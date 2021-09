Wintersport Skiclub Engelberg verabschiedet sich von Chef Alpin Walti Windlin ist von seinem Skiklub zum Abschied geehrt worden – und hat die silberne Verdienstnadel erhalten. 28.09.2021, 18.17 Uhr

Walti Windlin war 25 Jahre lang Chef Alpin. Bild: PD

Der Skiclub Engelberg hat sich im Rahmen seiner 118. ordentlichen Mitgliederversammlung von seinem langjährigen Chef Alpin Walti Windlin verabschiedet. Er hat während rund einem Vierteljahrhundert sehr erfolgreichen Schaffens die Entwicklung des Vereins geprägt wie kein anderer. Vor über 20 Jahren machte sich Windlin als Trainer und Chef Alpin gemeinsam mit dem damaligen Präsidenten Beat Gisin daran, einen effizienten Trainingsbetrieb in Engelberg aufzubauen.

Begonnen hat seine Arbeit auf der Piste mit Dominique, Marc und Michelle Gisin, Denise Feierabend und den Windlin-Jungs Lars und Kevin. Für Walti Windlin gab es von Anfang an nur «alles oder nichts». Von seinen Schützlingen hat er viel erwartet, ging jedoch stets als Vorbild voran. Sein persönliches Engagement ging bei weitem über das hinaus, was von einem Skiklub-Trainer erwartet werden darf.

Windlin kann mit Stolz von sich behaupten, dass er mit Dominique Gisin, Michelle Gisin und Denise Feierabend gleich drei Olympiasiegerinnen sportlich betreut hat. Auch Doppel-Weltmeister Fabian Bösch und sechsfach Schweizer-Nachwuchsmeisterin Alessia Bösch haben bei ihm das Skirennfahren gelernt. Doch nicht nur die Resultate allein zählen: Viele Jugendlichen, denen letztlich die grossen Erfolge im Rennsport versagt blieben, haben in den unzähligen Trainingsstunden mit Windlin eine Lebensschule durchlaufen.

Videobotschaften von Gisin-Schwestern

An der Mitgliederversammlung am vergangenen Samstag liess Walti Windlin die letzten 25 Jahre kurz Revue passieren und bedankte sich in einer emotionalen Rede für die Unterstützung, die er vom Verein und dessen Mitgliedern über all die Jahre erfahren durfte. Zu den Athletinnen und Athleten gerichtet gab er zu bedenken, dass Skirennsport nicht nur aus roten und blauen Toren besteht. Die Anforderungen an die heutigen Nachwuchshoffnungen seien gewaltig, wobei neben Skitechnik auch Kondition, das Gefühl für Material und Schnee sowie mentale Stärke zu den zentralen Bestandteilen gehörten.

Windlin wurde mit Videobotschaften seiner ehemaligen Schützlinge überrascht. So meldeten sich mit Dominique und Michelle Gisin, Denise Feierabend und Fabian Bösch allesamt internationale Skistars zu Wort. Als Anerkennung für seine Leistungen überreichte Klubpräsident Hanspeter Schraner Walti Windlin die silberne Verdienstnadel des Schweizer Skiverbands Swiss-Ski – die höchste Auszeichnung, die Funktionäre auf Stufe Skiklub erreichen können. (pd/lur)