Skispringen Engelberg ist bereit für grosse Sprünge Engelberg bereitet sich für die beiden Weltcup-Skispringen vom kommenden Wochenende vor. Mit dem Aufbau begonnen hat auch das Tessiner Fernsehen RSI, dessen Live-Übertragungen dürften in diesem Jahr besondere Beachtung finden. 16.12.2020, 13.30 Uhr

Die Engelberger Skisprungschanze ist bereit fürs Wochenende; im Auslauf finden letzte Schneeplanierarbeiten statt. Bild: PD

(sez) «Engelberg ist bereit», habe OK-Präsidentin Martha Bächler bei einem Rundgang auf dem Areal der Titlis-Schanze erfreut festgestellt. «Die weltbesten Skispringer dürfen sich einmal mehr auf eine sensationell präparierte Skisprunganlage freuen.» Dies schreibt Skisprung Weltcup Engelberg, das Organisationskomitee des Engelberger FIS-Skispringens, in einer Medienmitteilung. Dass in diesem Jahr wegen der Coronamassnahmen vieles anders ist als sonst, daran hat sich das OK-Team rund um Martha Bächler in der Zwischenzeit gewöhnt. Bereits bei den Vorbereitungsarbeiten wurde strikt auf das Contact-Tracing geachtet. «Die Maskentragpflicht ist eine Selbstverständlichkeit. Zudem ist jedes OK-Mitglied darum besorgt, im Notfall für alle Positionen ein Back-up an Personal bereitzuhalten», skizziert die OK-Präsidentin einen Teil des gewaltigen Mehraufwandes, den Corona mit sich bringt.