Schwingen «Meine Knie sind nicht mehr für den Schwingsport gemacht»: Darum schwingt Benji von Ah mit 35 Jahren trotzdem noch Der Giswiler Benji von Ah gewann schon 2003 seinen ersten Kranz. Dass er in diesem Jahr zurücktreten wird, sei «wahrscheinlich». Letzten Sonntag verpasste er am Zuger Kantonalen den Kranz deutlich. Ist diese Saison die eine zu viel? Claudio Zanini Jetzt kommentieren 06.05.2022, 18.00 Uhr

Benji von Ah hat das Lachen am Zuger Kantonalen nicht verloren - auch wenn er «überhaupt nicht zufrieden» war. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Die besonderen Umstände sorgten in den letzten beiden Jahren für trostlose Kulissen im Schwingsport. Sowohl in der Nicht-Saison (2020) als auch in der Geister-Saison ohne Zuschauer (2021) wäre ein Abschied gar leise ausgefallen. Der eine oder andere entschied sich darum gegen den Rücktritt. Und so verlängerte die Pandemie gewisse Karrieren. Der Urner Routinier Andi Imhof ist ein Beispiel dafür. Der Turnerschwinger aus Attinghausen schwingt auch mit 37 Jahren noch, die laufende Saison soll nun definitiv die letzte sein. Benji von Ah wurde im Februar 35 Jahre alt. Auch er steigt noch Sonntag für Sonntag ins Sägemehl. Er sagt es so:

«Wenn ich gewusst hätte, dass Corona kommt, dann wäre ich wohl 2019 zurückgetreten.»

Am letzten Sonntag in Baar sah es danach aus, als hätte Benji von Ah den passenden Zeitpunkt des Rücktritts tatsächlich verpasst. In einem Kantonalfest, dass nicht überdurchschnittlich stark besetzt war, verlor er einmal, stellte zweimal und gewann dreimal. Übermächtig waren seine Gegner nicht. Einen von drei Siegen holte er gegen einen Nichtkranzer. «Ich bin überhaupt nicht zufrieden mit meiner Leistung», sagt Von Ah. «Ich weiss nicht, was das Problem war. Ich habe die Spannung nicht hingekriegt, mir fehlte die Spritzigkeit. Es wird mit meinem Alter zusammenhängen.»

Dem Nachwuchs fehlt die Postur

Die Spitze im Ob-/Nidwaldner Verband wurde in den letzten Jahren ausgedünnt. Nach dem Eidgenössischen 2019 traten Marcel Mathis, Lutz Scheuber und Stefan Gasser zurück. Nach der vergangenen Saison hörten Martin Zimmermann und Thomas Hurschler auf. Mittlerweile ist Benji von Ah der letzte verbliebene Schwinger im Status eines Eidgenossen. Er ist der Letzte seiner Art und steht symbolisch für eine andere Zeit.

Einer der Hoffnungsträger: Stefan Ettlin (rechts), hier nach dem Duell gegen Andi Imhof (links). Bild: Eveline Beerkircher

Am Urner Kantonalen 2003 gewann er den ersten Kranz, mit 16 Jahren. Seine potenziellen heutigen Gegner waren damals noch nicht geboren. Am Sonntag werden die jüngsten Teilnehmer am Ob-/Nidwaldner Kantonalen in Kerns Jahrgang 2006 haben. Doch der nächste Benji von Ah ist noch nicht in Sichtweite.

Es gibt unerschrockene und technisch starke Athleten im Ob-/Nidwaldner Verband wie Stefan Ettlin, Lukas Bernhard, Ueli Rohrer, Jonas Burch oder Renato Barmettler. Die Technik sei bei keinem das Problem, sagt Von Ah. «Aber vielen fehlt ganz einfach die Postur.» Es ist die Ungerechtigkeit, die der Schwingsport mit sich bringt. Trainingsfleiss allein hilft wenig, wenn die Körpergrösse nicht überdurchschnittlich ist.

Er liebt die Beständigkeit

Benji von Ah ist der Kapitän, der nicht von Bord gehen will. Als wolle er verhindern, dass sich eine Lücke auftut. Er sagt:

«Wenn ich bleibe, dann haben die Jungen noch etwas Zeit, um nachzurücken. Und ich stehe ihnen ja auch gerne zur Seite, wenn ich Tipps geben kann.»

Die Beständigkeit scheint er grundsätzlich zu lieben, beruflich und privat. Seit 15 Jahren arbeitet er als Spezialmonteur bei den SBB. Und mit 35 Jahren wohnt er immer noch zuhause bei seinen Eltern in Giswil.

Freude verspüre er nach wie vor am Schwingen, sagt er, aber dem Körper tue es nicht mehr so gut. «Meine Knie sind definitiv nicht mehr für den Schwingsport gemacht. Ich habe immer wieder Schmerzen», sagt er. In Luzern absolviert er mittlerweile bei Bewegungswissenschaftler Elmar Anliker das Krafttraining. Anliker betreut einige Sportler, darunter auch Skirennfahrer. «Dieses Training ist perfekt für mich, weil es meinem Alter angepasst ist. Ich trainiere nicht mehr mit den schwersten Gewichten», sagt Von Ah.

Doch auch er kann die Zeit nicht anhalten, irgendwann ist auch für Benji von Ah Schluss. «Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Saison meine letzte ist», sagt er. «Das ist ziemlich sicher.» Seine Wortwahl lässt ihm zumindest eine Hintertüre offen.

Schurtenberger ist Favorit Die Kranzfestsaison findet am Sonntag in Kerns ihre Fortsetzung: Das 117. Ob- und Nidwaldner Kantonalfest steht auf dem Programm. Acht Eidgenossen stehen am Start. Der letztjährige Sieger Sven Schurtenberger ist auch in diesem Jahr zu favorisieren. Ob-/Nidwaldner Kantonalfest in Kerns. Spitzenpaarungen, 1. Gang Sven Schurtenberger*** – Kilian von Weissenfluh *** Andi Imhof*** – Christian Gerber*** Benji von Ah*** – Alex Schuler*** Reto Nötzli*** – Erich Fankhauser*** Fritz Ramseier** – Remo Vogel** Ueli Rohrer** – Roman Fellmann** Adrian Steinauer** – Damian Egli** Stefan Arnold** – Dominik Waser** (*** Eidgenosse; **Teilverbands-/Bergkranz)

