Reportage Soldaten legen sich fürs Engelberger Geisterspringen ins Zeug Bei den Vorbereitungen für die Weltcup-Skispringen in Engelberg läuft alles nach Plan. Diesmal wird deutlich weniger Infrastruktur benötigt. Urs Hanhart 25.11.2020, 17.00 Uhr

Vorbereitungen für das Weltcup-Skispringen im Zielraum der Sprungschanze. Bild: Urs Hanhart

(24. November 2020)

Am Fusse der mächtigen Titlis-Schanze in Engelberg wird seit einigen Tagen eifrig gearbeitet. Mehrere Pneukräne, Traktoren und vor allem zahlreiche Männer in Tarnanzügen sowie einige zivile Helfer sind im Einsatz. Die logistischen Vorbereitungen beziehungsweise der Aufbau der Infrastruktur für die beiden Weltcup-Skispringen vom 19. und 20. Dezember, die allerdings wegen der Coranapandemie ohne Zuschauer ausgetragen werden sollen, sind in vollem Gange.

Am vergangenen Dienstag und Mittwoch waren zehn Mann des Katastrophenhilfe-Bereitschaftsbataillons, das in Bremgarten stationiert ist, hauptsächlich damit beschäftigt, unter der Leitung von Adjutant Unteroffizier Karol Susen ein Containerdorf für die Mannschaften, das OK und zum Teil für Covid-Massnahmen aufzubauen.

Die Armee stellt die blauen Container auf. Bild: Urs Hanhart (24. November 2020)

Die blauen Baucontainer, insgesamt 31 an der Zahl, wurden per Lastwagen angeliefert, von dort mit einem Pneukran auf einen Anhänger gehievt und anschliessend via eine Brücke über die Engelberger Aa mit einem Traktor an ihren endgültigen Standort transportiert. Dort liess dann ein zweiter Pneukran seine Muskeln spielen, wobei beim Verankern im vorbereiteten Unterbau viel Fingerspitzengefühl gefragt war. Parallel dazu fanden im Schanzenauslauf kleinere Arbeiten statt, etwa das Montieren einer Holzbande.

Grosser Lerneffekt und Ausbildungsnutzen

Die Bedingungen, unter denen die Armee zivile Anlässe wie das Weltcup-Skispringen unterstützen darf, sind unter anderem im Militärgesetz geregelt, wobei die Hauptanforderung an eine solche Unterstützung ein wesentlicher Ausbildungs- und Trainingseffekt für die Angehörigen der Armee ist. «Gemäss einer kürzlich bekannt gewordenen Studie erfüllt der Einsatz der Armee bei uns in Engelberg dieses Anforderungsprofil zu hundert Prozent, was uns sehr stolz macht», betonte Mediensprecher Beat Christen. Der Einsatz der Spezialisten sei für den Event im Klosterdorf existenziell. «Hier sind der Lerneffekt und der Ausbildungsnutzen sehr hoch, weil Aufgaben wahrgenommen werden, die von der Einheit beherrscht werden müssen», sagte Claudio Gerig, Leiter Einsatz und Ausbildung bei der Territorialdivision 2.

Eine temporäre Brücke installiert

Los ging der Aufbaumarathon bereits Mitte November. Als Erstes wurde vom Militär eine 25 Tonnen schwere und eine 24 Meter überspannende aufweisende Mabey-Brücke über die Engelberger Aa installiert, die von Fussgängern genutzt werden soll. Dabei handelt es sich um ein modular aufgebautes und schnell zusammenstellbares Brückensystem. Es kann sowohl für temporäre als auch für dauerhafte Nutzung eingesetzt werden. Mit dem bisherigen Verlauf ist Bauchef Hans Häcki sehr zufrieden. «Wir sind sehr gut im Zeitplan», verriet er. In der nächsten Woche ist die Armeeeinheit weiterhin vor Ort. Später kommen dann noch Einheiten des Zivildienstes zum Einsatz, und zwar für den Innenausbau des Wachszelts für die Serviceleute, den Gerüstbau für Kamerapodeste und das Anbringen von Absperrungen.

«Weil dieses Jahr keine Zuschauer zugelassen sind, brauchen wir deutlich weniger Material als sonst üblich», erklärte Häcki, und er fügte noch an: «Wir verzichten auf eine Tribüne und auf zwei grosse Zelte. Einen Mehraufwand gibt es hingegen bei den Absperrungen und durch die Vorgaben im Zusammenhang mit dem Covid-Schutzkonzept. Der Aufwand ist etwas anders gelagert.» Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass die Kosten um etwa 200'000 bis 300'000 Franken tiefer ausfallen werden als sonst. Das Budget liegt bei rund 900'000 Franken.

Schneekanonen kommen zum Einsatz, um die 4500 Kubik Schnee zu produzieren, die auf der Schanze benötigt werden. Bild: Urs Hanhart (24. November 2020)

In Engelberg liegt derzeit noch kein Schnee. Für die Schanzen wird er mit Schneekanonen produziert. Diese laufen bei niedrigen Temperaturen auf Hochtouren. Zur Präparierung der Sprunganlage werden rund 4500 Kubikmeter der weissen Pracht benötigt. Es gibt zwar Notfallpläne, falls es zu warm für die Kunstschneeproduktion werden sollte, doch Häcki ist sehr zuversichtlich, dass diese nicht hervorgeholt werden müssen.