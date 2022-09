Serie «Auf ein Foto mit ...» Darum harrt Hobbyfotograf Peter Sidler für ein gutes Bild stundenlang in einem Versteck aus Bild: Dominik Wunderli (Alpnach, 4. September 2022) Peter Sidler fotografiert am liebsten Eisvögel. Auf ein Bild ist der Hobbyfotograf aus Kerns besonders stolz. Stefanie Geske Jetzt kommentieren 15.09.2022, 11.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Wie sind Sie zur Fotografie gekommen?

Peter Sidler: Ich fotografiere seit 1973. Mein Vater hat damals bei der Migros gearbeitet. Er suchte als Verantwortlicher für die «Personalzeitung» einen Fotografen. Als er einen fand, durfte ich mit ihm als Kind mitgehen. Als ich dann den Sohn des Fotografen kennen lernte, welcher gleich alt wie ich war, sind wir zusammen auf eine Fototour gegangen. Er hatte ein eigenes Labor. Dort haben wir anfangs unsere Schwarz-Weiss-Bilder entwickelt und ich hatte je länger, je mehr Freude an der Fotografie. Ich bin seither immer mit der Entwicklung mitgegangen. Heute fotografiere ich mit der Spiegelreflexkamera Sony Alpha 77.

Was fotografieren Sie am liebsten – und warum?

Eindeutig Vögel! Zwar mag ich auch Landschaften, Sonnenauf- und -untergänge. Aber am meisten Freude habe ich, wenn ich einen gewissen Aufwand für ein gutes Foto betreiben muss. Dafür eignen sich Vögel sehr gut, denn die sind relativ schwierig zu fotografieren. Mein damaliger Biologielehrer in der Kanti hat Anfang der 70er-Jahre das Feuer in mir entfacht. So ging ich als Jugendlicher auf Exkursionen. Mit dem Feldstecher ausgerüstet, haben wir nach Vögeln Ausschau gehalten. Mir geht es beim Fotografieren nicht einfach nur darum, abzudrücken. Ich warte gerne lange, bis mir ein gutes Motiv vor die Linse kommt. So kann es passieren, dass ich auch schon mal versteckt drei Stunden lang mit meinem Stativ an einem See sitze und auf wunderschöne Eisvögel oder Bienenfresser warte.

Eisvogel Bienenfresser

Wenn Sie nicht gerade an einem See Eisvögel fotografieren, wo trifft man Sie sonst noch an?

Ich mache gerne ausgedehnte Wanderungen in der Schweiz. Meine Kamera habe ich zwar immer dabei. Aber ich gehe nicht explizit zum Fotografieren auf Tour. Lieber schaue ich mir die Umgebung an und geniesse. Kommt mir dann eine schöne Blume oder eine wunderschöne Landschaft vor die Linse, drücke ich selbstverständlich ab. Auch ausserhalb der Schweiz gehe ich gerne auf Reisen, etwa nach Alaska, Kanada oder Südamerika. Ich möchte ferne Länder und ihre Kulturen kennen lernen. Auf Reisen habe ich die Kamera zwar meistens dabei, nehme sie aber nicht spezifisch mit. Mit meiner Frau habe ich die Abmachung, dass ich nicht wegen jeder Blume ewig lang irgendwo stehen bleibe zum Fotografieren. Damit sie nicht auf mich warten muss, kommt in den Ferien darum oft einfach das Handy zum Einsatz, das geht schneller. Sehen wir beim Wandern einen interessanten Vogel, kommt primär der Feldstecher zum Einsatz.

Was war das Kurioseste, was Sie jemals fotografiert haben?

Anekdoten gibt es nach so vielen Jahren Fotografie sehr viele. Am lustigsten jedoch ist die Erinnerung an eine Island-Reise: Davon erzählen wir heute noch. Gemeinsam mit meiner Tochter habe ich auf dem Bauch liegend Papageientaucher mit dem Teleobjektiv fotografiert. Als ich die Einstellungen an meiner Kamera vornahm, hörte ich immer wieder ein Klopfen. Keiner von uns wusste, wo das herkam. Ich dachte, irgendwas ist mit meiner Kamera nicht gut. Nach mehrmaligem Klopfen schaute ich auf und bemerkte, dass einer der Papageientaucher mit seinem Schnabel gegen mein Objektiv hämmerte. (lacht)

Fotografieren Sie nur privat oder kann man Ihre Bilder auch irgendwo anders noch bestaunen – ausserhalb von luzernerzeitung.ch?

Mit einem Bild von dem erwähnten Papageientaucher-Ausflug habe ich bei einem Wettbewerb der deutschen Zeitung «Fototest» den ersten Preis gewonnen:

Das preisgekrönte Tierporträt vom Fotowettbewerb: ein Papageientaucher in Island. Bild: Peter Sidler

Auch wenn ich monatlich etwa drei bis fünf internationale Wettbewerbe etwa in England, Frankreich oder Italien mitmache – ich fotografiere nicht deshalb. Ich möchte dadurch einfach Rückmeldung zu meiner Technik erhalten und herausfinden, wie gut meine Bilder bei anderen ankommen – und natürlich, ob sie das Zeug zur Veröffentlichung haben. Darum sende ich auch etwa monatlich 15 Bilder bei Ihrer Zeitung ein. Wenn mal eines nicht abgedruckt wird oder es nicht in die Online-Galerie schafft, holt mich das wieder auf den Boden zurück und ich kann weiter an mir arbeiten.

