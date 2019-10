Am Samstagmittag hat sich auf der Bahnhofstrasse im Dorf Schwyz ein gravierender Verkehrsunfall ereignet. Ein Fahrzeug verunfallte vor einem Bankgebäude schwer.

Schwerer Unfall: Bahnhofstrasse in Schwyz gesperrt Am Samstagmittag hat sich auf der Bahnhofstrasse im Dorf Schwyz ein gravierender Verkehrsunfall ereignet. Ein Fahrzeug verunfallte vor einem Bankgebäude schwer.

(gh) Ein grosses Aufgebot an Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr rückte am Samstag um zirka 11.45 Uhr an die Bahnhofstrasse nach Schwyz aus. Vor einem Bankgebäude war es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen.

Über den Mittag lief eine Strassenrettung durch die Spezialisten der Feuerwehr Stützpunkt Schwyz. Es wurde ein Sichtschutz eingerichtet. In die Kollision scheint ein Personenwagen involviert zu sein, der direkt vor dem Eingang zur Bankfiliale verunfallt ist.

Der Verkehr zwischen Hofmatt und Postplatz wird umgeleitet. Die Dauer der Sperrung ist noch nicht bekannt.