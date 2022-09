Schwingen «Da könnten Tränen kullern»: Der Obwaldner Schwinger Benji von Ah sagt Arrivederci Ein ganz «Böser» und eine überall beliebte und geschätzte Sportlergrösse beendet seine erfolgreiche Laufbahn. Dem Tessiner Kantonalen blickt Benji von Ah deshalb mit gemischten Gefühlen entgegen. Ruedi Wechsler Jetzt kommentieren 15.09.2022, 15.55 Uhr

Ein grosse Persönlichkeit des Schwingsports beendet seine erfolgreiche Laufbahn. Bild: Ruedi Wechsler (Stans, 14. September 2022)

Man wird den vielseitigen und angriffigen Giswiler künftig im Sägemehl schmerzlich vermissen. Wegen eines am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (Esaf) eingehandelten Hämatoms verpasst der 76-fache Kranzgewinner das Tessiner Kantonale in Cadenazzo vom Samstag, 17. September.

Mit mulmigen, kribbligen und gemischten Gefühlen blickt Benji von Ah nach Cadenazzo und sagt:

«Ich werde im Tessin die Zwilchhose mit Wehmut an das Holzbrett nageln, und da könnten Tränen kullern.»

Erste Rücktrittsgedanken schwirrten schon letztes Jahr umher. Nach dem Gewinn des letzten noch fehlenden Teilverbandskranzes am Nordostschweizerischen in Mels 2021 war das Esaf in Pratteln das letzte grosse Ziel. Knieprobleme – drei Kreuzbandrisse – und diverse Blessuren machten sich immer mehr bemerkbar. «Die Trainings und die Wettkämpfe wurden immer mehr zur Qual und ich konnte nie mehr schmerzfrei, unbeschwert oder gelöst ins Sägemehl», blickt von Ah auf beschwerliche Monate zurück.

All die Probleme akzentuierten sich dieses Jahr. Benji von Ah kam nur schwer in die Gänge und qualifizierte sich auf den letzten Drücker für Pratteln. Selbst das Aufstehen nach einem Wettkampf am Morgen bereiten ihm Mühe – und das werde er künftig am wenigstens vermissen.

Benji von Ah im ersten Gang des traditionellen Brünig Schwingfest. Bild: Keystone / Urs Flüeler (Brünigpass, 31. Juli 2022)

Das Esaf verlief sportlich nicht nach seinem Gusto. Gleichwohl erzählt er mit einem herzhaften und langandauernden Lachen vom Ereignis, das für ihn unvergessen bleibt: «Jeder Teilverband hatte beim Betreuerzelt in Pratteln einen Pool. Die Isaf-Hauptsponsorin Christian Leister landete doch tatsächlich samt Kleider im Pool.» Kein Schelm, der hinter dieser Aktion einen Obwaldner vermutet. Der Königstitel von Joel Wicki fand so seinen krönenden Abschluss, und Leister erging es gleich, wie seinerzeit der Präsidentin des FC Basel, Gigi Öri, die nach der Meisterfeier im Whirlpool abtauchte.

Im zarten Alter von zehn Jahren besuchte Klein-Benji das erste Schwingtraining in Giswil. Stolz, mit einem schelmischen Lachen und ohne jegliche Arroganz erzählt er von den ersten Trainings. So sei er von seinen Trainingskameraden eher etwas belächelt worden, als er in der Schwinghalle auftauchte. Von Ah erinnert sich:

«Sie dachten, dass sie nun wieder einen im Sägemehl vergraben können. Das war aber nicht so, wie sie sich das vorstellten. Mein Talent bekamen sie bald zu spüren und mussten öfters untendurch.»

Benji von Ah vor der Sportanlage Eichli. Bild: Ruedi Wechsler (Stans, 14. September 2022)

Der Gewinn der Bergklassiker Rigi und Stoos sowie die vier Eidgenössische Kränze bezeichnet der 35-Jährige als grösste Erfolge. Dass er sein Lieblingsfest vor seiner Haustüre auf dem Brünig nie für sich entscheiden konnte, wurmt ihn noch heute und ergänzt: «Obwohl ich 2015 König Kilian Wenger und Matthias Glarner am Brünig auf den Rücken legte, verhinderte der gestellte Schlussgang gegen Glarner den Sieg hauchdünn.»

Der Publikumsliebling

Der liebenswürdige und stets zuvorkommende «Bär» war in allen Arenen ein gern gesehener Athlet. Dazu beigetragen haben seine attraktive und offensive Schwingweise sowie seine aufgestellte, offene und ausgeglichene Art. «Ich behandle alle Menschen gleich und kann auch die Jungschwinger im Training gut motivieren», so von Ah.

«Den Beliebtheitsgrad habe ich immer sehr geschätzt und es ebenso genossen. Es war Anerkennung und Wertschätzung zugleich, und das motivierte mich, noch mehr zu investieren.»

Absolut nachvollziehbar ist das gute Einvernehmen des 188 Zentimeter grossen und 120 Kilogramm schweren Modellathleten mit den meisten Schwingerkollegen. Selbst bei grösseren Anlässen und auch bei Niederlagen nahm sich Benji von Ah immer Zeit für die Fans oder für Autogrammwünsche.

Mit der chaotischen und stressigen Situation auf den Strassen hat er etwas Mühe. Die Medienpräsenz und die steigende Zuschauerzahl hätten während seiner Karriere stark zugenommen. Sein grosser Dank geht an alle Fans, Betreuer, Sponsoren und Trainer.

Der Kabel-Spezialmonteur bei den SBB beginnt diesen Herbst eine Weiterbildung und verlegt dann seinen Arbeitsplatz als Avor ins Büro.