Vor imposanter Natur steht er auch gern einmal vor statt nur hinter der Kamera: Hobbyfotograf Peter Sidler bei einer seiner Island-Reisen im vergangenen Herbst. Bild: zvg

Zeigen Sie Ihre Bilder noch anderswo?

Ich habe einmal überlegt, eine Website zu machen. Aber ich habe mich bewusst dagegen entschieden. Das würde mich in einen Stress reinbringen. Ich möchte keine Erwartungen schüren, dass ich immer wieder neue tolle Bilder präsentiere. Dabei würde der Spass verloren gehen. Auch keines meiner Landschaftsbilder hängt in meiner Wohnung. Nur von meiner Familie, meinen Enkeln – aber die stammen nicht von mir. Mir geht’s beim Fotografieren darum, meine Technik aufgrund von Rückmeldungen zu verbessern. Aber ich habe auch schon schöne Bilder an Postauto Schweiz oder die SBB für ihr Archiv geschickt. Dafür erwarte ich aber nichts. Es ist eher ein Dank dafür, dass die Busse und Züge, die ich oft für meine Ausflüge benutze, (fast) immer pünktlich sind. Aus anderen Ländern wie etwa Thailand ist man anderes gewöhnt. Da habe ich auch schon mal drei Stunden auf den Zug gewartet – hierzulande brechen die Leute schon bei drei Minuten Verspätung in Panik aus. Wir sind schon extrem verwöhnt.

Warum schicken Sie Ihre Bilder so zahlreich und regelmässig an uns?

Das ist eine Art Ausgleich zu den sonst nicht so erfreulichen News auf dem Portal. Durch meine Bilder kann ich anderen die Welt durch meine Linse zeigen. Und ich sehe anhand der anderen Leserbild-Einsender die Welt durch ihre Augen. Daraus hole ich auch oft meine Inspiration: Gerne klicke ich die Galerien durch. Gibt’s ein tolles Bild von einem Ort, sage ich dann manchmal zu meiner Frau: «Schau, da waren wir auch schon lange nicht mehr!» Und dann kann es passieren, dass wir genau an diesen Ort wandern. Ich habe ja in meinem Alter die Zeit dafür, irgendwie muss man die ja füllen. (lacht)

Eine Auswahl von Peter Sidlers Bilder:

Der Raps erfreut uns mit seinen satten Farben. Peter Sidler (Luzern,

20. April 2022) Wie eine Schlange wälzt sich das Unwetter über den Kanton Obwalden. Peter Sidler (Kerns, 31. Juli 2021) Wunderschöne Abendstimmung erleuchtet Pilatus und die Berge Obwaldens. Peter Sidler (Kerns, 20. Juli 2022) Nach langem Warten lässt er sich endlich blicken: In diesem Geäst versteckt sich irgendwo ein Eisvogel. Peter Sidler (Alpnachersee) Kurz vor Sonnenuntergang präsentieren sich Pilatus und benachbarte Berge oberhalb des Nebels. Peter Sidler (Rigi, 21. Dezember 2021) Immer alles im Blickfeld und trotzdem einen kühlen Platz innehaben. Peter Sidler (Rifferswil ZH, 14. Juli 2022) Wunderschön anzuschauen der farbenprächtige Bienenfresser. Er könnte glatt als Specht durchgehen und wird fälschlicherweise oft als «Bienenspecht» bezeichnet, obwohl er nicht zu den Spechten gehört. Der Bienenfresser gehört zu den in Afrika überwinternden Zugvögeln. Diesen hier hat Peter Sidler im Wallis aufgenommen. Peter Sidler (Pfyn) Der Schneefall bis tief in die Niederungen hat wiederum eine Märchenlandschaft gezaubert. Peter Sidler (Rickenbach LU, 5. Januar 2022) Auf ihn wartet Peter Sidler auch gerne mal etwas länger: Ein Eisvogel, aufgenommen am Alpnachersee. Peter Sidler (Alpnachersee) Die Sonnenstrahlen erfreuen die Nacht nach einer bitterkalten Nacht. Peter Sidler (Kerns, 17. Januar 2022) Schon am zweiten Novembertag erfreut uns ein Regenbogen und will uns Glück bringen. Peter Sidler (Kerns, 2. November 2021) Der Föhn zeichnet herrliche Wolkenbilder in den Himmel. Peter Sidler (Kerns, 4. Oktober 2021) Ein wunderschöner Morgen begrüsst uns mit viel Neuschnee und klirrender Kälte. Peter Sidler Grosses Stelldichein der Bäume nach dem unerwarteten Schneefall. Peter Sidler (Rickenbach LU, 5. Januar 2022) Die angekündigte Front ist schon da! Peter Sidler (Kerns, 30. Juli 2021) Der Eichelhäher verbringt den Nachmittag im kühlen Wald. Peter Sidler (Sihlwald, 13. Juli 2022) Herrliche Abendstimmung, was bringt uns wohl der morgige Tag? Peter Sidler (Geiss bei Menznau, 19. Januar 2022) Stolz spiegelt sich der Pilatus im Vierwaldstättersee. Peter Sidler (Alpnach, 3. Februar 2022) Der stolze Baum! Peter Sidler (Geiss bei Menznau, 19. Januar 2022) Kalte Nächte packen die Pflanzen in einen Eismantel. Peter Sidler (Alpnachersee, 3. Februar 2022) Das Brienzer Rothorn als Kulisse für einen spektakulären Sonnenuntergang. Peter Sidler (Kerns, 24. Januar 2022) Damit man diese schöne Landschaft geniessen kann, ist man froh über eine gute Postauto-Verbindung. Peter Sidler (Oberrickenbach NW, 11. Februar 2022) Ein Rotmilan auf Beutefang. Peter Sidler (Wauwilermoos, 10. Februar 2022) Herrlicher Farbenkontrast nach Neuschnee in der Nacht. St. Joder Kapelle oberhalb Grafenort mit Brisen im Hintergrund. Peter Sidler (Grafenort, 12. Februar 2022) Die Sonne hat den letzten Schnee geschmolzen und die Märzenbecher freuts. Peter Sidler (Engelbergertal, 10. März 2022) Der Sahara-Staub ist wieder unterwegs. Peter Sidler (Kerns, 15. März 2022) Die natur beglückt uns jeden Tag mit neuen Kunstwerken. Peter Sidler (Kerns, 28. März 2022)

