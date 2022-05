Gospelchor Sachseln am Schweizerischen Gesangsfestival

Schweizerisches Gesangsfestival Sachsler Chor entfesselt mit Gospel Freude Hinter dem Gospelchor Sachseln liegt ein Wochenende voller Gesang und neuer Eindrücke. 28.05.2022, 05.00 Uhr

Der Gospelchor Sachseln im Einsatz. Bild: PD

Das schweizerische Gesangsfestival begann letzte Woche in Gossau (SG) und endet heute. Dieses Eidgenössische wird nur alle sieben Jahre durchgeführt. Nach den letzten zwei herausfordernden Jahren steht an diesem Festival für einmal nicht der Wettbewerb, sondern die Begegnung und das gemeinsame Singen im Zentrum.

Nach intensivem Proben und einem gelungenen Vorbereitungskonzert war es bereits am ersten Festivalwochenende soweit: Der Gospelchor Sachseln reiste nach Gossau. Bereits auf der Zugfahrt in der Frühe wurden die Stimmen geweckt und eingesungen, sehr zur Freude der Mitreisenden. Zusammen mit dem Frauenensemble Singvoll aus Basel und dem gemischten Chor Xangklang Weinfelden gestaltetet der Gospelchor Sachseln am letzten Samstag ein Begegnungskonzert in der Friedberg Pallotti-Kapelle. Ohne sich vorher zu kennen, kamen die drei Chöre zusammen und zeigten dem Publikum je einen Einblick in ihr Repertoire. So trafen drei unterschiedliche Chorstile aufeinander und boten dem Publikum Abwechslung, stimmige Harmonien und Freude am Singen.

Lob von den Experten

Nach dem Begegnungskonzert präsentierte der Gospelchor Sachseln drei ausgewählte Vortragsstücke dem Expertenteam im Fürstenlandsaal Gossau. Mit den A-cappella-Liedern «I Hear A Voice A-Prayin» von Houston Bright, dem ruhigen «The Lone Wilde Bird» von Henry Richard McFayden/Richard Burchard und «Sing alleluia, clap your Hands» von Sally K. Albrecht, zeigte der Chor den Experten drei unterschiedliche Gospelsongs. In den letzten Monaten hatte sich der Gospelchor unter der Leitung von Judith Galliker intensiv auf diesen Vortrag vorbereitet. Den strengen Ohren der Experten wollte der Chor etwas zu bieten haben. Das Üben hat sich ausgezahlt. Das Publikum war begeistert und im anschliessenden Expertengespräch durfte der Chor Lob entgegennehmen.

Nach diesem Höhepunkt genossen es die Sägerinnen und Sänger in die Konzerte anderer Chöre hineinzuhören, an Workshops teilzunehmen, im Zirkuszelt den Leckerbissen der Profis zuzuhören oder einfach gemeinsam mit Hunderten anderen Sängern im Sängerdorf ein Lied anzustimmen. Singen macht Freude! Diese erste Teilnahme an einem Gesangsfestival wird beim Gospelchor Sachseln vermutlich noch lange nachklingen und möglicherweise auch zu weiteren neuen Ideen anregen. (pd/nke)