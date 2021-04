Selbsttests Urschweizer Apotheken haben den ersten Andrang hinter sich Die Nachfrage nach Selbsttests ist in den Apotheken in Uri, Ob- und Nidwalden gross. Manche Betriebe warten nun auf die nächste Lieferung. Florian Pfister 12.04.2021, 18.09 Uhr

Die Apotheken haben viel zu tun bei der Abgabe von Selbsttests an die Bevölkerung. Symbolbild: Gaetan Bally/Keystone

Eine Person kann alle 30 Tage fünf Schnelltests in Apotheken holen. Das bedeutet einen grossen Mehraufwand für die Mitarbeitenden. In den ersten Tagen war der Andrang gross. So beispielsweise in der Löwen-Apotheke in Sarnen. Inhaber Walter Odermatt hatte am vergangenen Mittwoch mit rund 300 Kunden mehr gerechnet als an normalen Tagen. Es wurden gar 800 mehr. Somit wurden am ersten Tag etwa 4000 Tests abgegeben. «Ein Ansturm war erwartbar. Aber wir rechneten nicht damit, dass gleich so viele Leute kommen würden.» Personen aus anderen Kantonen zählten kaum zur Kundschaft der vergangenen Tage.

Am Freitag konnte die Löwen-Apotheke keine Tests mehr aushändigen. Die nächste Lieferung traf aber bereits am Samstag ein. Eine neue Bestellung sei schon unterwegs, sagt Walter Odermatt. Noch immer sei die Nachfrage gross. Trotz des Ansturms hat Odermatt nicht das Gefühl, dass die Leute nervös sind. «Viele wollen sich einfach von Anfang an mit den Tests abdecken.» Das bedeute aber nicht, dass sich jetzt jeder beeilen müsse, der noch keine Tests abgeholt hat. «Man muss keine Angst haben. Es wird genügend Tests haben», sagt Walter Odermatt.

Auch in Uri gingen die Tests aus

Die Nachfrage war auch bei der Amavita-Apotheke in Altdorf gross. Das führte auch im Kanton Uri dazu, dass nicht immer genügend Tests vorhanden waren. «Innerhalb von ein bis zwei Tagen erhielten wir aber die nächsten Lieferungen», erklärt Apothekerin Kathrin Möhl Ziegler. In Altdorf wurden bisher rund 9000 Tests ausgehändigt. Hauptsächlich waren es Urner, die sie abholten. Momentan hat die Apotheke wieder Selbsttests. Die nächste Lieferung erwartet die Amavita-Apotheke am Mittwoch.

Mitarbeitende müssen die Tests zuerst abpacken

Auch einen grossen Andrang hatte die Apotheke Zelger in Stans zu verzeichnen. «Die Leute mussten nicht lange anstehen», sagt Inhaberin Elisabeth Balbi. Am ersten Tag seien viele Leute in der Apotheke vorbeigekommen. Inzwischen habe sich die Situation etwas beruhigt. «Es ist eine logistische Meisterleistung», erklärt Elisabeth Balbi. «Wir müssen schauen, dass wir immer genug bestellen und diese Anzahl auch geliefert werden kann.» Bisher hat die Apotheke rund 9000 Tests abgegeben. Die Selbsttests werden in Behältern zu 25 Stück geliefert. Die Mitarbeitenden der Apotheke packen diese ab, sodass die fünf Tests speditiv an die Kundschaft abgegeben werden können. «Das gibt recht viel Arbeit», sagt Balbi. Am Montag ging der Apotheke Zelger das Kontingent aus. Nachbestellt hat Elisabeth Balbi bereits, nun wartet sie auf die Lieferung.

Das System funktioniert

Um die Selbsttests abholen zu können, muss man die Krankenkassenkarte vorweisen. Es ist also egal, in welcher Apotheke die Tests bezogen werden. Für Elisabeth Balbi funktioniert dieses System sehr gut. Sie betont, dass die Tests nicht monatsweise geholt werden können, also nicht einmal im April und einmal im Mai. Entscheidend ist der Zeitpunkt, wann man die Tests bezieht. Von da an dauert es 30 Tage, bis man weitere fünf Tests abholen kann. Auch sie sagt, dass es genügend Tests für alle habe und zieht eine positive Bilanz zur bisherigen Abgabe. «Ich muss den Nidwaldnerinnen und Nidwaldnern ein Kränzchen binden. Es ist alles wirklich ruhig abgelaufen.»