Die besten Bilder unserer Leserinnen und Leser im Monat September:

Die Herbstzeitlose kennt man auch unter dem Namen Wintergruss. Ob dies sich bewahrheitet, werden die nächsten Tage zeigen. Bild: Hans Burch (

Engelberg, 13. September 2022) Die kleine durstige Spinne freut sich über das Wasser am Grashalm. Bild: Petra Jung (

Hämikon, 13. September 2022) Diese prächtige Start in den heutigen Tag mit einem Blick in die neu verschneiten Berner Alpen konnte man um ca. 07.30 Uhr geniessen. Bild: Margrith Imhof-Röthlin (Meggen, 13. September 2022) Wie UFOS prangen Föhnwölklein über Fronalpstock und Niederbauen. Bild: Sepp Bernasconi (

Buochs, 13. September 2022) Nochmals ein strahlender Spätsommertag beim Bootshafen am Sempachersee. Bild: Urs Gutfleisch (Sursee/LU, 13. September 2022) Strahlender Sonnenschein im Naturschutzgebiet Zellmoos am Sempachersee. Bild: Urs Gutfleisch (Sursee/LU, 13. September 2022) Traumhaftes Spätsommerwetter am Sempachersee. Bild: Urs Gutfleisch (Sursee/LU, 13. September 2022) Es herbschtelet z Rüediswil äne a de Grindelstross. Bild: Urs Amrein (

Rüediswil, 13. September 2022) Die Natur als Gestalterin. Schöne Begegnung im Wald. Wenn auch nicht essbar, sind die Pilze ein Hingucker. Bild: Werner Walker (

Unterägeri, 13. September 2022) Ein schönes Exemplar eines Steinpilzes. Bild: Werner Walker (

Unterägeri, 13. September 2022) Ballonfahrt im Abendhimmel - den Schwalben gefällt es auch. Bild: Josef Lustenberger (

Wolhusen, 13. September 2022) Erstaunlich, nach diesem trockenen und heissen Sommer so viele und grosse Früchte an unserem Quittenbaum! Bild: Hermann Stutz-Reding (13. September 2022) Herrlich wie sich dieser Strauch langsam aber sicher immer mehr in den herbstlichen Farben zeigt. Bild: Margrith Imhof-Röthlin (Meggen, 13. September 2022) Engelberg Schwand Titlis von der schönsten Seite. Bild: Heidi Häcki- Müller (

Engelberg, 13. September 2022) Cham am See – das isch so mega schön, das wotsch eifach immer wieder gseh. Bild: Margrith Imhof-Röthlin (13. September 2022) Die Schnecke hat sich im herbstlichen Umfeld eingehäuselt. Bild: Claire Calcagni-Müller (Rickenbach, 13. September 2022) Von einem langen, arbeitsreichen Leben geformte Hände. Bild: Stefan Kunz (Flühli, Entlebuch, 13. September 2022) Ein Birkhahn. Bild: Marianne Schmid (Habkern, 12. September 2022) Sonnenuntergang durchs Schilf am Sempachersee. Bild: Cornelia Zwyssig (Sempach, 12. September 2022) Ein besonders schönes Exemplar eines Fliegenpilzes. Bild: Rita Hofstetter (Unterägeri, 12. September 2022) Unterwegs im Abendrot. Bild: Daniel Hegglin (Zug, 12. September 2022) Das Spektakel beginnt: wie gestern von Meteo angekündigt, liegt Bodennebel. Hier bei Sonnenaufgang im Wauwilermoos. Bild: Priska Ziswiler-Heller (

Wauwilermoos LU, 12. September 2022) Das Spektakel beginnt: wie gestern von Meteo angekündigt, liegt Bodennebel. Hier bei Sonnenaufgang im Wauwilermoos. Bild: Priska Ziswiler-Heller (

Wauwilermoos LU, 12. September 2022) Die Äpfel sind reif! Süss und saftig, am liebsten würde man gleich reinbeissen!. Bild: Petra Jung (

Hämikon, 12. September 2022) Ein traumhaft schöner Herbstabend über Sempach mit den Zentralschweizer Bergen und der Rigi. Bild: Urs Amrein (

Sempach, 12. September 2022) Sonnenblumen verschiedenster Art oberhalb von Sempach. Bild: Urs Amrein (

Sempach, 12. September 2022) Drei Heissluftballons über dem Sempachersee im Gegenlicht gegen das schöne, grosse Sonnenblumenfeld. Bild: Urs Amrein (

Sempach, 12. September 2022) Intensiver Verkehr in der Luft. Bild: Josef Habermacher (Rickenbach, 12. September 2022) Woher diese Marienkäfer-Larve im dritten Larvenstadion wohl auf diese riesige Sonnenblume gekommen ist? Bild: Urs Amrein (

