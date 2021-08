Frauen am Herd: Eine Wirtin aus Alpnach mit zwei Herzen

Serie Frauen am Herd: Eine Wirtin mit zwei Herzen in der Brust Trendige Küche für junge Leute oder edle Gastronomie für Feinschmecker – Judith Angele von der Krone Alpnach lebt beides voll aus. Herbert Huber 08.08.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Was für eine Begegnung. Den Tipp, die quirlige und aufgeschlossene Wirtin in der Krone Alpnach zu besuchen, erhielt ich von einem Nidwaldner Freund. Notabene einem Feinschmecker. So besuchte ich Judith Angele in ihrer «Krone», wo sie seit neun Jahren wirtet. Vor dem Haus ein gemütliches «Verweil»-Gärtchen und drinnen eine dominierende Bar Atmosphäre mit Dart und Billard und mit Match-Tischfussball. Die lange Theke, bequeme Hochtische und die Musik ab Tonkonserve verleihen der Krone Bar, Café und Restaurant einen urbanen Charakter.

Und da kam sie, die Judith, spontan und schoss gleich los. «Nur, dass du es weisst, in meiner Brust schlagen zwei Herzen. Das für meine ‹Krone›, wo ich vor allem viele junge Gäste mit einer trendigen Küche beglücke, und dann eben schlägt mein Herz für die edle Gastronomie. Welche ich als sogenannte Störköchin voll auslebe», und verschwindet für einen Moment in die Küche, um für Gäste eine «Gemüsepfanne mit Pouletbrüstchen» zu kochen.

Judith Angele im Element in ihrer Küche in der Krone Alpnach. Bild: Herbert Huber (Alpnach, 27. Mai 2021)

Derweil studierte ich den Lebenslauf der Gastgeberin, die Luzernerin mit Bündner Wurzeln ist. Als Beruf steht «Coiffeuse» mit abgeschlossener Berufslehre. Und etliche Stellen auf diesem Beruf. Vergebens suche ich Koch oder Köchin. Weit und breit nichts von Kochherd. Einzig, dass Judith Barmaid im «Happy Day» Wolfenschiessen und in der Ilge Bar in Stans war. Wenigstens etwas Gastgewerbeluft geht mir durch den Kopf. Ja, und den Wirtekurs hat Judith auch besucht.

Der besondere Tipp Sommersalat mit Himbeervinaigrette und karamellisiertem Geisschäsli für vier Personen 1 EL Honig mit 2 EL Himbeeressig verrühren, 3 EL Öl, 3 EL Wasser, Salz und Pfeffer dazu mischen, fein geschnittener Basilikum dazu. 100 g Baby-Spinat, 200 g gemischter Blattsalat, 6 Radiesli in dünne Scheiben schneiden. 1 Peperoncini fein hacken, ½ Salatgurke in 3 mm dicke Scheiben schneiden, 1 Stangensellerie in feine Scheiben schneiden, 1 rote Zwiebel in Streifen schneiden, 100 g Himbeeren. 4 Chäsli mit einer dünnen Schicht Zucker bestreuen und im vorgeheizten Ofen gratinieren, bis der Zucker karamellisiert ist. Auf dem Salat anrichten. Walnüsse grob hacken, leicht anrösten und über den Salat streuen.

Beim Schmökern durch die Karte entdecke ich Fortis Bun (Hamburgerbrötli), frisch, warm und sehr neuzeitlich komponiert. Oder Panini und Pizze in Variationen. Die Gäste loben die Gemüsepfanne und ich meine mit Käse überbackenen Nachos (die einfache Form von Tortillas) mit Tomaten und Jalapenos. Und da erscheint sie wieder, die Judith, und ich höre beinahe ihr zweites Herz für die Gastronomie klopfen. Will es genau wissen, wie man, ohne Koch gelernt zu haben, Störköchin werden kann. «Was habe ich Geld ausgegeben, um bei Starköchen zu essen. Dabei habe ich die gehobene Gastronomie von Grund auf kennen gelernt. Da und dort eine Idee abgekupfert. Zuhauf habe ich Kochbücher verschlungen und mich mit Kochsendungen anstatt mit «Krimis» unterhalten. Und natürlich mit gleichgesinnten Freunden über das Kochen philosophiert. Sendungen auf Facebook und Instagram «gepostet» – alles natürlich nur übers Essen. Eine Probe aufs Exempel gefällig? www.kronenbar.ch



«Das Essen und ich sind ein eingespieltes Team»

Judith schwärmt weiter. «Kochen ist meine Leidenschaft. In der Freizeit kochte ich mit Begeisterung an privaten Anlässen für Freunde und Bekannte. Ich beeindruckte meine Gäste mit kunstvollen Kreationen und geschmacklichen Höhenflügen. Wo denn Judith überall auf «Stör» gehe, wolle ich wissen? «Sicher nach Nidwalden, wo ich einen grossen Bekanntenkreis habe. Und wo die Mund-zu-Mund-Propaganda wortwörtlich funktioniert. Aber ich war auch schon in Zürich und Zug. Und ennet der Grenze. Das Essen und ich sind ein eingespieltes Team», lacht und schwärmt gleich weiter, wie sie mit Jakobsmuscheln in einer Kokos-Curry-Suppe Gäste begeistert habe. Oder mit Burrata auf einem Zucchini-Avocado-Salat. Bei den Süssspeisen ist Judith ebenfalls voll im Element. Mit einer «Fior di Latte» (Creme mit Passionsfrucht) traf sie meine Geschmacksnerven auf den Punkt. Noch eine letzte Frage? Wer schaut zur Krone, wenn du auf Stör bist? «Ein junger Mann von der Tourismusfachschule Luzern. Zuverlässig und mit dem ‹Krone›-Programm vertraut.» Was für eine Begegnung mit einer gastgewerblichen Quereinsteigerin, die ihr Leben voll und ganz mit der «Liebe durch den Magen» und dem Herzen lebt.