Schwingen Louis Enz trat vom Amt zurück In der Schwingersektion Giswil gibt es einige Veränderungen. 04.01.2022, 11.36 Uhr

Von links: Der neue Präsident Hansjörg Berchtold, Louis Enz (abtretender Präsident und neues Ehrenmitglied) und Jolanda Grossenbacher. PD

Im Dezember fand die Generalversammlung der Schwingersektion Giswil statt. Rund 60 Personen nahmen am Anlass teil. Unter der Leitung des umsichtigen Präsidenten Louis Enz wurde die Traktandenliste abgearbeitet. Nach dem ausführlichen Jahresbericht des Präsidenten, folgte der Bericht des Technischen Leiters der Aktivschwinger, Patrick Zumstein. Er hob dabei vor allem Benij von Ah hervor, der im vergangenen Jahr den NOS-Verbandskranz gewonnen hatte und somit im Besitz von sämtlichen Teilverbands- und Bergkränzen ist. Der Technische Leiter der Jungschwinger Pascal Burch durfte zu vielen Erfolgen, insbesondere Festsiege durch Stefan Wolf, Roman Zumstein und Andrin Kiser gratulieren. Stefan und Roman selektionierten sich für die Teilnahme am Eidgenössischen Nachwuchsschwingfest in Schwarzenburg, Kanton Bern, und konnten dort ihr Talent unter Beweis stellen. Stefan Wolf kehrte mit der Auszeichnung des Eidgenössischen Zweiges nach Giswil zurück. Die positiven Abschlussberichte des Kantonalen Schwingfestes in Giswil sowie die positive Abschlussrechnung und besonders auch die Unterstützung durch das OK, Helfer und Sponsoren wurden von den Mitgliedern mit grossem Applaus verdankt.

Die lange Laufbahn von Louis Enz

Präsident Louis Enz trat von seinem Amt zurück. Als Nachfolger wurde einstimmig Hansjörg Berchtold als neuer Präsident bestätigt. Neu im Vorstand ist Adrian Berchtold. Die Laufbahn von Louis Enz begann 1970 als Jungschwinger. Fast zwanzig Jahre war er Aktivschwinger, als Kampfrichter und Kurier am Brünigschwinget sowie an vielen Schwingfesten als Helfer im Einsatz. Bei mehreren Jungschwingertagen amtete er als OK-Präsident, im vergangenen Jahr übte er das Amt des OK-Präsidenten beim Kantonalen Schwingfest in Giswil aus, und als Vereinspräsident amtete er 16 Jahre. Davor war er bereits als Kassier im Vorstand der Schwingersektion Giswil tätig. Für seine grossen Verdienste wurde er zum Ehrenmitglied der Schwingersektion Giswil ernannt. Der Vorstand wünschte Louis Enz weiterhin alles Gute und viel Freude am Schwingsport. (pd)