Sempach, 12. September 2022) Das Motorschiff Zug vor einer eindrücklichen Kulisse auf der kurzen Fahrt vom Hafen zum Bahnhofsteg. In Kürze wird es als Salsa Schiff zur Abendrundfahrt auslaufen. Bild: Erich Würgler (Zug, 12. September 2022) Wer hat dieses schiere Chaos am Himmel noch im Griff? Bild: Niklaus Rohrer (Luzern, 12. September 2022) Strahlender Sonnenschein beim Seefeld Park am Sarnersee. Bild: Urs Gutfleisch (

Sarnen/OW, 12. September 2022) Herrliches Spätsommerwetter am Sarnersee. Bild: Urs Gutfleisch (

Sarnen/OW, 12. September 2022) Das Boot "Seestern" am Ankerplatz des Sarnersees. Bild: Urs Gutfleisch (

Sarnen/OW, 12. September 2022) Wunderbarer Herbstschmuck. Bild: Josef Lustenberger (

Wolhusen, 12. September 2022) Das Wauwiler Moos ist geradezu prädestiniert für Sonnenaufgänge mit Nebelschleier. Bild: Irene Wanner (

Egolzwil, 12. September 2022) Ein Baum noch voll mit Obst behangen. Bild: Josef Habermacher (

Rickenbach, 12. September 2022) Ein wahres Herbstwunder. Bild: Josef Lustenberger (

Wolhusen, 12. September 2022) Firmenausflug mit Rodeln auf der Alpgschwänd, Aussicht auf Vierwaldstättersee. Bild: Mario Calcagnini (

Alpgschwänd, 12. September 2022) Ein verheissungsvoller Start in die neue Woche! Bild: Niklaus Rohrer (Luzern, 12. September 2022) Die ersten Herbstboten sind schon da. Bild: Claire Calcagni-Müller (Rickenbach, 12. September 2022) Septembersonne. Bild: Eveline Schwarzenberger (Rotkreuz, 11. September 2022) Es wird langsam Herbst. Bild: Eveline Schwarzenberger (Rotkreuz, 11. September 2022) Eintägiger Erntevollmond über dem Tierberg. Bild: Xaver Husmann (Rain, 11. September 2022) Noch blüht es wunderbar im Schlosspark Hallwil. Bild: Isidor Rösch (11. September 2022) Noch blüht es wunderbar im Schlosspark Hallwil Bild: Isidor Rösch (11. September 2022) Pilatus im Schaumbad. Bild: Remo Roellin (Merlischachen, 11. September 2022) Späte Rosen blühen oft am schönsten. Bild: Claire Calcagni-Müller (Menziken, 11. September 2022) Farbtupfer im Wald. Bild: Claire Calcagni-Müller (Menziken, 11. September 2022) Bald sind die Tage des Sommerflors gezählt Bild: Claire Calcagni-Müller (Rickenbach, 11. September 2022) Vom Eugenisee aus... Bild: Roli Köchli (Engelberg, 11. September 2022) Eintägiger Erntevollmond über dem Tierberg. Bild: Xaver Husmann

(Rain, 11. September 2022) Immer wieder ein Blickfang - die «Goldene Acht» Bild: Bruno Schuler

(Buochs, 11. September 2022) Wespenspinne (Argiope bruennichi) am Rand des Römerweg. Bild: Simon Weibel

(Ottenhusen, 11. September 2022) Fressen Ameisen Blattläuse? Nein, Ameisen fressen keine Blattläuse, tatsächlich verteidigen sie die Läuse sogar gegen Fressfeinde, um sich den Honigtau zu sichern. Diese Ameise hier hat gerade einen grossen Tropfen davon bekommen. Bild: Petra Jung

(Hämikon, 11. September 2022) Eine Binsenjungfer lässt sich von der Herbstsonne aufwärmen. Bild: Bruno Schuler

(Buochs, 11. September 2022) Die Hornisse, ein nützliches und friedliches Tier, wenn man sie in Ruhe lässt. Bild: Heiri Süess

(Lorzentobel, 11. September 2022) Herrliches Spätsommerwetter mit einigen Restwolken am Morgenhimmel. Bild: Urs Gutfleisch

(Malters, 11. September 2022) Herrliches Spätsommerwetter mit herbstlicher Morgenstimmung. Bild: Urs Gutfleisch

