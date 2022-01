Schwingen Blick auf zwei ganz besondere Jahre Die Mitglieder der Schwingersektion Sachseln genehmigten an der Generalversammlung einstimmig die neuen Statuten. Niklaus Omlin 04.01.2022, 11.32 Uhr

Die Geehrten: Hinten Ueli Rohrer (links) und Bruno Rohrer. Vordere Reihe (von links): Nik von Ah, Remo von Ah und Patrick Rohrer. Es fehlen: Toni Omlin, Janick Rohrer, Kilian Sigrist und Lukas Omlin. PD

Der Vorstand der Schwingersektion Sachseln blickte an der Generalversammlung vom 11. Dezember im Hotel Paxmontana in Flüeli-Ranft auf zwei besondere Jahre zurück. Präsident Jonas Rohrer konnte 42 Vereinsmitglieder zur Versammlung begrüssen. Die schwingerlose Zeit nutzte der Vorstand für Veränderungen. So wurden die Jahresberichte des Präsidenten, des Technischen Leiters Michael Gassmann und des Technischen Leiters Jungschwingen Bärti Rohrer nicht mehr separat verlesen, sondern zusammengefasst und abwechselnd in chronologischer Reihenfolge vorgetragen.

Nachdem das Schwingerjahr 2020 wegen Corona ins Wasser fiel, konnte das Schwingerjahr 2021 mit Verspätung in Angriff genommen werden. Die Jungschwinger fuhren fast im Wochenrhythmus auf den Schwingplatz im Melchtal, um an Festen teilzunehmen. Insgesamt wurden in der ganzen Innerschweiz 18 Schwingfeste besucht und 51 Auszeichnungen gewonnen. Die Aktivschwinger starteten im Juni gleich mit den wichtigen Kranzfesten in die Saison.

Kranzgeschmückt nach Hause zurückgekehrt

Ueli Rohrer gewann am Innerschweizerischen Schwingfest in Ibach seinen ersten Teilverbandskranz. Insgesamt holte er drei Kränze, zudem gewann er den Abendschwinget Lungern. Toni Omlin erreichte am Schwyzer Kantonalen Schwingfest den Schlussgang und kehrte vom Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest kranzgeschmückt nach Hause zurück. Als zweite grosse Veränderung wurden die neuen Vereinsstatuten präsentiert. Diese lösen die seit fast dreissig Jahren gültigen Statuten ab. Die neuen Statuten geben der Sektion einen modernen und flexiblen Rahmen und wurden durch die Versammlung diskussionslos genehmigt. Bei den Wahlen gab es keine nennenswerten Änderungen. Neu werden André von Moos (bisher), Toni Ming und Dominik Rohrer als Platzkampfrichter und Ronny Rohrer (bisher) als Einteilungskampfrichter amten. Nach über einem Jahrzehnt beendet Bruno Rohrer seine Tätigkeit als Kampfrichter. Für seine Verdienste wurde er zumFreimitglied ernannt. Ueli Rohrer und Toni Omlin wurden an der Versammlung für ihre schwingerischen Erfolge geehrt.

Die sechs trainingsfleissigsten Jungschwinger Janick Rohrer, Patrick Rohrer, Remo von Ah, Kilian Sigrist, Lukas Omlin und Nik von Ah erhielten alle als Anerkennung einen Schwingerkalender.