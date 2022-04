Alt Luftwaffenchef Bernhard Müller schaut zurück

Obwalden Ehemaliger Luftwaffenchef schaut zurück: «Auslandeinsätze haben mich sehr geprägt» Bernhard Müller, der zurückgetretene Chef der Schweizer Luftwaffe, blickt auf erfolgreiche und spannende Jahre zurück. Ein Porträt. Markus Villiger Jetzt kommentieren 07.04.2022, 05.00 Uhr

Der ehemalige Chef der Schweizer Luftwaffe, Bernhard Müller. Bild: VBS/Sina Guntern (29. Juni 2021)

Divisionär Bernhard Müller, wohnhaft in Alpnach Dorf, prägte während Jahrzehnten die Weiterentwicklung der Luftwaffe und hat sie auch vorangetrieben. «Für Deine Verdienste zu Gunsten der Luftwaffe der Armee und damit der Sicherheit unseres Landes danke ich Dir im Namen der Offiziersgesellschaft Obwalden herzlich», sagte deren Präsidentin Corina Gantenbein anlässlich der Ehrung vor zahlreich versammelten Offizieren und Gästen vor kurzem auf dem Landenberg ob Sarnen.

Der Divisionär Müller hat in seiner langjährigen Karriere bei der Luftwaffe eine ganze Generation von Militärpiloten geprägt. Der 65-Jährige trat vergangenen Sommer als Luftwaffenchef der Schweiz zurück und übergab diese Funktion seinem Nachfolger Peter Merz.

Im Gespräch mit unserer Zeitung zeigt sich, dass Müller trotz seiner hohen fachlichen Kompetenz eine ganz besondere Bescheidenheit ausstrahlt. In seinen Freundes- und Militärkreisen wird er einfach Beni genannt. Müller startete seine Karriere 1978 mit seiner Brevetierung zum Helikopterpiloten.

Ab 1987 war er als Cheffluglehrer für die Einführung des Super-Pumas in Alpnach verantwortlich. Bernhard Müller: «Der Super-Puma eröffnete in der Pilotenausbildung und auch im Einsatz völlig neue Möglichkeiten. Das Zwei-Mann-Cockpit erforderte eine neue Art der Zusammenarbeit von Kapitän und Copilot wie in einem Verkehrsflugzeug.»

«Ausgezeichnete Simulatoren in der Ausbildung»

Bei den Inlandeinsätzen sind die verschiedenen Konferenzschutzoperationen, der Such- und Rettungsdienst, die vielen Einsätze zur Evakuierung bei Notlagen sowie zur Brandbekämpfung speziell zu erwähnen. «Die Auslandeinsätze ‹Sumatra› und ‹Kosovo› haben mich sehr geprägt und den Flugplatz Alpnach zum Zentrum des Lufttransportes der Luftwaffe gemacht.»

Es seien jeweils die schweren Unfälle gewesen, welche ihnen die Grenzen ihrer Möglichkeiten aufzeigten. «Auch wenn wir über ein gutes Selektionssystem sowie sehr erfahrene Fluglehrer verfügen, ausgezeichnete Simulatoren in der Ausbildung einsetzen und auch sehr sichere Luftfahrzeuge haben: Der Mensch ist nie perfekt und schätzt eine bestimmte Situation auch einmal zu optimistisch ein. Kurz: Der Grat ist für Militärpiloten genauso schmal wie für andere Hochleistungsartisten.»

Die Armee beschäftigt sich seit einigen Jahren zunehmend mit den Herausforderungen bei der Personalgewinnung sowohl für die Miliz- wie auch die Berufsorganisation. «Die Luftwaffe hat vielleicht beim fliegenden Personal mehr Erfahrung mit Teilzeitangestellten, die ich bereits 1999 im Nachgang zum humanitären Einsatz in Albanien einsetzen konnte», so Bernhard Müller.

«Air 2030» als grösste Herausforderung

Müller bezeichnete die Umsetzung des Projektes Air 2030 während seiner Amtszeit als die grösste Herausforderung. Der Bundesrat hat die Typenwahl getroffen. Der F-35 wie auch das Patriot-System würden nicht nur für die Luftwaffe mit dem Konzept der integrierten Luftverteidigung, sondern dank der Datenfusion das Funktionieren der ganzen Armee verändern, zeigt sich Müller überzeugt.

Er betont: «Die Fähigkeiten des F-35 eröffnen hier bisher ungeahnte Möglichkeiten. Es ist jetzt besonders wichtig, mit dem Heer diese Optionen zu diskutieren. Die Armee wird dann zu entscheiden haben, welche Projekte im Rahmen des Gesamtsystems zu priorisieren sind, damit der Nutzen des F-35 in der ganzen Armee möglichst rasch spürbar wird.»

Rückblickend stellt er fest: «Es war eine grossartige Zeit. Ich durfte – vor der Pandemie – viele internationale Kontakte pflegen. Sehr spannend war natürlich auch der politische Prozess bis zur Referendumsabstimmung. Dabei musst die Zusammenarbeit vieler Spezialisten funktionieren. An dieser Schaltstelle Verantwortung für die Schweiz tragen zu dürfen, war für mich eine sehr spannende Aufgabe.»

Im Bereich der Militäraviatik hat Bernhard Müller im offiziellen Ruhestand noch kleinere Beratungsmandate. Schliesslich soll auch die Familie nicht zu kurz kommen. Enkelkinder zu betreuen, Besuche von Konzerten und Theater sowie Reisen in Europa stehen auf dem Programm. Und das Fliegen mit dem eigenen Oldtimer in Kägiswil.