(Malters, 11. September 2022) Spiegelung der Morgensonne im Teufenweiher Bild: Sandra Waldispühl (Neuenkirch, 11. September 2022) Steht uns ein schöner Herbstsonntag bevor? Bild: Niklaus Rohrer (Luzern, 11. September 2022) Ein unbeschreiblicher Glücksmoment die beiden Rehkitz beobachten zu können und dabei unendeckt bleiben. Bild: Gregor Jakober (Alpnach, 11. September 2022) Der Herbst treibt Schabernack! Bild: Stefan Kunz (Meggen, 11. September 2022) Ein erster Lichtzauber an den frisch verschneiten Berneralpen. Bild: Gregor Jakober (Alpnach, 11. September 2022) Diese Rose "Gloria-dei" blüht zum dritten Mal. Bild: Josef Habermacher (Rickenbach, 11. September 2022) Ein Pracht Exemplar gefunden, Krause Glucke oder fette Henne .ca 50cm Durchmesser! Eine wahre Delikatesse! Bild: Vinzenz Blum (Egolzwil, 10. September 2022) Goldene Blumenpracht am Wegesrand Bild: Hermann Stutz-Reding (Schönegg, 10. September 2022) Die Apfelsorte «Berner Rosen» ist ein Zufallssämling aus dem Kanton Bern. Das Fleisch ist sehr saftig und schmeckt angenehm, süss-weinsäuerlich mit kräftigem, himbeerartigem Gewürz. Bild: Peter Helfenstein (Hergiswi bei Willisau, 10. September 2022) Das Federkleid des Gänsesägers - hier ein Weibchen - passt gut zum Farbenspiel des Wassers in der Kleinen Emme bei Schüpfheim. Bild: Franz Portmann (Schüpfheim, 10. September 2022) ES ist wieder Zeit der Pilze Bild: Irene Wanner (Schötz, 10. September 2022) Auch Bruder Fritschi mit seiner Fritschene gesellten sich unter das zahlreiche Publikum anlässlich der offenen Museggtürme Bild: Xaver Husmann (Luzern, 10. September 2022) Wechselhaftes und windiges Wetter an diesem Samstag. Bild: Urs Gutfleisch (Malters, 10. September 2022) Fast bedrohlich verabschiedet sich das Brienzer Rothorn in die Nacht. Bild: Peter Sidler (Kerns, 10. September 2022) Herbstliche Ambiance! Bild: Josef Habermacher (Rickenbach, 10. September 2022) Geisterhafte Vollmondnacht Bild: Josef Lustenberger (Wolhusen, 10. September 2022) Der Regen hinterlässt an diesem Blatt seine wunderschönen perlenartigen Spuren. Bild: Margrith Imhof-Röthlin (Meggen, 10. September 2022) Die stark giftigen Herbstzeitlosen werden auch mit den herbstblühenden Krokussen verwechselt. Bild: Brigitta Suter (Meggerwald, 10. September 2022) Die Kapellbrücke mit dem Wasserturm zeigt sich in den schönsten Farben. Bild: Urs Gutfleisch (Luzern, 9. September 2022) Unser Hausberg, der Pilatus, mit dem Weiler Honig im Vordergrund, wird von der Sonne beleuchtet. Bild: Urs Amrein (Ruswil, 9. September 2022) Ein junger Distelfink sieht ja von vorne - noch ohne rot am Kopf - fast eher aus wie ein Spatz. Aber am Schwanzgefieder erkennt man gut , dass es ein Distelfink ist. Einfach erstaunlich, dass die auf den so spitzen und scharfen Karden mit ihren Füsschen überhaupt stehen können! Bild: Urs Amrein (Ruswil, 9. September 2022) Letzte Sonnenstrahlen über dem Dietschiberg mit dem Kloster Gerlisberg. Bild: Niklaus Rohrer (Luzern, 9. September 2022) Die Sonnenuntergänge zaubert herrliche Farben in die Landschaft. Bild: Peter Sidler (Kerns, 9. September 2022) Farbenprächtige Blumen am Luzerner Pier! Bild: Sandra Waldispühl (Luzern, 9. September 2022) Sonnenuntergang. Bild: Roland Widmer (Zug, 9. September 2022) Da zieht was auf: Die Ruhe vor der Sturm- bzw. Regenfront. Bild: Urs Gutfleisch (Malters, 9. September 2022) Nach Sonnenuntergang gibt es jetzt wieder Kürbissuppe! Bild: Vinzenz Blum (Egolzwil, 9. September 2022) Abendstimmung über dem Sempachersee. Bild: Cornelia Zwyssig (Sempach, 8. September 2022) Jugendstil-Hotel Paxmontana Flüeli Ranft im Abendlicht. Bild: Niklaus Halter (Sarnen, 8. September 2022) Einfach Kraftort... Bild: Hardy Konzelmann (Holderchäppeli, 8. September 2022) Einige Tage vor dem Vollmond. Bild: Hardy Konzelmann (Obernau, 8. September 2022) Raupe von der Ampfer-Rindeneule. Bild: André Egli (Ettiswil, 8. September 2022) Nicht geniessbar, aber eine sehr schöne Begegnung. Bild: Gregor Jakober (Alpnach, 8. September 2022) Mit einem attraktiven Federkleid sucht die junge, aufmerksame Wacholderdrossel im Rasen eifrig nach Würmern, Insekten und reifen Vogelbeeren. Bild: Franz Portmann (Escholzmatt, 8. September 2022) Kürbisse sind überall beliebt. Bild: Isidor Rösch (Zell, 7. September 2022) Ende gut - alles gut; Ohne Gerüst nach der Renovation sieht das "Märchen-Schloss" beim Meggenhorn einfach besser aus. Bild: Margrith Imhof-Röthlin (Meggenhorn, 7. September 2022) Am Waldweiher mit spiegelnden Tannenspitzen. Bild: Josef Habermacher (Gontenschwil, 7. September 2022) Farblich perfekt abgestimmt. Bild: Raimund Erni (Luzern, 9. September 2022) Nach dem Regen... Bild: Fritz Bättig (Ostergau bei Willisau, 7. September 2022) Gewitter über dem Zugerberg. Bild: Daniel Hegglin (Zug, 6. September 2022) «Es freut mich immer wieder, wenn ich auf der Schrattenfluh die Alpenschneehühner antreffe.» Bild: Marianne Schmid (Schrattenfluh, 6. September 2022) Es ist wieder Kürbiszeit. Bild: Stefan Kunz (Meggen, 6. September 2022) Der Bogen war überspannt. Bild: Niklaus Halter (Sarnen, 6. September 2022) Ein Distelfink füllt sich seinen kleinen Magen. Bild: Urs Amrein (Ruswil, 6. September 2022) Schon fast mystische Stimmung im Wald mit vielen Pilzen. Bild: Peter Sidler (erns, 6. September 2022) Langsam aber sicher wird die Umgebung bunter. Bild: Margrith Imhof-Röthlin (Meggen, 6. September 2022) Die Rinder geniessen noch das spät sommerliche Wetter. Bild: Vinzenz Blum (Planggenalp, 6. September 2022) Furchige Abhänge bei den Walenstöcke. Bild: Vinzenz Blum (Bannalp, 6. September 2022) Herbstliche Idylle beim Bannalpsee. Bild: Vinzenz Blum (Bannalp, 6. September 2022) Vereinzelte Sonnenblumen, Hafer, Inkarnat-Klee, auch Blutklee genannt, und viele verschiedene andere Pflanzen in den «tieferen Etagen» dieser eigenartigen Landwirtschaftsfläche oberhalb von Sempach , wohl eine Art Gründüngung? Bild: Urs Amrein

