022)

Schon als kleines Mädchen ist dagegen Alessia Barmettler gern mit der Familie auf Flugplatzfeste des Militärflugplatzes Alpnach gegangen. Der Vater arbeitet dort im Stab des Kommandanten. «Diese Feste gefallen mir heute noch», sagt sie, «ich bin eine strukturierte Person.» Ihre ältere Schwester hatte sich auch für den Militärdienst entschieden. Von klein auf habe die Entscheidung, einmal selber zum Militär zu gehen, festgestanden. «Es gab keine andere Option», stellt sie klar.

«Erfahrungen meines Vaters, der auch im Kosovo gedient hat, haben mir gezeigt, wie wichtig Sicherheit ist und dass ich dafür dankbar sein kann, dass wir sie hier haben.»

Der Vater sei stolz auf ihrer Entscheidung, die für sie nach dem Orientierungstag klar auf der Hand lag. «Doch, das mache ich», habe sie damals gewusst.

Einen leichten Vorgeschmack auf das, was sie erwartet, erhielten beide Frauen bei der Aushebung im Juni. Sie sei schon froh gewesen, dass die Frau, die mit ihr im Postauto gesessen sei, auch zur Rekrutierung ging. Und ja, eigentlich habe sie sich vorbereiten wollen auf den Sporttest, aber vor lauter Lernstress sei sie dann doch nicht dazu gekommen. Diesen bestanden beide Frauen ohne Probleme.

Wie vermutlich auch alle jungen Männer, die auf den Tag X warten, an dem es mit der Grundausbildung losgeht, haben auch Simona Abächerli und Alessia Barmettler gemischte Gefühle: «Ich bin schon aufgeregt, wenn ich dran denke, was ich wohl für Kameraden und Vorgesetzten haben werde», erklärt Alessia. Simona erzählt, dass sie vor einer Woche ihre Kampfstiefel abholte – in wahrscheinlich einer der kleinsten Grössen, die es bei der Armee gibt: 36/37. «Jetzt ist es real geworden», wurde ihr dadurch bewusst. Irritiert bis belustigt nahm sie zur Kenntnis, dass ihre Berufsbezeichnung im Dienstbüchlein in der männlichen Form steht: Bebtriebsökonom. Gegendert wird im Schweizer Militär eher selten.

Wie werden sich die beiden jungen Frauen in der Männerwelt behaupten? «Darüber habe ich mir bislang nicht gross Gedanken gemacht, es kommt sehr auf die Dynamik in der Gruppe an», findet Simona Abächerli. Alessia hat sich innerlich schon ein bisschen darauf eingestellt, den einen oder anderen schrägen Blick zu kassieren. «Wichtig ist, dass man sich selber treu bleibt», sagt sie selbstbewusst.