(Sempach, 5. September 2022) Diese seltsam anmutende, aber super schöne Landwirtschaftsfläche oberhalb von Sempach mit Hafer, Inkarnat-Klee, auch Blutklee genannt, und vielen anderen Pflanzenarten in den «tieferen Etagen», unter den vereinzelten Sonnenblumen, ist irgendwie mal was anderes. Bild: Urs Amrein

(Sempach, 5. September 2022) Steinböcke auf dem Pilatus. Bild: Walter Buholzer

(Pilatus, 6. September 2022) Begehrt sind unsere Feigen, bei Mensch, Insekten, Vögel wie etwa bei diesem Erlenzeisig. Bild: Gregor Jakober

(Alpnach, 6. September 2022) Der unbekannte Vogel, mit dem grünen Schwanz! Bild: Josef Habermacher

(Gontenschwil, 6. September 2022) Ein majestätischer Morgengruss gibt Hoffnung auf einen prächtigen Spätsommertag. Bild: Niklaus Rohrer

(Luzern, 6. September 2022) Der Pilatus, über ihm der zunehmende Mond, bei herrlicher Abendstimmung kurz nach Sonnenuntergang, mit roten Rösali auf dem Eichberg. Bild: Urs Amrein

(Eichberg, 5. September 2022) Fliegende Libellen sind relativ schwierig zu fotografieren, heute hatte ich gleich mehrere Glückstreffer. Libellen sind wunderschöne und mystische Wesen. Bild: Albert Deak

(Luzern, 5. September 2022) Saftige Wiese vor dem von den letzten Sonnenstrahlen beleuchteten Pilatus und dem Halbmond. Bild: Sandra Waldispühl

(Neuenkirch, 5. September 2022) An diesem Baum zeigen sich ganz viele Quitten, bis sie irgendwann geerntet werden. BIld: Margrith Imhof-Röthlin

(Sunnehöfli Küssnacht, 5. September 2022) Ein ganz spezieller, feuriger Kleiner Feuerfalter. Bild: Josef Lustenberger

(Wolhusen, 5. September 2022) Das Kleine Wiesenvögelchen (auch Heufalter) kann hier viele Blüten besuchen. Bild: Josef Lustenberger

(Wolhusen, 5. September 2022) Der Mauerfuchs - ein Kunstwerk der Natur! Bild: Josef Lustenberger

(Wolhusen, 5. September 2022) Die Pilatuskette spiegelt sich auf dem Wasser des Steinibühlweihers. Bild: Urs Amrein

(Sempach, 4. September 2022) Ein Teichhuhn auf Landgang am Ufer des Steinibühlweihers ob Sempach. Bild: Urs Amrein

(Sempach, 4. September 2022) Eine super friedliche Stimmung am Steinibühlweiher kurz vor Sonnenuntergang. Bild: Urs Amrein

(Sempach, 4. September 2022) Wunderschöne Reflektionen auf dem Steinibühlweiher- Bild: Urs Amrein

(Sempach, 4. September 2022) Ei Frede öber em Steinibüeweiher. Bild: Urs Amrein

(Sempach, 4. September 2022) Schön verzierte Wiesen. Bild: Josef Habernacher

(Gunzwil / Saffental, 5. September 2022) Ei Frede öber em Steinibüeweiher. Bild: Urs Amrein

(Sempach, 4. September 2022) Herrliches Spätsommerwetter am Tutensee. Bild: Urs Gutfleisch

(Menznau, 5. September 2022) Wer darf wohl als Nächstes Huckepack bei Mama Haubentaucher? Bild: Brigitta Suter

(Luzern, 5. September 2022) Ein farbenfroher, freundlicher Morgenhimmel zum Start in die neue Woche. Die Wetteraussichten sind recht verheissungsvoll. Bild: Niklaus Rohrer

(Luzern, 5. September 2022) Sonntagnachmittag auf dem Zugersee. Bild: Jan Schlatter

(Zugersee, 5. September 2022) Die Tautropfenzeit ist aus fotografischer Sicht fantastisch - überall funkelt und glitzert es am Morgen! Bild: Petra Jung

(Hämikon, 5. September 2022) Ein Duett sorgt mit wunderschönen Alphornklängen am Sonntagabend am Steinibühlweiher ob Sempach für eine sehr schöne Stimmung. Bild: Urs Amrein

(Sempach, 4. September 2022) Feuerspeiender Drache über dem Luzerner Hinterland Bild: Ledi Herzog

(Willisau, 5. September 2022) E chline Spatz am sönnele an der Änziwegere Willisau. Bild: Ledi Herzog

(Willisau, 5. September 2022) Unser Barbet Welpe, Globi vom Seilihus (18 Wochen alt ) bei den Kühen im Luzerner Hinterland Bild: Ledi Herzog

(Willisau, 5. September 2022) Halbmond über Willisau, Zeit 20:09. Bild: Ledi Herzog

(Willisau, 5. September 2022) Das Morgenturnen stand bei diesem übermütigen Pferd auf dem Programm. Bild: Margrith Imhof-Röthlin

(Cham, 5. September 2022) Immer wieder schön. Der Sendeturm in Beromünster. Bild: Joseph Brunner

(Beromünster, 5. September 2022) Luzerns Hausberg vom Wasser aus. Bild: Emil Bucher

(Vierwaldstättersee, 5. September 2022) Wunderschöne Aussicht über den Zugersee! Bild: Esther Staub-Arnold

(Seepromenade Zug, 5. September 2022) Morgenstimmung am Zugersee: Unten Wasser, oben Wasser und dazwischen die beiden Hochhäuser von Zug. Bild: Jutta Weibel

(Badi Hünenberg, 4. September 2022) Zauberhafte Stimmung nach dem Sonnenuntergang. Bild: Sandra Waldispühl

(Sempachersee, 4. September 2022) Der Lensball ermöglicht eine scheinbar auf dem Kopf stehende Welt, die im Innern der Glaskugel gefangen ist. Bild: Xaver Husmann

(Sempach, 4. September 2022) Hier wird das Sprungbrett für das Red Bull Cliff Diving befestigt. Bild: Martin Häfeli

(Sisikon) Traumhaft schöne Morgenstimmung mit Blick auf die Rigi und den Vierwaldstättersee. Bild: Urs Gutfleisch (Sonnenberg, 4. September 2022) September-Abendstimmung am Zugersee. Bild: Esther Staub (Zug, 4. September 2022) Blickfang im herbstlichen Garten: Physalis, auch Lampionblume genannt. Bild: Priska Ziswiler-Heller (Ettiswil, 4. September 2022) Mystische Morgenstimmung über der Rigi und dem Vierwaldstättersee. Bild: Urs Gutfleisch (Sonnenberg, 4. September 2022) Farbenfrohe Abendstimmung im Hohlgassland. Bild: Thea Götte (Küssnacht, 4. September 2022) Beeindruckendes Farbenspiel der Natur, bevor die Sonne hinter dem Hügel erscheint. Bild: Irene Wanner (Sursee, 4. September 2022) Der Regen kann den Fischern nichts anhaben. Bild: Irene Wanner (Sursee, 4. September 2022) Richtiges Chilbiwetter. Bild: Peter Bumbacher (Rickenbach, 4. September 2022) Der Herbst ist da. Bild: Claire Calcagni-Müller (Rickenbach, 4. September 2022) Ein schwarzer Käfer auf dem Sonntagsspaziergang. Bild: Claire Calcagni-Müller (Buochs, 4. September 2022) Der Name dieses schmucken Schmetterlings lautet «Goldene Acht». Bild: Bruno Schuler (Luzern, 4. September 2022) Trotz der massiven Flügelbeschädigungen konnte dieser Bläuling noch ganz flott fliegen. Bild: Bruno Schuler (Buochs, 4. September 2022) Wolkenfantasie am Abendhimmel. Bild: Niklaus Rohrer (Luzern, 4. September 2022) Sommer und Herbst begrüssen sich als Nachbarn. Bild: Josef Habermacher (Gontenschwil, 4. September 2022)) Ein prächtiger Regenbogen über Buochs/Ennetbürgen. Bild: Hans-Peter Schibli (Buochs, 3. September 2022) Hauhechel-Bläuling beim Ausruhen. Bild: André Egli (Ettiswil, 4. September 2022) Die Gewitter nehmen an Intensität wieder zu. Bild: Peter Sidler (Kerns, 3. September 2022) Es ist wieder die Zeit der traditionellen Alpabzüge angebrochen, wie auf dem Bild die hübsch geschmückten Kühe von der Alp Stäfeli, Attinghausen. Bild: Hans Burch (Engelberg, 3. September 2022) Wolkenfratze über dem Bergwald am Ägerisee. Bild: Doris Curiger (Morgarten, 3. September 2022) Regenwolken ziehen im Hintergrund vorbei. Bild: Roland Widmer (Zug, 3. September 2022) Herrlicher Blick auf die Stadt Luzern Bild: Ursula Kellermüller (Luzern, 3. September 2022) Es ist alles feucht und den Farben nach beurteilt hat der Herbst schon Einzug gehalten, am Schächbeler Waldrand. Bild: Urs Amrein

(Ruswil, 3. September 2022) Mit dem Regenbogen hat es in Alpnachstad nicht geklappt, dennoch bin ich mit dem herbstlichen Stimmungsbild zufrieden. Bild: Gregor Jakober (3. September 2022) Geheimnisvolle Morgenstimmung im Wauwilermoos. Täglich wechselt das Licht und die Stimmung bei Sonnenaufgang im Moos. Bild: Priska Ziswiler (Ettiswil, 3. September 2022) Kleiner Kletterkünstler! Bis ganz hoch hinauf ist diese kleine Schnecke geklettert. Bild: Petra Jung

(Hämikon, 3. September 2022) Chilbizeit. Bild: Irene Troxler (Sursee, 3. September 2022) In der Fotografie wird der Begriff Bokeh verwendet für einen unscharfen Hintergrund, welche mit lichtstarken Objektiven erzeugt wird. Das menschliche Auge nimmt solche Situationen ganz anders wahr. Bild: Peter Sidler (Kerns, 3. September 2022) Ein Flaschenstäubling sucht Schutz unter einem Ahornblatt. Bild: Peter Sidler

(Kerns, 3. September 2022) Das gemischte Wettermenu garniert mit Wolken und Regen. Bild: Niklaus Rohrer (Luzern, 3. September 2022) Chrysanthemen huldigen dem Pilatus. Bild: Niklaus Rohrer

(Luzern, 3. September 2022) Wunderschöne Morgenstimmung mit Seerauch am Steinibühlweiher. Bild: Urs Gutfleisch

(Sempach, 3. September 2022) Wunderschöne Morgenstimmung am Steinibühlweiher. Bild: Urs Gutfleisch (Sempach, 3. September 2022) Die letzten Sonnenstrahlen nach dem Regen beleuchten das Brienzer Rothorn und seine Nachbarberge. Bild: Peter Sidler

(Kerns, 3. September 2022) Nach dem Regen.. Bild: Silvana Hürlimann

(Seebrücke, 2. September 2022) Momentan zieht der Mond seine Bahn entlang dem Pilatus. Bild: Raimund Erni (Luzern, 2. September 2022) Sonnenuntergang zwischen den Nassen. Bild: Pepita Krucker-Hurtado (2. September, 2022) Ganz spezielle Stimmung nach Regen und Donner. Bild: Peter Sidler

(Kerns, 2. September 2022) Die Herbstlichen Pilze verzaubern den Wald! Bild: Vinzenz Blum (Egolzwil, 2. September 2022) Ein friedliches Rind beim Sonnenaufgang! Bild: Vinzenz Blum (Wauwilermoos, 2. September 2022) Eine Prise Herbst Bild: Stefan Kunz

(Meggen, 2. September 2022) Morgenstimmung über dem Vierwaldstättersee Richtung Brunnen. Bild: Cornelia Zwyssig

(Beckenried, 2. September 2022) Idyllische Spätsommerstimmung bei der Weiherlandschaft Ostergau. Bild: Urs Gutfleisch (Willisau, 2. September 2022) Nächtlicher Verkehr auf der Südstrasse/Zugerstrasse festgehalten mit langer Belichtungszeit. Bild: Ernst Rohrer (Baar, 2. September 2022) Suurstoffiareal bietet für das Auge sehr viel. Das Hochhaus spiegelt sich in einem der angelegten Brunnen. Bild: Ernst Rohrer

(Rotkreuz, 2. September 2022) Herbstlicher Sonnenaufgang. Traumhaft. Bild: Irene Wanner (Wauwilermoos, 2. September 2022) Der Kleine Feuerfalter umgeben von schöner Natur. Bild: Josef Lustenberger (Wolhusen, 2. September 2022) Ein Bläuling guckt mich schräg an. Bild: Josef Lustenberger

(Wolhusen, 2. September 2022) Herbstliche Morgenstimmung im Wauwilermoos. Bild: André Egli (Wauwilermoos, 2. September 2022) Holz ist heimelig und so "härzig" in Szene gesetzt erst noch wunderschön. Bild: Margrith Imhof-Röthlin (Zugerberg, 2. September 2022) Hallo Herbst! Bild: Roland Widmer (Zugersee, 1. September 2022) Ankunft der Gallia in Brunnen in Richtung Luzern vor den Felsen der Axenstrasse. Bild: Roli Köchli (Brunnen, 1. September 2022) Sonnenuntergang mit Blick von Emmetten in Richtung Luzern. Bild: Roli Köchli (Emmetten, 1. September 2022) Immer wieder schön! Bild: Peter Bumbacher (Luzern, 1. September 2022) Ein Bläulinge-Pärchen geniesst den ersten Herbsttag. Links ist das Weibchen, rechts ist das Männchen. Bild: Josef Lustenberger (Wolhusen, 1. September 2022) Schöne Hagebutten der Kartoffelrösali, auch Kamtschatka-Rosen genannt, in der Nachmittagssonne. Bild: Urs Amrein (Ruswil, 1. September 2022) Rot ist und bleibt die Farbe der Liebe. Bild: Margrith Imhof-Röthlin (Küssnacht, 1. September 2022) Auf der Lauer oder sich am Erholen von der «Herumfliegerei»? Bild: Margrith Imhof-Röthlin (Küssnacht, 1. September 2022) Ist das nicht zauberhaft schön? Ein Leiterwagen geschmückt mit Blumen. Bild: Urs Gutfleisch

(Entlebuch, 1. September 2022) Herrlicher Ausblick vom Renggpass im Entlebuch/LU. Bild: Urs Gutfleisch

(Entlebuch, 1. September 2022) Einfach schön die Bergwelt mit dem Stausee. Bild: Cornelia Zwyssig (Göscheneralp, 1. September 2022) Spätsommerstimmung. Bild: Stefan Kunz (Meggen, 1. September 2022) Die intensiven Farben verleihen Hibiskus ein exotisches., fernöstliches Flair. Bild: Stefan Kunz (Meggen, 1. September 2022) Äs herbschtelet: Wer die Wahl hat, hat die Qual. Bild: Margrith Imhof-Röthlin (Meggen, 1. September 2022) Nun hängen die Früchte wieder grün leuchtend an den Kastanienbäumen. Ein Gaumenschmaus im Herbst, auf den man sich schon bald freuen kann. Bild: Anita Röllin (Tessin, 1. September 2022) Sonnenuntergang über dem Hundsrücken. Bild: Brigitta Suter (Ebikon. 1. September 2022)

